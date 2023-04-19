10 самых сложных программ подготовки военных спецов в мире

Давайте будем откровенны: большинство из нас никогда не рвались служить в армии. Из-за постоянного стресса или скуки (и то, и другое, так или иначе, сопровождает службу в армии) идея связать свою жизнь с армией не кажется особенно привлекательной.









Другое дело — различные спецслужбы, которые по своим умениям превосходят обычных военных. Именно они проявляют себя как самые дисциплинированные и подготовленные люди в самых напряженных и критических ситуациях.



Китайская народно-освободительная армия

Национальная служба безопасности Командос в Индии

Российский спецназ

Полк специальной авиадесантной службы Австралии

Смешанная десантно-диверсионная группа ВМС США

Отряд морских котиков (Израиль)

Силы специальных операций Южной Кореи

Специальная воздушно-десантная служба Великобритании

Группа специального обслуживания (Пакистан)

Гуркские стрелки Великобритании