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Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Озеро Пичола – один из старейших искусственных водоемов современной Индии и штата Раджастан в частности. Озеро расположено в черте города Удайпур, который славится своими дворцами и озерами. Но дворец посреди озера – местный шедевр.

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Озерный дворец на острове Джаг Нивас совсем не плавает. Тем не менее, визуально создается именно такое впечатление.

Несмотря на то, что великолепное архитектурное сооружение возведено на острове, у многих создаётся впечатление, что дворец плывёт по водной глади.

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Озеро Пичола, кстати, является не совсем искусственным: когда-то махараджа приказал расширить его площадь до 8 км². Вокруг города Удайпур, известного своими прекрасными дворцами, находится система озёр, состоящая из нескольких водоёмов и позволяющая регулировать уровень воды в период муссонов, поэтому его ещё называют «городом озёр».

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Сам дворец, украшающий собой озеро, был возведён в середине XVIII-го века, во время правления Махараны Джагата Сингха Второго, 62-го преемника династии Мейвар Удайпур.

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

В 1961-ом году дворец превратили в роскошный отель, который называется «Lake Palace» («Озёрный дворец»).

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

Кстати, в засушливый период до отеля можно добраться и на сухопутном транспорте.

Роскошный плавающий дворец озера Пичола

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