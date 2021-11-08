12 любопытных фактов о вакцинации, которые разрушат существующие стереотипы

Вакцинация - это важно.
Уже не первый год в обществе бушуют споры о том, стоит ли делать прививки, насколько это эффективно и безопасно для здоровья взрослых и детей. В этом обзоре мы собрали достоверные и весьма любопытные факты о вакцинации, которые позволят каждому сделать собственные выводы.
1. Сальмонеллез
Вакцина для кур «SalmonellaStop».
Великобритания практически ликвидировала сальмонеллез путем вакцинации цыплят. США отказались санкционировать такие прививки.
2. Полиомиелит
Вакцинация от полиомиелита.
Мало кто знает об африканской стране Руанда. Однако, что любопытно в этой стране вакцинацию против полиомиелита проходит больший процент детей, чем почти в любой развитой стране.
3. Оспа
Сторонник вакцинации Джордж Вашингтон.
Во время американской войны за независимость, несмотря на сопротивление Континентального конгресса, Джордж Вашингтон приказал вакцинировать 40 000 военнослужащих от оспы. Уровень инфицирования был снижен с 17% до 1%.
4. Оспа побеждена!
Первая и единственная побежденная болезнь - оспа.
Оспа - это первая и единственная болезнь, которая когда-либо была искоренена. Оспа теперь существует только в лабораториях высокой безопасности в России и США. В этом сыграла важную роль вакцинация.
5. «Vacca»
Коровья оспа.
Термин «вакцинация» происходит от латинского слова «корова» («vacca»). Первая вакцинация была предназначена против оспы, и людям привили вирус коровьей оспы, чтобы они не заразились обычной оспой.
6. Отказ от вакцинации
Человек инфицированный оспой.
Однажды в Великобритании сделали прививки необязательными. Через 10 лет после этого произошла вспышка эпидемий, в результате которой ряд подростков заразились различными опасными заболеваниями.
7. Аденовирусная вакцина
Аденовирусная вакцина в США.
Военный персонал в США может получать прививки, недоступные широкой общественности. К примеру, к таким относится аденовирусная вакцина.
8. Морис Ральф Хиллеман
Американский микробиолог Морис Ральф Хиллеман.
Американский микробиолог Морис Ральф Хиллеман разработал 8 из 14 стандартных вакцин для прививок, используемых сегодня. Именно он изобрел вакцины от кори, свинки, гепатита А, гепатита B, ветрянки, менингита, пневмонии и бактерий гемофильной палочки.
9. Коклюш
Вакцина против коклюша.
Наверняка, многие вспомнят вакцину против коклюша. Мало кто знает, но ее эффективность составляла от 24 до 41% у детей в возрасте от 2 до 18 лет, и то в течение всего трех лет с момента вакцинации.
10. Грипп
Вирус гриппа.
Вирус гриппа может быть смертельным для детей с определенными существовавшими ранее заболеваниями. Недавнее исследование показало, что вакцинация против гриппа снижает риск смерти от гриппа у этих детей на 51%.
11. Эпидемии
Вакцинации и эпидемии.
Как это ни парадоксально, но многие отказываются проходить вакцинацию даже во время эпидемии. Согласно исследованию 2014 года, 85% американцев, которые решили не проходить вакцинацию против кори, делали это по религиозным, философским или личным причинам.
12. Корь
! 1 = 11 = 70 !
Один непривитый ребенок из США заразился корью во время поездки в Европу в 2008 году. К тому времени, когда его болезнь была диагностирована дома в Сан-Диего, одиннадцать других детей в США заразились этой болезнью, а еще 70 человек были помещены в карантин.
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