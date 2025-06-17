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Чем занимались советские дети в свободное время

Когда-то не было интернета, а телевизор показывал три канала. Чем же занимались в те времена дети?

Вязали крючком.

Чем занимались советские дети в свободное время

Ходили в кружки моделирования.

Чем занимались советские дети в свободное время

Делали картинки из соломки.

Чем занимались советские дети в свободное время

Делали скворечники из пакетов молока.

Чем занимались советские дети в свободное время

Ходили в детскую библиотеку.

Чем занимались советские дети в свободное время

Ходили в кафе-мороженицу (2 шарика – 100 грамм).

Чем занимались советские дети в свободное время

Ходили в походы.

Чем занимались советские дети в свободное время

Занимались в музыкальной школе.



Чем занимались советские дети в свободное время

Играли в куклы по имени Зина, Оля…

Чем занимались советские дети в свободное время

В теплое время года не слезали с велосипедов (вместо наколенников использовался подорожник).

Чем занимались советские дети в свободное время

Не вылезали со двора.

Чем занимались советские дети в свободное время

Резиночка… (классики).

Чем занимались советские дети в свободное время

Занимались фигурным катанием.

Чем занимались советские дети в свободное время

Осуществляли шефство над стариками.

Чем занимались советские дети в свободное время

Смотрели «Кортик», «Бронзовая птица» и «Последнее лето детства».

Чем занимались советские дети в свободное время

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