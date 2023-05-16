5 вариантов завтраков, которые можно приготовить быстрее, чем выпить чашечку кофе

В суровых реалиях современных будней, зачастую даже некогда выпить кофе, не говоря уже о том, чтобы спокойно поесть. Для тех, кто привык завтракать по утрам и жертвуя своим сном, встаёт ни свет, ни заря, дабы успеть приготовить еду, мы подобрали несколько оригинальных рецептов, на приготовление которых уйдёт не более 10-15 минут. Так что теперь запросто можно сэкономить время и понежиться в постели лишних пару часов.
1. Яичница в лаваше
Яичница в лаваше. \ Фото: google.com.
Самое простое блюдо, которое можно приготовить менее, чем за десять минут – скучная и успевшая поднадоесть яичница. Но что если проявить фантазию и приготовить это блюдо иначе? Например, в лаваше. Как вам такая идея?
Ингредиенты:
• Яйца - 2 шт;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Колбаса или сосиски - 2 ломтика толщиной 1-1,5 см., или 2 небольшие сосиски;
• Лаваш тонкий среднего размера - 1 шт;
• Укроп и петрушка свежие - 6-8 веточек;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Масло растительное - для жарки.
Очень вкусная и необычная яичница. \ Фото: wall.alphacoders.com.
Способ приготовления:
• Сосиски или колбасу нарезать соломкой;
• Помидоры хорошо вымыть;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Затем тонко нарезать полукольцами или соломкой;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Глубокую сковороду смазать растительным маслом;
• Аккуратно выложить лаваш, расправив края;
• Затем выложить в получившуюся форму сосиски и помидоры;
• Посолить;
• Сдобрить перцем;
• Сверху вбить два яйца;
• Слегка посолить;
• Посыпать свежей зеленью;
• Накрыть крышкой;
• Жарить на среднем огне 10-15 минут;
• Перед подачей аккуратно извлечь лаваш из сковороды;
• По желанию можно свернуть края конвертом;
• Подавать горячим или тёплым.
2. Горячий бутерброд
Горячий бутерброд. \ Фото: pinterest.com.
Ещё одно блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты – бутерброд. В нашем случае – это будет ароматный, горячий и с хрустящей корочкой хлебушек, «украшенный» яйцом пашот и ломтиком сочного авокадо.
Ингредиенты:
• Хлеб тостерный - 2 ломтика (или в зависимости от количества человек);
• Яйца - 1-2 шт. (или в зависимости от количества человек);
• Шпинат свежий (листья без ножек) - 8-10 листочков;
• Авокадо - половина;
• Масло растительное - для жарки;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Уксус или лимонный сок - 1 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Семена кунжута (или любые другие) - для подачи.
Бутерброд с яйцом пашот. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Авокадо нарезать ломтиками;
• Хлеб сбрызнуть подсолнечным маслом;
• Обжарить со всех сторон до равномерной золотистой корочки;
• На той же сковороде растопить растительное масло;
• И слегка притушить листья шпината;
• Воду в кастрюле довести до кипения (Важно! вода не должна бурлить);
• Добавить уксус;
• Сформировать венчиком или вилкой воронку;
• После аккуратно влить яйцо ближе к краю воронки;
• Проварить не менее 2-4 минут (для более жидкой и плотной консистенции соответственно);
• На гренки выложить обжаренный шпинат;
• Поверх него ломтик авокадо;
• Затем сверху аккуратно выложить яйцо;
• Перед подачей приправить солью и перцем;
• Посыпать семенами кунжута.
3. Помидоры с сыром
Запечённые помидоры. \ Фото: funacres.net.
Что может быть вкуснее сочных и ароматных помидор? Только запечённые в духовке помидоры с сыром. Блюдо, которое станет прекрасной альтернативой любому салату, а также отлично подойдёт в качестве полноценного завтрака. Подавать со свежим хлебом или гренками.
Ингредиенты:
• Помидоры крупные - 4 шт;
• Моцарелла - 150 г;
• Пармезан - 150 г;
• Соль и специи - по вкусу;
• Базилик - несколько листочков;
• Масло оливковое.
Помидоры, запечённые с сыром. \ Фото: pinterest.es.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Базилик вымыть;
• Хорошо просушить и измельчить;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Посыпать кружки помидоров сыром;
• Сверху базиликом;
• Отправить противень в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут;
• Затем выключить духовку и дать постоять помидорам ещё 2-3 минуты;
• После подавать к столу со свежим хлебом или гренками.
4. Горячие булочки с начинкой
Горячие булочки с начинкой. \ Фото: google.com.
Булочки с начинкой – ещё одно простое в приготовление блюдо, перед которым мало кто сможет устоять. Главной фишкой данного блюда является начинка. Здесь нет никаких ограничений, вы можете использовать абсолютно любые продукты, которые есть под рукой: от сыра, творога и овощей до колбасы, ветчины, яиц и даже мяса.
Ингредиенты:
• Булочки круглые (или длинные) - 4 шт;
• Сыр твёрдый - 200 г;
• Ветчина - 200 г;
• Яйца – 4 шт;
• Зелень петрушки или укропа - 2 веточки;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Очень вкусная булочка с начинкой. \ Фото: findfood.ru.
Способ приготовления:
• С каждой булочки аккуратно срезать верхушку;
• Затем извлечь мякушку;
• Сыр натереть на крупной тёрке;
• Ветчину мелко нарезать;
• Петрушку или укроп вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Яйца взбить в глубокой миске;
• Посолить и поперчить;
• Булочки выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• В каждую булочку выложить ветчину, затем залить яйцом, посыпать сверху сыром и зеленью;
• По желанию булочки накрыть срезанными верхушками;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут;
• Подавать горячими к сладкому чаю.
5. Картошка фри без масла
Картошка фри в духовке. \ Фото: delish.com.
Пожалуй, картошка фри – любимое блюдо, как детей, так и взрослых. Да вот только последние чаще всего переживают о своей фигуре, то и дело считая калории. Но пришло время отбросить все предрассудки в сторону и приготовить это блюдо по новому рецепту без единой капли масла!
Ингредиенты:
• Картошка - 0,5 кг;
• Паприка или любые другие сушённые травы - 1 ч.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
• Яичный белок - 1 шт.
Очень вкусная, хрустящая и ароматная картошка фри. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Просушить на бумажном полотенце;
• Очистить и нарезать равномерными брусочками;
• Яичный белок смешать с солью, перцем и приправами;
• В получившейся смеси обвалять картофель;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут;
• Подавать со свежими овощами, салатом, сметаной или любыми другими соусами.
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