10 побочных эффектов полезной еды

Прежде чем купить в аптеке лекарство, мы, не задумываясь, начинаем изучать инструкцию, ведь препарат может иметь особые указания по приему или противопоказания.
При приобретении продуктов питания нужно придерживаться такого же правила, потому что даже самые полезные из них иногда способны давать довольно неожиданные побочные эффекты.
1. Томаты
Эти овощи с мясистой сладковатой мякотью чрезвычайно полезны для здоровья: они укрепят сердечную мышцу, избавят от отеков, окажут благотворное влияние на состояние эндокринной системы. Кроме того, томаты ценятся в диетическом питании. Они не только малокалорийны, но также способны избавить от неконтролируемого чувства голода, а еще они имеют свойство улучшать пищеварение.
Кстати говоря!
Помидоры будут полезны при гормональном сбое в организме. Они помогут восстановить баланс гормонов и нормализуют обменные процессы.
Однако этот овощ может принести не только пользу, но и навредить.
- Томат отрицательно влияет на водно-солевой обмен, поэтому людям с болезнями почек, подагрой и артритом стоит сократить их потребление до минимума.
- Необходимо отказаться от этих плодов и при наличии камней в желчном пузыре, так как они являются отличным желчегонным средством.
На заметку!
Есть мнение, что помидоры не сочетаются с крахмалистой едой и алкоголем.
2. Спаржа
Этот низкокалорийный деликатесный овощ благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, улучшает пищеварение и обмен веществ, помогает в борьбе со стрессами и хронической усталостью.
Спаржа является также одним из рекордсменов по содержанию фолиевой кислоты, польза которой неоценима во время беременности и при заболеваниях нервной системы. Но именно этот полезный витамин становится причиной проявления неожиданного эффекта: моча человека приобретает характерный резкий запах. Тем не менее, это не повод исключать из рациона данный продукт — просто пейте больше воды в день, когда едите его, так вы снизите побочное действие спаржи.
Кстати говоря!
Наибольшую пользу принесут молодые побеги белого, нежно-зеленого или светло-фиолетового цвета. Если вовремя не срезать их, они становятся грубыми, а потому будут непригодны для употребления в пищу.
Существует еще корейская или соевая спаржа (известна так же, как «юба» или «фучжу»). В действительности она не имеет ничего общего с настоящим овощем, так как изготавливается из образующейся на поверхности кипящего соевого молока «пенки», которая впоследствии сушится и прессуется.
3. Свекла
Этот бордовый корнеплод нормализует обмен веществ, благотворно влияет на работу пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы, а еще он является первым помощником для тех, кто страдает запорами. Тем не менее, иногда он может быть противопоказан.
- Отказаться от свеклы нужно при остеопорозе, так как входящие в ее состав вещества снижают усвоение кальция.
- Другой побочный эффект может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Речь идет об окрашивании мочи в розовый или красный цвет после употребления корнеплода. Но явление это довольно редкое и обычно оно сигнализирует о недостаточном количестве железа в организме.
Комментарий эксперта
Светлана Смирнова, врач-терапевт
Дефицит железа в организме чаще всего проявляется извращением вкусовых пристрастий. Так, внезапно может появиться желание съесть мел, глину или уголь. Также о недостатке железа говорят и такие симптомы, как слабость, недомогание, бледность, выпадение волос и ломкость ногтей. В этом случае, после проведения необходимых анализов, назначаются препараты железа. Кроме того, желательно увеличить в рационе продукты, богатые этим элементом — печень, говядина, овощи и фрукты красного цвета. Однако употребление железосодержащих препаратов имеет свои ограничения. В этом случае опасна передозировка — избыток железа может накапливаться во многих внутренних органах и, в конце концов, привести к нарушению их функций.
4. Капуста
Этот овощ укрепляет иммунитет и повышает работоспособность, а еще оказывает благоприятное влияние на пищеварительную систему, так как богат пищевыми волокнами. Однако именно большое содержание клетчатки может сделать его небезопасным для здоровья. Дело в том, что с одной стороны пищевые волокна улучшают перистальтику, а с другой — способны стать причиной серьезного расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.
Комментарий эксперта
Татьяна Егорова, тренер, диетолог
Богатые клетчаткой продукты действительно могут вызвать такие обострения. Обычно это бывает у людей, которые имеют один из этих диагнозов: колит тонкого кишечника, воспаление двенадцатиперстной кишки, гастрит желудка либо язва желудка. Однако проблемы с ЖКТ после употребления клетчатки могут быть и у здоровых людей. Здесь часто причина кроется в больших объемах еды, от чего даже полезный рацион становится вредным.
- Например, допустимо есть отруби в количестве 30-40 г на день, причем нужно запивать их большим количеством воды.
- Если говорить об овощах и фруктах, считается идеальным вариантом съедать грубого волокна 1-1,5 кг в день, примерно по 200 г на каждую трапезу. Однако здесь речь идет больше об овощах и зелени, а фрукты желательно есть отдельным приемом пищи, иначе они вызывают брожение в кишечнике.
Остальное зависит от индивидуальных особенностей организма. Если переборщить с количеством клетчатки, как следствие, вы получите вздутие и метеоризм. Последнее — это норма для тех, кто добавляет в свой рацион много грубого волокна (овощей, фруктов)! Чтобы избежать этого, нужно либо ограничить потребление этих продуктов, либо совсем убрать их из рациона.
Комментарий эксперта
Алена Грозовская, консультант по диетологии и похудению, психотерапевт, психолог, специалист по работе с пищевыми зависимостями, по выходу из стресса и депрессии
Клетчатка — естественная составляющая любых продуктов растительного происхождения, и физиологически мы способны переваривать ее без особых проблем. Но в последние 150-200 лет, с момента начала промышленной революции, идет катастрофическое вытеснение растительных продуктов полуфабрикатами, консервами, хлебобулочными изделиями, сладостями, сахарами, а в них нет ни грамма клетчатки. Поэтому листик салата или сырая морковка, попадающие изредка в тарелку современного человека, могут вызывать дискомфорт.
Совет:
Если вы испытываете дискомфорт от включения в рацион клетчатки, подвергайте богатые ею продукты предварительной обработке, например, бланшируйте овощи. В случае с капустой или листовым салатом удаляйте жесткую сердцевину. Это смягчит волокно и облегчит его переваривание.
5. Сельдерей
Этот овощ светло-зеленого цвета окажет благотворное влияние на состояние нервной системы и заменит собой любое успокоительное средство. Полезен он и для тех, кто следит за фигурой, так как отличается невысокой калорийностью, но при этом надолго дарит ощущение сытости. А еще он выведет из организма лишнюю воду и избавит от запоров.
Но, несмотря на все свои полезные свойства, сельдерей противопоказан при мочекаменной болезни, варикозном расширении вен и тромбофлебите. Кроме того, беременным женщинам (особенно в третьем триместре) следует ограничить употребление этого овоща, так как он может стать причиной метеоризма. А кормящим мамам лучше вообще отказаться от него, потому что сельдерей ухудшает вкус молока, а также может спровоцировать колики у ребенка.
6. Бобовые
Диетологи мира сходятся во мнении, что представители семейства бобовых входят в десятку самых полезных для здоровья продуктов. При этом наиболее популярными и распространенными из них считаются:
- фасоль (белая, красная и черная);
- чечевица (коричневая и красная);
- горох;
- соя;
- нут;
- арахис.
Бобовые являются превосходным источником растительного белка и клетчатки, богаты витаминами и полезными минералами. Они отличаются достаточно невысокой калорийностью, но при этом чрезвычайно питательны и надолго дарят ощущение сытости.
Однако, несмотря на ощутимую пользу, у них есть и существенные недостатки: бобы плохо перевариваются и имеют высокую газообразующую способностью.
Комментарий эксперта
Алена Грозовская, консультант по диетологии и похудению, психотерапевт, психолог, специалист по работе с пищевыми зависимостями, по выходу из стресса и депрессии
Такое состояние, как метеоризм, может спровоцировать:
- прием пищи (особенно тяжелой, белковой) после 18-19 часов, когда в соответствии с биоритмами органы желудочно-кишечного тракта «уходят отдыхать»;
- неправильное сочетание продуктов, например, белков с углеводами: картошки или макарон с курицей, творога с вареньем, бобовых с хлебом;
- употребление продуктов с фитиновой кислотой: различных круп, орехов и, конечно, фасоли, чечевицы, гороха, маша и нута.
Хотите спокойно есть богатые аминокислотами (белком) бобовые и не бояться метеоризма, тогда их нужно замочить на 10-12 часов в воде с соком лимона или яблочным уксусом. Также фитиновая кислота нейтрализуется путем проращивания.
Перечислим, к тому же, маленькие хитрости, которые помогут готовить бобовые правильно, что, в свою очередь, принесет организму большую пользу.
- Замачивайте их исключительно в холодной воде, так как если залить бобы горячей жидкостью, они закиснут.
- Не добавляйте в воду соду в процессе замачивания. Она заметно ухудшает вкус бобовых и приводит к разрушению полезных витаминов.
- Варите бобы не менее 1,5-2 часов в большом количестве воды без соли (кладите ее, когда бобовые станут слегка мягкими).
- Сочетайте бобы с укропом, фенхелем или петрушкой, это поможет частично снизить их газообразующую способность.
7. Грейпфрут
Этот солнечный фрукт нормализует работу пищеварительного тракта, укрепляет иммунитет и благотворно воздействует на нервную систему, избавляя от стрессов и бессонницы. Грейпфрут считается также отличным средством для похудения: он способствует ускорению обмена веществ и помогает в борьбе с жировыми отложениями в проблемных местах.
Однако есть у этого цитруса один существенный минус: он имеет свойство вступать во взаимодействие со многими медикаментами.
Комментарий эксперта
Светлана Смирнова, врач-терапевт
Вещества, содержащиеся в грейпфруте, влияют на обмен некоторых лекарств. Они блокируют их расщепление и переработку, увеличивая таким образом концентрацию препарата в крови. Из-за этого эффекта с осторожностью употребляйте грейпфрут или грейпфрутовый сок, если в данное время получаете какое-то лечение, а лучше дополнительно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Кроме того, нужно знать, какие лекарства с этим цитрусом несовместимы ввиду опасности их передозировки и токсического действия. Список таких препаратов довольно велик. Например, в него входят часто назначаемые статины для снижения холестерина, некоторые антибиотики, обезболивающие или противоопухолевые препараты.
8. Шоколад
О пользе этого любимого многими лакомства сказано немало слов. Так, например, оно улучшает работоспособность и память, благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет. Однако, несмотря на очевидные плюсы, есть один побочный эффект: шоколад может стать причиной изжоги, особенно, если злоупотреблять им.
Совет:
Старайтесь съедать не больше трети плитки за один раз, а если у вас гастрит с повышенной кислотностью, ограничьтесь несколькими дольками. Кроме того, отдавайте предпочтение горькому шоколаду с максимальным содержанием какао-бобов и минимальным содержанием сахара. Именно он принесет наибольшую пользу, ведь в молочный шоколад добавляются сливки или сухое молоко, а в белый — много сахара и ванилина.
Комментарий эксперта
Алена Грозовская, консультант по диетологии и похудению, психотерапевт, психолог, специалист по работе с пищевыми зависимостями, по выходу из стресса и депрессии
Альтернативой шоколаду могут стать свежие сладкие ягоды, сухофрукты и фрукты, а также сладкие овощи (батат, тыква, зеленый горошек). Если помимо этого перейти на рациональное питание, по возможности отказаться от глютено- и сахаросодержащих продуктов, научиться сочетать продукты правильно и перестать наедаться на ночь, в результате, можно забыть об изжоге и гастрите.
9. Орехи
Эти продукты являются уникальными источниками питательных веществ, витаминов и минералов. При этом каждая разновидность имеет специфический состав и свойства. Перечислим лишь некоторые из них.
- Грецкие орехи наиболее полезны для сердечной мышцы, а еще они улучшают работу мозга и укрепляют память. Но как бы ни были они вкусны, важно знать меру, так как чрезмерное увлечение этим видом орехов может стать причиной головной боли.
Совет:
Съедайте не более 7-8 штук за один раз. Старайтесь также покупать их неочищенными, потому что только так можно получить все содержащиеся в орехах полезные вещества, ведь самой природой заложено, что скорлупа предохраняет от их разрушения.
- Кедровые орешки богаты важными аминокислотами и по их содержанию опережают даже мясо, а еще в них почти нет клетчатки, благодаря чему они легко усваиваются. Именно поэтому этот растительный продукт чрезвычайно полезен для пищеварительного тракта и способствует правильному перевариванию пищи. Но есть один очевидный минус: неприятный привкус металла во рту, который может сохраняться несколько часов и даже дней.
Совет:
Чтобы избежать этого малоприятного побочного эффекта, выбирайте только свежие орехи и перед употреблением слегка обжаривайте их на сухой сковороде.
- Миндаль поможет сохранить здоровье и красоту кожи, волос, зубов. Он также укрепит иммунитет и станет отличным профилактическим средством заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но важно не превышать рекомендуемую дневную порцию, которая составляет около 30 г, так как это чревато нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта.
На заметку!
Есть две разновидности миндаля: сладкий широко применяют в повседневном рационе, а горький используется лишь в небольшом количестве, чтобы придать блюду характерный вкус, так как при передозировке он может спровоцировать сильнейшее отравление.
10. Красное сухое вино
Дебаты о пользе и вреде этого напитка до сих пор не утихают. Сторонники говорят, что при умеренном количестве (норма колеблется от 1,5 до 3 бокалов в день) вино способствует увеличению продолжительности жизни, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает количество «вредного» холестерина и улучшает кратковременную память. Противники напоминают о высокой калорийности напитка и, как следствие, лишних сантиметрах на талии и бедрах, а также не только о негативном воздействии количества выпитого на качество ночного сна, но и о приобретении в перспективе серьезного заболевания, такого как алкоголизм.
Вино, как любой алкоголь, изначально оказывает расслабляющее действие, а потому некоторым оно может помочь заснуть. Но на многих алкоголь, наоборот, действует возбуждающе! Кто, по-вашему, организует пьяные драки? Значит, не все засыпают как младенцы.
Уже через какое-то время расслабляющий эффект заменяется разрушением нейронов головного мозга, клеток печени, почек и других органов. Сокращаются фазы сна, во время которых человек отдыхает, мы просыпаемся для походов в туалет, нам снятся кошмары, кроме того, во сне часто (по исследованиям, проводившимся в США — в 5 раз чаще) происходит временная остановка дыхания (состояние апноэ).
Гораздо лучшим расслабляющим эффектом (для полноценного сна) обладает правильный вечерний ритуал:
- отключение гаджетов и мыслей о работе минимум за час до сна;
- свежий воздух в комнате или прогулка перед сном;
- душ или ванна с лавандой;
- массаж стоп;
- матрас и подушка с ортопедическим эффектом;
- темные шторы и приглушенный свет;
- расслабляющая музыка;
- режим бодрствования и отдыха.
Кроме того, вино — достаточно калорийный напиток, повышающий аппетит. При этом самыми «питательными» являются десертные, ликерные, сладкие вина. От 66 до 212 ккал на 100 мл. Естественно, в сухих винах меньше калорий. Однако опасность для вашей фигуры скорее не в них, а в том, что:
- Углеводы (вино), съеденные/выпитые вечером (а чаще всего мы устраиваем вечерние или ночные посиделки с бутылочкой вина) откладываются в жировые запасы.
- Ритуал употребления спиртного требует закусок, часто калорийных: сыра, сладостей, морепродуктов, орехов, кофе-латте, мороженого. Да, в Европе вино пьют, но обязательно на столе присутствует большая миска свежего салата, а не свиные отбивные. Поэтому калорийность скорее зависит от объема выпитого и закусок.
- Для переработки алкоголя организму требуется ударная доза углеводов: обычно выпивший человек накидывается на сладости.
Старайтесь покупать свежие продукты. К сожалению, сегодня мы не можем быть на 100% уверены в свежести и качестве воды, овощей, фруктов, мяса, которые покупаем. Но риск можно снизить хотя бы намеренно не покупая замороженные, несезонные продукты и полуфабрикаты.
Не все продукты «живые». Даже самая свежая колбаса — это не «живой» продукт. Кусок постного свежего мяса — да. Кисломолочный йогурт длительного хранения с ароматизаторами и в стаканчике — тоже не «живой» продукт. Фермерский йогурт без добавок с минимальным сроком хранения — да.
Получается, перед употреблением тех или иных продуктов питания необходимо знакомиться с их действием и возможными противопоказаниями. И особенно это актуально тем, кто уже имеет какие-то проблемы со здоровьем!
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