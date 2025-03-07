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Какие продукты ошибочно считаются здоровыми

Большинство из нас прекрасно осведомлены о здоровом питании: мы стараемся не наедаться на ночь, по возможности избегаем фастфуда и как огня боимся сладкой газировки. Но что, если все это лишь вершина айсберга? Профессиональные диетологи со всей ответственностью заявляют о вреде наиболее распространенных продуктов: не ешьте этого, если не хотите бороться с лишним весом.



Какие продукты ошибочно считаются здоровыми

Цельнозерновой хлеб


Один из самых главных обманов современного рынка. Гликемический индекс пшеничного хлеба равен 69. Такая нагрузка провоцирует резкий скачок содержания сахара в крови, что приводи к высокой концентрации инсулина и, в конечном счете, к накоплению жиров.


Полуфабрикаты


Рацион подавляющего большинства людей включает переработанное мясо. Котлеты, колбасы, сосиски и прочие подобные продукты содержат огромное количество консервантов и соли. Все это приводит к подрыву здоровья и перманентно высокому уровню холестерина.


Замороженные продукты


Зачем тратить время на готовку еды, когда можно просто купить замороженную пиццу в супермаркете. Вот только постоянная лень очень плохо влияет и на желудок, и на состояние здоровья в целом. Замороженные продукты готовятся с огромным количеством консервантов, сахара, соли, специй и усилителей вкуса. Проще говоря, вместо необходимого организму экологического топлива, вы заливаете в него химическую смесь.


Пакетированные соки


В магазинных соках действительно содержится большое количество фруктов или овощей. А еще, отсюда же вы получите дозу сахара, по сравнению с которой банка колы покажется невинным напитком. Кроме того, процесс приготовления сока разрушает большую часть полезного волокна в конечном продукте. Наконец, ваше тело не может поглотить слишком большое количество витаминов и минералов одновременно: выходит, что вы не получаете от сока практически никакой пользы.


Кетчуп


Сюда входят абсолютно все салатные добавки. Они содержат переработанные масла с добавлением сахара, высоким содержанием фруктозы, кукурузного сиропа, искусственных подсластителей и искусственных красителей.

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