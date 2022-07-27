С нами не соскучишься!

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fenicsman иванов
    И гаврилов и тот кто это публикует  зря стараютсяНеприкрытая правд...
  • Александр К
    Предлагаю делать наколки в мозгу, их будет не видно из-за отсутствия мозгов!!!25 удивительных и...
  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...

Чудеса Великобритании под землей

Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.

Чудеса Великобритании под землей

Чудеса Великобритании под землей

Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.

Чудеса Великобритании под землей

Подземное озеро на руднике в Уэльсе.

Чудеса Великобритании под землей

Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.

Чудеса Великобритании под землей

Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.

Чудеса Великобритании под землей

«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»

Чудеса Великобритании под землей

Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир.

Чудеса Великобритании под землей

Спускаясь род землю, вас ожидает много опасностей: переохлаждение, опасные подземные скалы, низкий уровень кислорода. Необходимо всегда иметь соответствующее снаряжение, аптечку и человека снаружи, который предупредит спасателей, если вы долго не возвращаетесь на поверхность.

Чудеса Великобритании под землей

Впечатляющая шахта.

Чудеса Великобритании под землей

Опасный спуск в пещеру.

Чудеса Великобритании под землей

Подземные монстры.

Чудеса Великобритании под землей

Чудеса Великобритании под землей

Еще один опасный спуск.

Чудеса Великобритании под землей

Пещера с квасцовым камнем и ручьем.

Чудеса Великобритании под землей

Так что подземных чудеса Великобритании хранят много тайн и загадок.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх