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Зачем закапывать кухонные отходы

После приготовления у многих хозяек на кухне остается еда: скорлупа от яиц, овощные очистки, черствый хлеб. Можно их просто выбросить, но лучше использовать для удобрения почвы в саду и огороде.
Натуральная подкормка легко разлагается и питает землю. Покажем несколько вариантов, как это сделать.



Потребуется:

оставшиеся части от продуктов.




Делаем бесплатное удобрение на дачном участке:

Первый способ подкормки почвы заключается в том, что очистки можно сложить в одну кучу и сделать компостную яму. По мере необходимости подкладывать перегнившие отходы к растениям.





Второй вариант — закопать остатки еды в землю.




Важно, чтобы отходы не содержали пластик, резину и пенопласт, которые не разлагаются в грунте и вредят росту культур. Берите кожуру от картофеля, моркови, огурцов, шкурку от бананов и цитрусовых, скорлупу от яиц, старую буханку.
На грядке выкопайте траншею глубиной 30 сантиметров и разложите биоразлагаемые остатки пищи. Закопайте ямку. Удобрение будет разлагаться не меньше одного месяца.
Применяйте простой и быстрый способ сделать грунт плодороднее. Смотрите видео по использованию кожуры и очисток для почвы.


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