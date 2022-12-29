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Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Школа, помимо всего прочего, запомнилась нам еще и своей особенной едой. Нельзя сказать, что всех кормили там идеально, но все-таки очень многие люди с благоговением и ностальгией вспоминают блюда, приготовленные заботливыми руками школьного повара. А что же было и остается самым популярным в школьном меню?…

Традиция организованно кормить школьников в перерывах между занятиями существует давно. Еще во времена правления императрицы Елизаветы Петровны гимназистам утром раздавали по кусочку хлеба, а после трех уроков и совместной молитвы кормили плотным завтраком.

Революция в области общепита случилась в 1917 году – тогда по декрету Ленина обед в школах стал бесплатным и обязательным. Много внимания уделялось сбалансированной пище: с содержанием белков, жиров и углеводов, оптимальным для растущего организма.

Спустя столетие многие школьные столовые до сих пор работают тем стандартам питания, которые были опробованы на нескольких поколениях. А что же было и остается самым популярным в школьном меню?

Высокий омлет


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Высокий пышный омлет «как в школе» дома сделать почти невозможно

Омлет, который подают в школьных столовых, невозможно повторить в домашних условиях (по крайней мере, нам такие случаи неизвестны) – он никогда не будет таким же пышным и нежным. У поваров общепита есть секреты, благодаря которым именно это блюдо выходит у них настолько необычным и вкусным одновременно.

На кулинарных форумах популярна легенда о том, что высокий омлет получается таким просто из-за высоких форм, в которых его готовят, но нам об этом ничего не известно. Жаль, что в тарелку к учащимся белоснежный омлет чаще всего попадает в остывшем виде, но это почти не сказывается на его гастрономической привлекательности.

Картофельное пюре


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Картофельное пюре – коронное блюдо школьной столовой

Как обычное картофельное пюре получается таким мягким и однородным? Разгадка кроется в специальной кухонной машине, которой пользуются повара на большинстве предприятий общественного питания. Она так умело перетирает отварные овощи, что у неприятных комочков не остается ни единого шанса попасть в тарелку школьника!

Творожно-манная запеканка


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Творожная запеканка – один из немногих удачных школьных десертов

И завтрак, и вкусный десерт – примерно в таком статусе запеканка из творога и манки пребывает уже много лет подряд. Иногда манку заменяют небольшим количеством вермишели или риса, но самым вкусным по-прежнему остается классический вариант, щедро политый сгущенным молоком. Творожная запеканка особенно хороша в остывшем виде, когда она хорошо сохраняет форму.

Отварные сосиски


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Вареные столовские сосиски хороши, например, с гречей

По современным меркам это не самая полезная еда, но она до сих пор популярна в школьных столовых. Некоторые дети часто отказываются есть другие виды мяса, отдавая предпочтение этому колбасному полуфабрикату. Редакция uansyvse.ru считает, что главная трудность в том, чтобы аккуратно снять с сосиски натуральную оболочку, которая намертво срастается с содержимым в процессе варки.

А подавать их в «сыром» виде (без предварительного отваривания) категорически запрещено правилами. Кстати, именно сосиски составляют стандартную компанию макаронам, а также их ближайшим аналогам – рожкам, ракушкам и вермишели. Другой классический вариант подачи – с консервированным горошком.

Рыба под маринадом


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Рыба под маринадом – несложно и вкусно

Это блюдо часто подаются вместе с отварным картофелем, гречневой или пшеничной крупой. Выглядит это так, словно на цельный кусочек рыбы положили высокую «шапку» из овощей, из которых приготовлен маринад.

Лук и морковь, тушенные с томатом, обычно не пользуются популярностью у школьников, а вот сама рыба получается вкусной и мягкой. Косточки легко отстают от филе хека или минтая, так как последние подвергаются тепловой обработке дважды: вначале рыбу жарят, а затем, щедро полив маринадом, запекают в духовке.

Школьные котлеты (из хлебного фарша)


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Вкус столовских котлет «из детства» все помнят до сих пор

Самый популярный вариант делают из свино-говяжьего фарша, хотя иногда котлеты бывают еще и рыбными. Если в наличии есть курица, можно рассчитывать на более благородное блюдо – шницель размером с половину тарелки. Главный атрибут классической школьной котлеты – плотная хрустящая панировка и едва ли не 50% состава хлеба в фарше.

Именно панировка делает блюдо непохожими как минимум внешне на те котлеты, которые обычно принято готовить дома. Впрочем, иногда практикуется запекание в духовке, что не так вкусно, но полезно за счет меньшей калорийности блюда.

Булочки


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Быстрый перекус – школьная булочка с компотом

Сладкие булочки круглой формы – то, ради чего многие школьники до сих пор устремляются в школьную столовую на каждой перемене. Они вкусны и с чаем, и с теплым молоком, и с компотом.

Особенно хороши дрожжевые булочки с кусочком сливочного масла, которое медленно тает внутри, пока выпечка еще горячая. В современных столовых гораздо чаще встречаются булочки с начинкой из повидла, творога, мака, сезонных фруктов.

Молочная каша


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Молочная каша – одно из самых «ненавистных» блюд из детства

У этого блюда есть и поклонники, и ярые противники. Первых привлекает нежная текстура, сладкий вкус и умеренное количество крупы. А вторых отталкивает тот факт, что очень часто повара не могут уследить за процессом приготовления молочной каши, поэтому блюдо получается подгоревшим, с характерным неприятным вкусом и запахом.

Сырники


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Сырники со сметаной

Они выделяются тем, что имеют небольшой диаметр и внушительную толщину, за счет чего получаются нежными и не пересушенными. А еще в них очень много творога, а вместо муки – полностью или частично – используется манка.

Сахара в сырники кладут совсем чуть-чуть, но этот маленький недостаток сполна перекрывается тем, что при подаче их щедро поливают сгущенным молоком или джемом.

Компот из сухофруктов и кофейный напиток


Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Компот из сухофруктов с середины 90-х сильно изменился

Компот из сухофруктов пользуется спросом у детей всех возрастов. Еще бы – мамы стараются как можно дольше ограждать малышей от знакомства с газировкой, отдавая предпочтение натуральным продуктам. Потому компот выпивается учащимися полностью и с удовольствием.

Не уступает ему в популярности и фирменный школьный «кофе». На самом деле, настоящего кофе в нем нет ни грамма, зато есть много молока и приятный бодрящий аромат.

Наряду с любимыми блюдами встречаются и те, от которых школьники категорически отказываются. Нетронутыми в большинстве своем возвращаются на кухню квашеные овощи (кабачки, огурцы и помидоры), тушеная капуста, гороховое пюре и свекольный салат. Но всегда есть и те, которые искреннее и с чистой тарелкой перед собой дружно говорят: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!».

Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Пускай эта традиция сохранилась лишь в некоторых летних лагерях, вкус школьных блюд многим поколениям запомнится надолго и только с хорошей стороны.

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