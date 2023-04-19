10 самых сложных программ подготовки военных спецов в мире

Давайте будем откровенны: большинство из нас никогда не рвались служить в армии. Из-за постоянного стресса или скуки (и то, и другое, так или иначе, сопровождает службу в армии) идея связать свою жизнь с армией не кажется особенно привлекательной.
Другое дело — различные спецслужбы, которые по своим умениям превосходят обычных военных. Именно они проявляют себя как самые дисциплинированные и подготовленные люди в самых напряженных и критических ситуациях.
Китайская народно-освободительная армия
Эта армия составляет почти полтора миллиона человек. Нужно быть лучшими из лучших, чтобы противостоять этой силе. В процессе подготовки курсанты регулярно проходят полосу препятствий, состоящую из 17 ступеней, в числе которых плавание, скалолазание, и погружение под воду на минуту. Следует заметить, что если испытуемому не хватает воздуха, и он выныривает, его наставник вновь окунает его под воду. В таких условиях столь недлительное, казалось бы, кислородное голодание может привести к серьезным болям в мышцах и судорогам.
Несмотря на прекрасные результаты в международном конкурсе Warrior competition, в нашем рейтинге эти войска занимают лишь 10 место — возможно потому, что не всегда
Национальная служба безопасности Командос в Индии
В этом подразделении выбор метода тренировок или вступительных испытаний зависит, в большей степени, от наставника или инструктора. Так, например, курсантов регулярно вывозят на незнакомую дикую местность (чаще всего в джунгли близ Бангалора), выдав запас еды на один день. Бойцам необходимо вернуться на базу в кратчайшие сроки. Или же испытание новичка: выстоять перед ударами действующих бойцов подразделения. Ещё один неординарный вариант тренировки «Пьяная тренировка» — бойцу нужно выполнить обычные задания (в частности упражнения в стрельбе), будучи в нетрезвом виде – такая тренировка готовит к стрельбе и борьбе в неблагоприятных или непривычных условиях.
Российский спецназ
Российская армия традиционно ассоциируется с суровостью и жесткостью, если не сказать жестокостью. В 2002 году эта репутация лишь укрепилась: военный аналитик доктор Марк Галеоти подготовил доклад для BBC (БиБиСи), главной идеей которого было осветить специфику освободительных операций (в частности – изучить приемы устранения террористов и освобождения заложников). Однако в процессе подготовки доклада были освещены также и методы отбора и тренировок спецподразделения.
Поразительно, но процесс подготовки бойца спецназа занимает пять лет. Первые пять месяцев Курсантов ломают, чтобы затем сделать из них бойцов, готовых пойти на сложные задания, часто построенные на импровизации. Следует отметить и то, что сержанты выбираются путем голосования, а не назначения сверху, что, безусловно, плюс.
Полк специальной авиадесантной службы Австралии
В 2014 году журналист Стюарт Бонер опубликовал сведения, полученные в ходе работы с Робертом Маклиным, который в свое время был принят в ряды специальной авиадесантной службы Австралии. С его слов, одним из самых тяжёлых испытаний явился курс, призванный научить бойцов выдерживать допросы. Когда он проходил этот курс в 1992, его раздели до гола, надели на голову белый пакет и бросили в камеру. После чего его держали в постоянном напряжении часами и не давали спать. Если испытуемый засыпал – его будили. Этот процесс мог продолжаться три дня.
САСР не раскрывает всех методов подготовки, однако имеется пугающая информация о том, что в ходе тренировок за право вступить в ряды спецподразделения умирает больше людей, чем в процессе боевых операций.
Смешанная десантно-диверсионная группа ВМС США
Наряду со Спецназом, это спецподразделение является одним из самых известных в нашем списке. И хотя курс подготовки занимает в среднем 30 месяцев (то приблизительно в 2 раза меньше, чем аналогичный курс спецназа), программа не становится легче. Особенно сложно проходят первые три недели, которые условно зазываются «Адскими». Все это время Курсанты спят по четыре часа и пять с половиной дней проводят, тренируясь на холоде в грязи, и отрабатывая боевые приемы (иногда, просто чтобы не уснуть). Все это время наставники высмеивают будущих коллег и отговаривают, утверждая, что те не справятся. В результате эти недели проходит только 25% и тех, кто пришел изначально. Следует, все же, отметить, что специальная медицинская бригада дежурит во время всей подготовки, так что почти никто из бойцов не погиб во время тренировок.
Отряд морских котиков (Израиль)
Политическая ситуация, в особенности конфликт с Палестиной, делает Израиль страной, где жители никогда не чувствуют себя в безопасности. Вероятно, поэтому антитеррористическая служба Израиля должна соответствовать невообразимым стандартам. За 20 недель подготовки курсанты проходят через множество испытаний, среди которых подводное плавание в ледяной воде с нулевой видимостью, парашютный спорт и взрывные работы.
Даже тех, кто прошел все испытания в итоге (еще до официального вступления в войска) отправляют на задание в службу береговой охраны, при этом организовывая будущим бойцам самые невыносимые условия работы – так их первый день работы становится самым худшим. Эта служба также имеет в распоряжении медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи.
Силы специальных операций Южной Кореи
Одним из леденящих кровь (в прямом смысле слова) тренингов, применяемых при подготовке этих бойцов, является десятидневный курс недалеко от высокогорной провинции Пхёнчхан. Несмотря на то, что температура там может доходить до -22°С, Бойцы ежедневно тренируются на открытом воздухе без верхней одежды (даже без рубашек). Так, классическими упражнениями являются бег, приседания, борьба и что-то вроде игр в… снежки. Курсанты надевают некое подобие рубашки, только когда тренируются в стрельбе на меткость в ледяных реках. После всего вышесказанного, тот факт, что каждый боец обязан иметь черный пояс по Тхэквондо, кажется самой легкой задачей.
Специальная воздушно-десантная служба Великобритании
Мало того, что курсантов этой службы могут высадить где-то в горах Уэльса в специально подобранной неудобной обуви и тяжелыми рюкзаками со снаряжением, в которых из провизии – только бутылка питьевой воды, бойцам нужно еще и успеть преодолеть дистанцию в 64 километра за 20 часов. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что курсантам нужно двигаться со скоростью 3-4 километра в час, чтобы вовремя прийти к цели. При любой попытке сжульничать (позвонить в полицию и попросить помощи, например) курсантов исключают. Если описанная картина не кажется вам достаточно угрожающей, вот цифры, взятые из статистических данных – 125 курсантов погибли во время подготовки в период с 2000 по 2015 год.
Группа специального обслуживания (Пакистан)
Чтобы попасть в эту организацию, претендент сначала должен отслужить в 2 года в армии и набрать 100 баллов на вступительных испытаниях. Далее претендента ждут восемь месяцев тренировок. Одной из самых распространенных практик является кросс: 58 километров по непересеченной местности за 12 часов. Курсанты бегут с тяжелыми рюкзаками также как и в случае описанной выше тренировки ВВС Британии, только скорость должна быть почти в два раза выше. Если курсант преодолевает эти восемь месяцев, далее его ждут тренировки по парашютному десантированию. Всего нужно совершить 7 прыжков: 2 – днем, и 5 – ночью. Тут следует заметить, что травмоопасность ночного парашютного десантирования, по сравнению с дневным, возрастает в 10 раз. После преодоления этого этапа курсанты — у цели… почти. Им предстоят еще шесть месяцев продвинутого курса, и только после этого, они попадут в ряды группы специального обслуживания. К слову: покинуть её разрешается только по состоянию здоровья.
Гуркские стрелки Великобритании
Этот отряд реагирования представляют выходцы из Непала. Эти люди обычно поступают в ряды военных организаций скорее от отчаяния и крайне тяжелых условий жизни в стране, где им довелось родиться. Видимо поэтому вступительный тест в специальный отряд Гуркских стрелков довольно легок: кандидатам нужно лишь пробежать 800 метров за 2 минуты или подтянуться 12 раз. Но дальше им предстоят тренировки гораздо тяжелее, чем те, что даются Пакистанской группе специального обслуживания.
Итак, вновь прибывшие курсанты должны за 48 минут преодолеть расстояние равное 5 километрам, в снаряжении, весящем 25 килограмм. При этом данная дистанция представляет собой подъем в гору на 400 метров по скалистой и пыльной местности. Учитывая, что уровень жизни в Непале (как и в остальных странах Азии) постоянно растет, неизвестно, как долго Пакистанцы еще будут готовы преодолевать такие тяготы ради службы в Английской военной организации.
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