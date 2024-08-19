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Кухонная магия: делам два литра сока из одного апельсина


Два литра напитка из одного фрукта.

Два литра напитка из одного фрукта.

Быть может сложно поверить, но из всего одного апельсина, можно сделать сразу два литра натурального сока. Приготовить такой сок можно в условиях любой домашней кухни. Процедура потребует некоторых заблаговременных приготовлений, однако при желании производство такого напитка можно поставить на семейный конвейер.

Узнав подлинный рецепт двух литров сока из одного апельсина можно возмутиться тому, что сок не 100-процентный. Однако, как говорит сам автор видео, стоит еще раз подумать, действительно ли то, что нам продают в магазинах лучше, чем сок собственного приготовления.

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