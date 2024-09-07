Зачем закапывать кухонные отходы

После приготовления у многих хозяек на кухне остается еда: скорлупа от яиц, овощные очистки, черствый хлеб. Можно их просто выбросить, но лучше использовать для удобрения почвы в саду и огороде.

Натуральная подкормка легко разлагается и питает землю. Покажем несколько вариантов, как это сделать.







Потребуется:



оставшиеся части от продуктов.

Делаем бесплатное удобрение на дачном участке:Первый способ подкормки почвы заключается в том, что очистки можно сложить в одну кучу и сделать компостную яму. По мере необходимости подкладывать перегнившие отходы к растениям.Второй вариант — закопать остатки еды в землю.Важно, чтобы отходы не содержали пластик, резину и пенопласт, которые не разлагаются в грунте и вредят росту культур. Берите кожуру от картофеля, моркови, огурцов, шкурку от бананов и цитрусовых, скорлупу от яиц, старую буханку.На грядке выкопайте траншею глубиной 30 сантиметров и разложите биоразлагаемые остатки пищи. Закопайте ямку. Удобрение будет разлагаться не меньше одного месяца.Применяйте простой и быстрый способ сделать грунт плодороднее. Смотрите видео по использованию кожуры и очисток для почвы.