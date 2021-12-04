«Словесные» портреты знаменитостей, написанные тысячей слов

Типографские портреты знаменитостей, составленные из сотен слов.
Эти портреты знаменитостей, на первый взгляд, совсем ничем не примечательны, но к ним все же стоит присмотреться повнимательнее. Эти рисунки выполнены в необычной манере: вместо обычной штриховки художник заполнил лист... словами. В серии работ – портреты известных личностей, «от Эйнштейна до Марка Твена», как отмечает автор.
Портрет Одри Хепберн.
Художник Фил Ванс (Phil Vance) создает так называемые «типографские» портреты. Пишет много-много слов от руки, и так формирует черно-белое или цветное изображение. Недавно он презентовал серию портретов, среди которых все те ученые, писатели, артисты и певцы, которые стали знаковыми для самого Фила.
Портрет Джонни Кэш.
Каждый «словесный» портрет составлен из цитат того, кто на нем изображен. Одна и та же фраза повторяется тысячи раз, художник пишет ее с разным нажимом, под разными наклонами, делая шрифт то мельче, то крупнее.
Портрет Пабло Пикассо.
Фил Ванс так описывает свои творческие поиски: «Я представлял себе традиционные портреты и думал, как было бы здорово проникнуть в саму суть рисунка, прочитать мысли изображенного человека. Я просто сходил с ума, работая над портретами Кунинга, Пикассо, Эшера. Они одни из моих любимых художников, я хотел поблагодарить их за все, что они сделали для развития искусства, так, как умею. А заодно и поделиться с другими их мудростью».
Портрет Альберта Эйнштейна.
Портрет Чарли Чаплина.
Большинство рисунков Фила написаны черной ручкой. В последнее время ему хочется больше объема, поэтому он экспериментирует с цветом. Одна из последних работ – Джокер. На этот рисунок Фил потратил больше ста часов работы, портрет составлен из цитат из «Темного Рыцаря». Прелесть такого способа рисования в том, что, подойдя ближе к картине, зритель может прочесть то, что написано, сотни слов и выражений. Так восприятие живописи будет полнее и многограннее.
Портрет Джокера.
Портрет, выполненный цветными ручками.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии