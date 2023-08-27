Как свирепый и хитрый викинг завоевал Париж: «Похождения» Рагнара Лодброка

Между IХ и ХI веками никто в Западной Европе не был застрахован от варварства викингов. От Скандинавии до берегов Шотландии и Англии, Бретани и даже Америки викинги бороздили моря и вторгались на земли, которые им попадались. Исключением не стал и Рагнар Лодброк — вождь воинов, сделавший себе имя как свирепый и хитрый боец, завоеваший Париж и сеющий ужас повсюду, где он появлялся.
Рагнар Лодброк
Викинги. \ Фото: google.com.
Рагнар Лодброк был известен как бесстрашный и хитрый воин, завоёвывавший все земли, на которые попадал его взгляд. В христианском мире Рагнар был известен как отважный воин, опустошавший и разграблявший северо-запад Франции. В нескольких документах он также упоминается как великий шведский и датский король, известный своими военными подвигами в Британии и Западной Европе. Рагнар и его сыновья десятилетиями терроризировали Европу. Но представленные факты не являются единодушными. Трудно разобраться, где заканчивается история, и начинается легенда.
Рагнар Лодброк и Крака, Луис Му, 1898 год.
Несмотря на свою репутацию безжалостного воина, Лодброк был также торговцем, продававшим награбленное. Викинги плавали по двум основным торговым путям, чтобы достичь Средиземного моря и Северной Африки: один огибал Британские острова, а другой проходил через Ла-Манш. Они также плавали по рекам по всей Европе, прочно налаживая торговлю в таких городах, как Дублин или Киев. Викинги обменивали драгоценные материалы, такие как янтарь, моржовая кость и меха животных, на специи, металлы и другие необходимые предметы, которые они не могли найти или воспроизвести у себя дома. Также во время своих походов они захватывали в плен мужчин, женщин и детей, после продавая их в качестве рабов на восточных рынках.
Королевство западных франков
Рагнар Лодброк — легендарный датский конунг, представитель скандинавского рода Инглингов. \ Фото: wikipedia.org.
В начале IX века могущественный Карл Великий правил империей Каролингов, которая охватывала большую часть континентальной Европы. Территория империи была обширна и хорошо охранялась армиями правителя, особенно против викингов. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как население Западной Франции сталкивалось с войнами или вторжениями. После смерти Карла и его сына Людовика Благочестивого несколько наследников поссорились из-за короны. По Верденскому договору империя была разделена на три территории, возглавляемые внуками Карла Великого: Лотарь стал королём Средней Франции. Людовик II Немецкий, захватил королевство Восточная Франция, а Карл Лысый был королём Западной Франции. Западная Франция простиралась от северной Испании до региона Фландрия на территории современной Бельгии. Это королевство предшествовало королевству Франция. Хотя в прошлом короли уже делали Париж своей столицей, город временно утратил свою роль при Карле Великом и его преемниках.
Слева направо: Карл Лысый — король Западно-Франкского королевства. \ Карл Лысый на престоле приветствует графа Вивиана и монахов монастыря Святого Мартина, принёсших ему рукопись. Миниатюра из «Библии Карла Лысого».
Карл Лысый, король Западной Франции, сосредоточил все свои военные усилия на борьбе с братьями, чтобы сохранить целостность своей территории. Он также воевал против Бретани, которая не входила в его владения. Однако поступив так, он оставил остальную часть своего королевства без охраны и беспомощной. Викинги были хорошо осведомлены об этой братской ссоре и в полной мере воспользовались ситуацией, умножив свои набеги на Западную Францию. И военный гений Рагнара не упустил возможность, выбрав удачное время для своих атак.
Вторжение Рангара в Западную Францию
Карта поселений викингов, автор Max Naylor. \ Фото: blogspot.com.
Викинги совершили свои первые набеги на Западную Францию около 820 года. Прибрежные армии быстро разгромили их, поскольку викинги были недостаточно подготовлены. Однако примерно двадцать лет спустя, в 841 году, викинги и их вождь Асгейр двинулись вверх по Сене, разрушая и разграбляя все города, деревни и аббатства, которые им попадались на пути. Поскольку они почти не встречали сопротивления, викинги быстро распространились вглубь страны.
Раздел Каролингской империи по Верденскому договору: Королевство Лотаря I; Королевство Людовика II Немецкого; Королевство Карла II Лысого; (заштрихованная область: неопределённая принадлежность). \ Фото: bing.com.
Первыми жертвами на пути викингов стали религиозные общины, такие как аббатство Сент-Уэн в Руане и аббатство Жюмьеж. Оставшиеся в живых монахи покинули свои монастыри. После набегов викингов все религиозные общины остались без гроша в кармане, разбросанные по всему королевству.
Поскольку всей средневековой жизнью управляла религия, сама мысль о нападении на ее представителей была немыслима. Это способствовало ужасающей репутации викингов. Так как аббатства не были укреплены, а монахи не были вооружены, религиозные общины, обладавшие большим количеством богатств и товаров, стали лёгкой добычей.
Викинги, нагоняющие страх
Осебергская ладья — дубовый корабль викингов, фотограф Omar Marques.
Если викинги доминировали в Европе в течение стольких лет, то это потому, что они обладали тем, чего не было у других народов: мастерством строить мощные корабли. Плотники искусно мастерили корабли таким образом, чтобы они могли не заходить глубоко в воду. Это позволяло им плавать как по мелководью, так и по глубоким морям. Викинги также разработали очень эффективную технику вторжения. Обычно они хорошо знали местные обычаи и выбирали время, когда население меньше всего ожидало их нападения.
Они стремительно совершали набеги на деревни и города, грабя всё ценное, что могли найти, и поджигая дома и сооружения, сея хаос и беспорядок среди населения. Викинги были мастерами в искусстве терроризировать свои жертвы. Даже их внешний вид пугал самых храбрых из мужчин. У этих высоких и сильных воинов с длинными волосами и бородой были татуировки и тёмная пудра вокруг глаз, подчеркивающая их ледяной взгляд.
Кадр из фильма: «Викинги: Вальхалла». \ Фото: beste-serien.de.
Они также издавали громкие звуки, кричали и стучали оружием по своему щиту. Ко всему прочему у викингов было мощное оружие, включая мечи из железа и стали, а также топоры и копья. Это оружие было лёгким и удобным. Их солдаты могли нести несколько типов вооружения одновременно и проходить пешком большие расстояния. Даже если в сегодняшнем коллективном воображении викинги носили рогатые шлемы, нет никаких свидетельств того, что они надевали их во время боя. Скорее всего «рога» использовались на шлемах для ритуалов или процессий.
Берсерки и мифология викингов
Александр Людвиг в роли Бьёрна, фотография Стива Уилки.
Рагнар также мог рассчитывать на своих берсерков. Эти устрашающие воины, которые почти ничего не носили, кроме звериных шкур на головах и спинах, стояли на передовой сражений. Известно, что они впадали в звериную, священную, трансовую ярость и это делало их почти непобедимыми. Величайшим достижением для викинга было не накопление огромного состояния или обширных земель, а смерть в бою с мечом в руке. Согласно скандинавской мифологии, отважные бойцы, погибшие в бою, попадают в Валгаллу, в царство бога Одина. Валькирии выбрали самых героических на поле боя, чтобы привести их к Одину. Такая перспектива давала бойцам викингов обнадеживающую перспективу перед лицом опасности и мужество хорошо сражаться.
Рагнар Лодброк и осада Парижа
Граф Эд защищает Париж, автор Жан-Виктор Шнетц, ок. 1834-36. \ Фото: thedockyards.com.
В марте 845 года Рагнар отплыл со 120 кораблями и армией численностью от пяти до шести тысяч человек в Париж. Король викингов жаждал завоеваний и богатства. Когда жители Парижа услышали о нападении Рагнара, они дрожали от страха, поскольку ужасная репутация Лодброка предшествовала ему. Согласно легенде, Рагнар и его викинги безжалостно сражались с армией Карла Лысого. Рагнар угрожал не только столице Франции, но и знаменитой базилике Сен-Дени, расположенной в нескольких милях к северу от города. В средневековом аббатстве находились могилы бывших королей Франции и несметные сокровища.
Когда план Лодброка дошёл до ушей короля, последний собрал армию и решил дождаться викингов выше по течению от Парижа. Люди короля были разделены на обоих берегах Сены. Рагнар решил сосредоточиться на одном из лагерей короля и перебил большинство своих противников. Викинги захватили в плен дюжину солдат и жестоко убили их на глазах у Карла Лысого, напугав его настолько, что он и оставшиеся в живых солдаты бежали, бросив Париж на растерзание налётчикам.
Рагнар Лодброк с сыновьями Иваром и Уббой, ХV век.
В то время единственной укреплённой частью Парижа был Иль-де-ла-Сите, остров на реке Сена в самом центре французской столицы. Старая римская стена города давно разрушилась, и сама река Сена была единственной системой обороны. У парижан не было ни единого шанса противостоять Лодброку и его армии, поэтому большинство из них бежали из города, прихватив с собой все имущество, которое могли унести.
В марте 845 года Рагнар и его люди разграбили Париж. К несчастью для викингов, парижане уже бежали со своими самыми ценными вещами. Кроме того, несколько человек Рагнара страдали и умерли от дизентерии. Тем не менее, Лодброку пришла в голову гениальная идея отправить эмиссара к Карлу Лысому с просьбой о награде в обмен на их отъезд.
Битва. \ Фото: wordpress.com.
Даже если бы король мог воспользоваться этой возможностью, чтобы победить викингов, он был в отчаянии. Карл Лысый совершил большую ошибку, предложив викингам семь тысяч ливров серебром и золотом, значительную сумму по тем временам. Поступив таким образом, король открыл дверь для множества других данегельдов, или «датских налогов», платежей, производимых для того, чтобы купить милость викингов. Викинги успешно использовали эту тактику для получения крупных сумм денег не только во Франции, но и в Англии. Рагнар принял предложение короля и отправился в Данию. На обратном пути домой он разграбил и разрушил ещё несколько деревень на севере Франции.
Викинги нападали на Париж и в других случаях. В 911 году король Карл Простодушный подарил викингу Ролло земли на северо-западе Франции в обмен на его защиту от будущих набегов викингов. Ролло стал первым герцогом Нормандии, что буквально означает «земля северян». Король викингов сдержал свое обещание и защитил Париж от нападений викингов. Исторические факты и вымышленные элементы смешиваются, образуя миф о Рагнаре. Сегодня вождь викингов является одним из главных героев знаменитого телесериала «Викинги», способствующего длительной славе Лодброка.
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