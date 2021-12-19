10 побочных эффектов полезной еды

Прежде чем купить в аптеке лекарство, мы, не задумываясь, начинаем изучать инструкцию, ведь препарат может иметь особые указания по приему или противопоказания.

При приобретении продуктов питания нужно придерживаться такого же правила, потому что даже самые полезные из них иногда способны давать довольно неожиданные побочные эффекты.

1. Томаты

Эти овощи с мясистой сладковатой мякотью чрезвычайно полезны для здоровья: они укрепят сердечную мышцу, избавят от отеков, окажут благотворное влияние на состояние эндокринной системы. Кроме того, томаты ценятся в диетическом питании. Они не только малокалорийны, но также способны избавить от неконтролируемого чувства голода, а еще они имеют свойство улучшать пищеварение.

Кстати говоря!

Помидоры будут полезны при гормональном сбое в организме. Они помогут восстановить баланс гормонов и нормализуют обменные процессы.

Однако этот овощ может принести не только пользу, но и навредить.

Томат отрицательно влияет на водно-солевой обмен, поэтому людям с болезнями почек, подагрой и артритом стоит сократить их потребление до минимума.

Необходимо отказаться от этих плодов и при наличии камней в желчном пузыре, так как они являются отличным желчегонным средством.

На заметку!

Есть мнение, что помидоры не сочетаются с крахмалистой едой и алкоголем.

2. Спаржа

Этот низкокалорийный деликатесный овощ благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, улучшает пищеварение и обмен веществ, помогает в борьбе со стрессами и хронической усталостью.

Спаржа является также одним из рекордсменов по содержанию фолиевой кислоты, польза которой неоценима во время беременности и при заболеваниях нервной системы. Но именно этот полезный витамин становится причиной проявления неожиданного эффекта: моча человека приобретает характерный резкий запах. Тем не менее, это не повод исключать из рациона данный продукт — просто пейте больше воды в день, когда едите его, так вы снизите побочное действие спаржи.

Кстати говоря!

Наибольшую пользу принесут молодые побеги белого, нежно-зеленого или светло-фиолетового цвета. Если вовремя не срезать их, они становятся грубыми, а потому будут непригодны для употребления в пищу.

Существует еще корейская или соевая спаржа (известна так же, как «юба» или «фучжу»). В действительности она не имеет ничего общего с настоящим овощем, так как изготавливается из образующейся на поверхности кипящего соевого молока «пенки», которая впоследствии сушится и прессуется.

3. Свекла

Этот бордовый корнеплод нормализует обмен веществ, благотворно влияет на работу пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы, а еще он является первым помощником для тех, кто страдает запорами. Тем не менее, иногда он может быть противопоказан.

Отказаться от свеклы нужно при остеопорозе, так как входящие в ее состав вещества снижают усвоение кальция.

Другой побочный эффект может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Речь идет об окрашивании мочи в розовый или красный цвет после употребления корнеплода. Но явление это довольно редкое и обычно оно сигнализирует о недостаточном количестве железа в организме.

Комментарий эксперта

Светлана Смирнова, врач-терапевт

Дефицит железа в организме чаще всего проявляется извращением вкусовых пристрастий. Так, внезапно может появиться желание съесть мел, глину или уголь. Также о недостатке железа говорят и такие симптомы, как слабость, недомогание, бледность, выпадение волос и ломкость ногтей. В этом случае, после проведения необходимых анализов, назначаются препараты железа. Кроме того, желательно увеличить в рационе продукты, богатые этим элементом — печень, говядина, овощи и фрукты красного цвета. Однако употребление железосодержащих препаратов имеет свои ограничения. В этом случае опасна передозировка — избыток железа может накапливаться во многих внутренних органах и, в конце концов, привести к нарушению их функций.

4. Капуста

Этот овощ укрепляет иммунитет и повышает работоспособность, а еще оказывает благоприятное влияние на пищеварительную систему, так как богат пищевыми волокнами. Однако именно большое содержание клетчатки может сделать его небезопасным для здоровья. Дело в том, что с одной стороны пищевые волокна улучшают перистальтику, а с другой — способны стать причиной серьезного расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

Комментарий эксперта

Татьяна Егорова, тренер, диетолог

Богатые клетчаткой продукты действительно могут вызвать такие обострения. Обычно это бывает у людей, которые имеют один из этих диагнозов: колит тонкого кишечника, воспаление двенадцатиперстной кишки, гастрит желудка либо язва желудка. Однако проблемы с ЖКТ после употребления клетчатки могут быть и у здоровых людей. Здесь часто причина кроется в больших объемах еды, от чего даже полезный рацион становится вредным.

Например, допустимо есть отруби в количестве 30-40 г на день, причем нужно запивать их большим количеством воды.

Если говорить об овощах и фруктах, считается идеальным вариантом съедать грубого волокна 1-1,5 кг в день, примерно по 200 г на каждую трапезу. Однако здесь речь идет больше об овощах и зелени, а фрукты желательно есть отдельным приемом пищи, иначе они вызывают брожение в кишечнике.

Остальное зависит от индивидуальных особенностей организма. Если переборщить с количеством клетчатки, как следствие, вы получите вздутие и метеоризм. Последнее — это норма для тех, кто добавляет в свой рацион много грубого волокна (овощей, фруктов)! Чтобы избежать этого, нужно либо ограничить потребление этих продуктов, либо совсем убрать их из рациона.

Комментарий эксперта

Алена Грозовская, консультант по диетологии и похудению, психотерапевт, психолог, специалист по работе с пищевыми зависимостями, по выходу из стресса и депрессии

Клетчатка — естественная составляющая любых продуктов растительного происхождения, и физиологически мы способны переваривать ее без особых проблем. Но в последние 150-200 лет, с момента начала промышленной революции, идет катастрофическое вытеснение растительных продуктов полуфабрикатами, консервами, хлебобулочными изделиями, сладостями, сахарами, а в них нет ни грамма клетчатки. Поэтому листик салата или сырая морковка, попадающие изредка в тарелку современного человека, могут вызывать дискомфорт.

Совет:

Если вы испытываете дискомфорт от включения в рацион клетчатки, подвергайте богатые ею продукты предварительной обработке, например, бланшируйте овощи. В случае с капустой или листовым салатом удаляйте жесткую сердцевину. Это смягчит волокно и облегчит его переваривание.

5. Сельдерей