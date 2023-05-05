Нужная вещь для дачи за копейки

Если вы по какой-то причине до сих пор не оборудовали на участке водосток, самое время это исправить. При минимуме затрат легко соорудить не только слив, но и обеспечить сбор воды и ее подачу в резервуары, находящиеся на расстоянии.

Основным материалом для создания водосточной трубы станут плотные пластиковые бутылки.







Для реализации идеи понадобятся бутылки одинакового диаметра, в идеале с фигурной выемкой посередине. Углубление в данном случае обеспечит конструкции необходимую прочность, будет выступать в качестве дополнительных ребер жесткости и станет местом крепежа. Количество необходимых бутылок напрямую будет зависеть от высоты здания. Для начала обрезаем все бутылки с обеих сторон. От самой нижней отрезаем только донышко.







Соединяем бутылки между собой, просто вставляя блоки один в другой. Делаем нахлест не менее 3 пальцев, в таком случае конструкция будет прочно держаться, и в местах стыка самодельной трубе не понадобится дополнительное крепление.







Набрав нужную длину, определяем место крепления. Вбиваем в землю кусок трубы, по диаметру достаточный для того, чтобы разместить внутри прут арматуры. Горлышко нижней бутылки дополняем шлангом, который обеспечивает подачу воды в нужное место. При необходимости дополняем место крепления шланга переходником.







Дополнительно закрепляем трубу к шесту при помощи проволоки по всей длине.







В верхней части дополняем арматуру держателем, в пластике делаем прорез под желоб, чтобы вода с водозаборного барьера попадала непосредственно в водосточную трубу.







В нашем случае вода подается в бассейн, а затем используется по мере необходимости для полива. При желании бюджетными водостоками можно дополнить не только дом, но и другие хозяйственные постройки. Прозрачная труба отлично вписывается в обстановку, даже красить ее необязательно.







Благодаря продуманному водостоку, можно существенно сэкономить на воде для полива и даже организовать поливные грядки при отсутствии водопровода.

Читать далее →