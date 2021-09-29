Осторожно! Крокодилы!

Всем известно, что крокодилы водятся почти на всей нашей планете, но вот только в Европе и Антарктике их не встретишь. С древних времен Геродота, а может даже еще раньше, имя крокодила связывалось с глубокими мутными реками Африки, невероятными историями очевидцев, полными страха, ужаса и удивления.







Его по праву можно назвать доисторической реликвией прошлого, который, не смотря на свою древность великолепно приспособился и в настоящем, выбрав себе влажную водную среду обитания. Несмотря на всю жуть, это пресмыкающееся, которого прозвали убийцей животных и людей, было предметом поклонения в Древнем Египте. Ранее, вплоть до XXIX столетия Нильский крокодил обитал в больших количествах на территории от Мыса Доброй Надежды до земель Палестины. Никакие геологические изменения, ни разницы температур, ни существенные изменения климата с древних времени и до наших дней, ни временное отсутствие пищи не смогли остановить развитие этого вида пресмыкающихся.



По недавним сведениям стало известно, что крокодил живет на планете Земля 90.000.000 лет! Это, конечно, возраст, которым он может потягаться только с еще более древним существом, человеком. И чтоб там не говорили, основной едой крокодилов, живущих в Ниле, остается рыба.

Остается только позавидовать; быстроте с которой эти неуклюжие на суше чудовища плавают в воде и нападают на свою жертву. И в этом смертельном рывке они успевают полакомиться так же и всем остальным, что может попасть в их смертельную пасть – амфибии, различные виды плавающих птиц, различные моллюски и даже млекопитающие, что по жестокой ошибке оказались на их пути!Много говорят о том, что именно крокодилы Нила могут напасть на человека, но это не всегда соответствует действительности. Есть, конечно, редкие виды, которые могут питаться человеческим мясом, но их мало. Жители селений, что находятся вдоль реки, делают специальные ограждения, чтобы защитить своих животных, а также женщин , что стирают одежду в воде. Не редки случаи, когда дети из соседних деревень без боязни плавали в водах священной реки, а неподалеку от них, на берегу, в лучах солнышка нежились громадные крокодилы. По весу взрослая особь этого хищника достигает до 1000 килограммов, когда ему исполняется семь лет от роду.Никто из ученых на сегодня не может утверждать, сколько лет именно живут крокодилы в природных условиях, но по местным исследованиям, что проводили добровольцы в Пакистане, было установлено, что их возраст приближался к 50-ти годам. Другие исследования показывают, что они могут жить до 80 лет и имеют способность воспроизводить потомство до самого последнего дня своей жизни! С древних времен жители рек в Африке верили, что когда крокодил голоден и не может найти еду, то он, выползая из воды, скрывался в зарослях и плакал, как маленький ребенок. Несчастные смельчаки, что попадались на эту удочку, тут же разрывались на куски сильными челюстями хищника. Очевидно, именно отсюда и берет начало фраза «крокодильи слезы», которая применима ко всем, кто плачет неискренне и со злым умыслом.Надо отметить, что на сегодняшний день мир современных рептилий подразделяется на четыре вида. Один из них и занимают крокодилы, которые в свою очередь разделаются на роды, семьи. К первому роду относятся крокодилы реки Нил и небольшие крокодилы-Crocodylidae. Ко второму – американский аллигатор – Alligatoridae. Затем идет подлинный Гавиал, что большей частью встречается в Индии – Gabialidae.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)