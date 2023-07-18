Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Озеро Пичола – один из старейших искусственных водоемов современной Индии и штата Раджастан в частности. Озеро расположено в черте города Удайпур, который славится своими дворцами и озерами. Но дворец посреди озера – местный шедевр.











Озерный дворец на острове Джаг Нивас совсем не плавает. Тем не менее, визуально создается именно такое впечатление.



Несмотря на то, что великолепное архитектурное сооружение возведено на острове, у многих создаётся впечатление, что дворец плывёт по водной глади.







Озеро Пичола, кстати, является не совсем искусственным: когда-то махараджа приказал расширить его площадь до 8 км². Вокруг города Удайпур, известного своими прекрасными дворцами, находится система озёр, состоящая из нескольких водоёмов и позволяющая регулировать уровень воды в период муссонов, поэтому его ещё называют «городом озёр».







Сам дворец, украшающий собой озеро, был возведён в середине XVIII-го века, во время правления Махараны Джагата Сингха Второго, 62-го преемника династии Мейвар Удайпур.







В 1961-ом году дворец превратили в роскошный отель, который называется «Lake Palace» («Озёрный дворец»).











Кстати, в засушливый период до отеля можно добраться и на сухопутном транспорте.







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