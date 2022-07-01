Фотографы всегда проявляли повышенный интерес к теме советской архитектуры. Французский фотограф Frédéric Chaubin с 2003 года периодически наведывается в страны бывшего СССР в поисках необычных архитектурных сооружений. Свои снимки, собранные за более 10 лет таких командировок, он опубликовал к книге «CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed».
Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта.
Ресторан «Поплавок» в Днепропетровске.
Башня-лаборатория Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.
Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта.
Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР.
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси.
Дом советов в Калининграде.
Политехнический институт в Минске.
Дом культуры имени Русакова в Москве.
Киевский крематорий.
Институт научно-технической и экономической информации в Киеве.
Новгородский театр драмы имени Ф. М. Достоевского.
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Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР
Фотографы всегда проявляли повышенный интерес к теме советской архитектуры. Французский фотограф Frédéric Chaubin с 2003 года периодически наведывается в страны бывшего СССР в поисках необычных архитектурных сооружений. Свои снимки, собранные за более 10 лет таких командировок, он опубликовал к книге «CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed».
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