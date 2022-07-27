Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.
Гидом выступает Антонио Ллуфри и его группа с названием «Подземные исследователи C9C». Они исследуют заброшенные шахты и пещеры. Первая остановка — заброшенный сланцевый рудник в Уэльсе. Под землей мы находим большое количество техники, в том числе под водой.
Подземное озеро на руднике в Уэльсе.
Флюоритовый рудник в графстве Дербишир. Деревянные своды под землей выглядят впечатляюще.
Опасно. В некоторые старые шахты никто не заходил десятилетия.
«Когда вы входите в такие места, время останавливается…»
Флюоритовый рудник в графтсве Дербишир.
Спускаясь род землю, вас ожидает много опасностей: переохлаждение, опасные подземные скалы, низкий уровень кислорода. Необходимо всегда иметь соответствующее снаряжение, аптечку и человека снаружи, который предупредит спасателей, если вы долго не возвращаетесь на поверхность.
Впечатляющая шахта.
Опасный спуск в пещеру.
Подземные монстры.
Еще один опасный спуск.
Пещера с квасцовым камнем и ручьем.
Так что подземных чудеса Великобритании хранят много тайн и загадок.
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Чудеса Великобритании под землей
Отправляемся на поиски подземных чудес Великобритании.
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