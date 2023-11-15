Хитрости от хозяек, которые больше не набивают шишки в кулинарии

Кухня – святая святых для любой женщины, вне зависимости от того, сколько часов в день она здесь проводит. Но чтобы создание кулинарных шедевров не отнимало слишком много времени и сил, важно пользоваться различными лайфхаками, призванными упростить процесс.







Делимся полезными хитростями, которые обязательно пригодятся на кухне, и сделают процесс готовки более творческим, желанным и увлекательным.



1. Как сварить прозрачный бульон?

2. Как быстро остудить чай?

3. Как правильно отмерить порцию спагетти?

4. Как сварить яйца без трещин?

5. Как быстро разморозить продукт?

6. Как хранить сыр?

7. Как быстро разморозить сливочное масло?

8. Как продлить свежесть зернового кофе?

9. Как запечь рыбу или мясо, чтобы не прилипали к фольге?

Используйте пробку от графинаПрозрачный бульон – залог того, что суп или борщ получится действительно вкусным, не слишком жирным, без горчинки. Существует много способов добиться такого результата, но, пожалуй, самым оригинальным является лайфхак со стеклянной пробкой от графина. Им мы с вами и поделимся.Возьмите кастрюлю, положите в нее овощи, мясо и другие продукты, необходимые для приготовления наваристого бульона, залейте водой и поставьте на плиту. Через пять минут положите в кастрюлю пробку – с этого момента вам нужно будет ориентироваться исключительно на ее звук. Да-да, вы все правильно поняли – именно звук, который будет издавать пробка в процессе варки бульона, поможет вам понять, что все идет по плану.Чтобы основа для супа получилась прозрачной, нужно варить ее на слабом огне и постоянно следить за тем, чтобы вода не слишком кипела, иначе мясо распадется на мелкие волокна и бульон получится мутным. Если жидкость нагревается слишком сильно, вы начинаете слышать стук пробки о дно кастрюли – это значит, что огонь нужно снизить. Благодаря этому лайфхаку вам не нужно будет стоять над кастрюлей, и регулировать нагрев. Вы смело можете заниматься своими делами, а если что-то пойдет не так, пробка вас оповестит.Положите в кружки с чаем несколько ложек.Чай принято пить размеренно, неторопливо, как истинные англичане, получая от него максимум удовольствия. Но иногда времени на это просто нет. Нужно быстро съесть бутерброды, запить их ароматным напитком и убежать на работу. Вот только, если чай горячий, за две минуты его не выпьешь, а завтракать в сухомятку – удовольствие не из приятных.Предлагаем вам простое и эффективное решение проблемы. Нет, не разбавлять напиток водой (так он потеряет вкус), и не выливать на блюдце, как делали наши бабушки. Просто положите в кружку пару обычных столовых ложек и оставьте на две-три минуты. Они быстро остудят чай, и вы сможете спокойно допить свою чашку, не боясь обжечь язык.Вместо специальной ложки подойдет пластиковая бутылкаМежду свежей и вчерашней едой, конечно же, мы выберем первую (если только речь не идет о кексах – на следующий день после готовки они намного вкуснее). Но рассчитать пищу таким образом, чтобы она потом не оставалась, достаточно сложно. Впрочем, для одного продукта решение все-таки есть.Если вы планируете приготовить на ужин спагетти, возьмите пластиковую бутылку объемом 500 миллилитров, и посмотрите, сколько макаронных изделий влезет в горлышко – это и будет порция на одного человека. Конечно, можно купить специальную ложку с круглым отверстием посередине, которая создана как раз для этих целей, но зачем тратиться, если горлышко бутылки справится с задачей не хуже?Посолите воду с яйцами или проколите скорлупу иглойЕсли к вам в гости неожиданно решили заглянуть друзья или родственники, самая простая закуска, которую вы можете поставить на стол – фаршированные яйца. Это отличный вариант перекуса – пока гости будут утолять первый голод, вы сможете приготовить что-нибудь более существенное.Но так как вы будете не измельчать яйца, а подавать половинки с начинкой, очень важно, чтобы они сварились идеально, нигде не треснули и не вытекли. Некоторые хозяйки для этих целей добавляют в воду соль, некоторые – лимонный сок. Мы же предлагаем проколоть яйца иглой с тупого конца – благодаря этому белок не будет вытекать в процессе варки.Вам понадобится терка и кастрюля с кипятком.Часто бывает, что идея ужина приходит в голову неожиданно, и базовые продукты, которые нужны для блюда, оказываются не размороженными. В этом случае прибегните к следующей хитрости: возьмите кастрюлю, наполните ее горячей водой, положите на емкость металлическую терку, а внутрь – замороженный продукт. Благодаря горячему пару он оттает гораздо быстрее, чем если бы лежал на столе при комнатной температуре. Единственный минус такого способа в том, что в терку не поместится, например, большой кусок мяса – только компактные продукты.Хранить сыр можно в пергаменте или восковой салфеткеОбычно хозяйки не заморачиваются с хранением сыра. Они кладут его в холодильник или в заводской упаковке, или в полиэтиленовом пакете. А некоторые вообще хранят продукт без какой-либо «оболочки», и потом удивляются, почему он так быстро засыхает.Чтобы продлить срок годности сыра и дольше наслаждаться его свежестью, оберните кусочек в пергаментную бумагу либо в восковую салфетку. Оба варианта позволят продукту дышать, сохранят его прекрасный аромат и не дадут заветриться или заплесневеть.Накройте кусочек масла горячей банкой.Хозяйки, которые часто используют сливочное масло (например, в выпечке), обычно покупают сразу несколько больших пачек, чтобы в морозилке всегда был запас. Но однажды наступает момент, когда продукт в масленке резко заканчивается и приходится доставать новый из морозилки. Хорошо, если масло не нужно вам сию секунду. А если необходимо срочно добавить его в тесто?Быстро разморозить продукт можно следующим способом. Возьмите стеклянную полулитровую банку, налейте в нее кипяток, слейте, а затем накройте горячей емкостью блюдце с кусочком масла. Оставьте «конструкцию» на пять минут – этого времени вполне хватит для того, чтобы продукт приобрел нужную консистенцию.Низкие температуры продлевают срок годности кофе.Если вы обожаете бодрящий напиток, и лучшим подарком для себя считаете упаковку ароматного кофе в зернах, наверняка вас интересует вопрос, как правильно его хранить, чтобы он не отсыревал и не терял свой потрясающий запах.Во-первых, сразу стоит сказать, что кофе нельзя хранить в открытой упаковке – если вы уже нарушили ее герметичность, обязательно пересыпьте зерна в банку с плотно закрывающейся крышкой или в другую подходящую емкость.Во-вторых, если вы понимаете, что в течение двух-трех недель не справитесь со своими запасами кофе, отсыпьте часть в банку, а остальное поместите в контейнер и отправьте в морозилку. Благодаря низким температурам, зерна смогут долгое время храниться в своем «первоначальном виде», не теряя вкус и аромат.Выкладывайте мясо на палочки для суши.Если вы планируете подать на ужин запеченное мясо, рыбу или овощи, без фольги обойтись точно не получится – она помогает сохранить нежность и сочность продукта, а также уберечь его от подгорания. Однако и с фольгой все не так просто – мясо или рыба могут пристать к ней в процессе приготовления, потом замучаетесь отдирать.К счастью, из этой ситуации есть выход. Продвинутые хозяйки делают следующее: они берут противень, застилают его дно фольгой, а сверху кладут палочки для суши, которые обычно остаются после доставки японской еды на дом. Далее на палочки нужно выложить мясо или рыбу и отправить в духовку запекаться. Обязательно попробуйте!