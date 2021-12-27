Бесподобные идеи, которые помогут преобразить придомовую территорию без особых затрат

Теплая погода пока еще никак не установится, а дачники уже потирают руки в ожидании.

Да и вообще организм требует выходить на улицу и приводить в порядок участок.

Эти 16 бесподобных идей помогут преобразить придомовую территорию без особых затрат.

1. Ящики для цветов

Клумбы в виде ящиков.

Аккуратные цветочные клумбы в виде ящиков, которые можно сделать из досок от строительных поддонов, станут прекрасным украшением крыльца, заднего двора или летнего патио.

2. Дровница

Самодельная дровница.

Самодельная дровница - это еще один пример грамотного использования ненужных деревянных поддонов. Такую конструкцию можно установить возле сарая, беседки или за домом.

3. Клубничная грядка

Оригинальная клубничная грядка.

Оригинальная грядка для выращивания клубники станет настоящим украшением огорода, избавит от хлопот и выведет выращивание клубники на новый уровень.

4. Угловая скамейка

Необычная угловая лавка.

Угловая скамья, построенная из деревянных досок, с ножками в виде квадратных контейнеров для выращивания цветов.

5. Пирамида

Многоуровневая клумба-пирамида.

Оригинальная многоуровневая клумба, построенная из трех квадратных рамок разного размера, моментально станет центральной деталью сада.

6. Альпийская горка

Альпийская горка своими руками.

Альпийская горка - это стильный элемент ландшафтного дизайна, который можно соорудить своими руками в саду или на заднем дворе своего участка. Для создания такой композиции вам понадобится много различных камней, почва, песок, дренаж, ростки стелющихся и невысоких растений.

7. Тележка-клумба

Клумба в садовой тележке.

Ненужную садовую тележку можно превратить в потрясающую цветочную клумбу. Процесс изготовление такой клумбы предельно прост: проделываете в дне тележки несколько отверстий, засыпьте грунт, дренаж и высадите растения.

8. Лодка

Клумба в старой лодке.

Из старой деревянной лодки может получится фантастическая садовая композиция. Просто проделайте в днище дырки для слива воды, засыпьте грунт с дренажем и высадите много ярких разноцветных цветов. В середине лета ваша композиция зацветет и станет настоящей изюминкой участка.

9. Забор

Забор из поддонов.

Доски от старых паллет можно использовать для сооружения невысокой оградки между вашим участком и соседских. Если покрасить такое ограждение в белый цвет, ваш участок станет еще аккуратней и миловидней.

10. Откидной столик

Откидной столик для садовых работ.

Откидной столик, сделанный из старых поддонов, прикрепленных к стене, прекрасно подойдет для пересадки цветов, приготовления напитков и закусок.

11. Яркая дорожка

Яркие садовые дорожки.

Используйте пластиковые крышки разных цветов для создания ярких и оригинальных садовых дорожек. Конечно, работа достаточно кропотливая, но если хорошо постараться, результат превзойдет все ожидания и полностью преобразит участок.

12. Стеллаж из бутылок

Стеллаж из бутылок на заборе.

Превращайте пластиковые бутылки в контейнеры для выращивания растений. Скрепите бутылки веревками, посадите рассаду и закрепите импровизированные стеллажи на заборе.

13. Вертикальный сад

Вертикальный сад у фасада.

Растения в пластиковых трубах, прикрепленных к фасаду дома, выглядят просто потрясающе. Такая композиция позволит оригинально украсить невзрачные стены загородного дома.

14. Мангал

Декор мангала.

Бетонный или кирпичный мангал можно украсить с помощью речной гальки. Крепите к его стенкам мелкие камушки с помощью специального клея, а зазоры между камнями можно замазать штукатуркой.

15. Фигурная клумба

Аккуратная фигурная клумба.

Фигурная клумба с четкой волнистой границей - прекрасный способ потешить своего внутреннего перфекциониста.

16. Качели

Тканевые качели.

Используйте плотную ткань и толстую веревку для создания детской качели на своем участке.

17. Парник

Простой парник с проволочным каркасом.

Парник из деревянной рамки, закопанной в землю, и прикрепленного к ней проволочного каркаса, обтянутого пленкой, - простой способ защитить растения от непогоды.

18. Пластиковые цветы

Цветы из бутылок.

Донышки пластиковых бутылок можно использовать для создания чудесных цветов. Просто покрасьте отрезанные части бутылок яркими красками и используйте для декора фасада или ограждения.

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