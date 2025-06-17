Чем занимались советские дети в свободное время

Когда-то не было интернета, а телевизор показывал три канала. Чем же занимались в те времена дети?



Вязали крючком.







Ходили в кружки моделирования.







Делали картинки из соломки.







Делали скворечники из пакетов молока.







Ходили в детскую библиотеку.







Ходили в кафе-мороженицу (2 шарика – 100 грамм).







Ходили в походы.







Занимались в музыкальной школе.

Играли в куклы по имени Зина, Оля…В теплое время года не слезали с велосипедов (вместо наколенников использовался подорожник).Не вылезали со двора.Резиночка… (классики) . Занимались фигурным катанием Осуществляли шефство над стариками . Смотрели «Кортик», « Бронзовая птица» и «Последнее лето детства».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)