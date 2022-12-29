Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Школа, помимо всего прочего, запомнилась нам еще и своей особенной едой. Нельзя сказать, что всех кормили там идеально, но все-таки очень многие люди с благоговением и ностальгией вспоминают блюда, приготовленные заботливыми руками школьного повара. А что же было и остается самым популярным в школьном меню?…
Традиция организованно кормить школьников в перерывах между занятиями существует давно. Еще во времена правления императрицы Елизаветы Петровны гимназистам утром раздавали по кусочку хлеба, а после трех уроков и совместной молитвы кормили плотным завтраком.
Революция в области общепита случилась в 1917 году – тогда по декрету Ленина обед в школах стал бесплатным и обязательным. Много внимания уделялось сбалансированной пище: с содержанием белков, жиров и углеводов, оптимальным для растущего организма.
Спустя столетие многие школьные столовые до сих пор работают тем стандартам питания, которые были опробованы на нескольких поколениях. А что же было и остается самым популярным в школьном меню?
Высокий омлет
Высокий пышный омлет «как в школе» дома сделать почти невозможно
Омлет, который подают в школьных столовых, невозможно повторить в домашних условиях (по крайней мере, нам такие случаи неизвестны) – он никогда не будет таким же пышным и нежным. У поваров общепита есть секреты, благодаря которым именно это блюдо выходит у них настолько необычным и вкусным одновременно.
На кулинарных форумах популярна легенда о том, что высокий омлет получается таким просто из-за высоких форм, в которых его готовят, но нам об этом ничего не известно. Жаль, что в тарелку к учащимся белоснежный омлет чаще всего попадает в остывшем виде, но это почти не сказывается на его гастрономической привлекательности.
Картофельное пюре
Картофельное пюре – коронное блюдо школьной столовой
Как обычное картофельное пюре получается таким мягким и однородным? Разгадка кроется в специальной кухонной машине, которой пользуются повара на большинстве предприятий общественного питания. Она так умело перетирает отварные овощи, что у неприятных комочков не остается ни единого шанса попасть в тарелку школьника!
Творожно-манная запеканка
Творожная запеканка – один из немногих удачных школьных десертов
И завтрак, и вкусный десерт – примерно в таком статусе запеканка из творога и манки пребывает уже много лет подряд. Иногда манку заменяют небольшим количеством вермишели или риса, но самым вкусным по-прежнему остается классический вариант, щедро политый сгущенным молоком. Творожная запеканка особенно хороша в остывшем виде, когда она хорошо сохраняет форму.
Отварные сосиски
Вареные столовские сосиски хороши, например, с гречей
По современным меркам это не самая полезная еда, но она до сих пор популярна в школьных столовых. Некоторые дети часто отказываются есть другие виды мяса, отдавая предпочтение этому колбасному полуфабрикату. Редакция uansyvse.ru считает, что главная трудность в том, чтобы аккуратно снять с сосиски натуральную оболочку, которая намертво срастается с содержимым в процессе варки.
А подавать их в «сыром» виде (без предварительного отваривания) категорически запрещено правилами. Кстати, именно сосиски составляют стандартную компанию макаронам, а также их ближайшим аналогам – рожкам, ракушкам и вермишели. Другой классический вариант подачи – с консервированным горошком.
Рыба под маринадом
Рыба под маринадом – несложно и вкусно
Это блюдо часто подаются вместе с отварным картофелем, гречневой или пшеничной крупой. Выглядит это так, словно на цельный кусочек рыбы положили высокую «шапку» из овощей, из которых приготовлен маринад.
Лук и морковь, тушенные с томатом, обычно не пользуются популярностью у школьников, а вот сама рыба получается вкусной и мягкой. Косточки легко отстают от филе хека или минтая, так как последние подвергаются тепловой обработке дважды: вначале рыбу жарят, а затем, щедро полив маринадом, запекают в духовке.
Школьные котлеты (из хлебного фарша)
Вкус столовских котлет «из детства» все помнят до сих пор
Самый популярный вариант делают из свино-говяжьего фарша, хотя иногда котлеты бывают еще и рыбными. Если в наличии есть курица, можно рассчитывать на более благородное блюдо – шницель размером с половину тарелки. Главный атрибут классической школьной котлеты – плотная хрустящая панировка и едва ли не 50% состава хлеба в фарше.
Именно панировка делает блюдо непохожими как минимум внешне на те котлеты, которые обычно принято готовить дома. Впрочем, иногда практикуется запекание в духовке, что не так вкусно, но полезно за счет меньшей калорийности блюда.
Булочки
Быстрый перекус – школьная булочка с компотом
Сладкие булочки круглой формы – то, ради чего многие школьники до сих пор устремляются в школьную столовую на каждой перемене. Они вкусны и с чаем, и с теплым молоком, и с компотом.
Особенно хороши дрожжевые булочки с кусочком сливочного масла, которое медленно тает внутри, пока выпечка еще горячая. В современных столовых гораздо чаще встречаются булочки с начинкой из повидла, творога, мака, сезонных фруктов.
Молочная каша
Молочная каша – одно из самых «ненавистных» блюд из детства
У этого блюда есть и поклонники, и ярые противники. Первых привлекает нежная текстура, сладкий вкус и умеренное количество крупы. А вторых отталкивает тот факт, что очень часто повара не могут уследить за процессом приготовления молочной каши, поэтому блюдо получается подгоревшим, с характерным неприятным вкусом и запахом.
Сырники
Сырники со сметаной
Они выделяются тем, что имеют небольшой диаметр и внушительную толщину, за счет чего получаются нежными и не пересушенными. А еще в них очень много творога, а вместо муки – полностью или частично – используется манка.
Сахара в сырники кладут совсем чуть-чуть, но этот маленький недостаток сполна перекрывается тем, что при подаче их щедро поливают сгущенным молоком или джемом.
Компот из сухофруктов и кофейный напиток
Компот из сухофруктов с середины 90-х сильно изменился
Компот из сухофруктов пользуется спросом у детей всех возрастов. Еще бы – мамы стараются как можно дольше ограждать малышей от знакомства с газировкой, отдавая предпочтение натуральным продуктам. Потому компот выпивается учащимися полностью и с удовольствием.
Не уступает ему в популярности и фирменный школьный «кофе». На самом деле, настоящего кофе в нем нет ни грамма, зато есть много молока и приятный бодрящий аромат.
Наряду с любимыми блюдами встречаются и те, от которых школьники категорически отказываются. Нетронутыми в большинстве своем возвращаются на кухню квашеные овощи (кабачки, огурцы и помидоры), тушеная капуста, гороховое пюре и свекольный салат. Но всегда есть и те, которые искреннее и с чистой тарелкой перед собой дружно говорят: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!».
Пускай эта традиция сохранилась лишь в некоторых летних лагерях, вкус школьных блюд многим поколениям запомнится надолго и только с хорошей стороны.
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