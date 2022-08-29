Фоторасследование: охота за рогом носорога

Фотограф Брент Стиртон, который стал победителем конкурса фотографий дикой природы 2017, провел свое расследование, как устроен смертельный бизнес — охота за рогом носорога.







Свою историю четвёртый по величине в ЮАР Национальный парк Хлухлуве-Умфолози начинает в 1985 году. Тогда был поднят вопрос о защите носорогов от полного вымирания на территории Южноафриканской Республики. Но спасти гигантов от выродков получается не всегда — в парк захаживают браконьеры.



Этот черный носорог был мертв уже 24 часа, когда Брент Стиртон сфотографировал его. Позже вскрытие показало, что пуля большого калибра, выпущенная из мощного ружья, прошла насквозь тела, приведя к большим повреждениям тканей. Он умер не сразу и пробежал еще некоторое расстояние, а затем упал на колени. Следующий контрольный выстрел на добивание был сделан прямо в голову.







Черные носороги находятся под угрозой исчезновения. Согласно оценкам Международного союза охраны природы (МСОП), с 1960 года их численность сократилась на 97.6%. Всему виной — международная торговля рогом носорога. Эти рога используются в традиционной медицине в Южной Корее, Китае и Вьетнаме, где они рассматривается, как универсального лекарства, от рака до камней в почках.

И это несмотря на то, что нет никаких научных доказательств целебных свойств носорожьих рогов.Первые упоминания об использовании рога носорога встречаются более 2000 лет, но недавний экономический подъем в Азии оказал катастрофическое воздействие на оставшихся в мире носорогов, весь эти рога стоят дороже золота.Рог состоит из кератина — того же белка, который образует человеческие ногти и волосы. Он растет от кожи и не является частью скелета носорога.Южная Африка — основное место жительства носорогов, их там всего 20 000. В 2016 году из-за браконьеров не стало 1 600 этих гигантов, и год от года эта цифра стремительно растет. Например, в 2006 году было убито менее 20 животных. Спустя 10 лет — 1 600…Фотограф Брент Стиртон задокументировал кризис браконьерства на границе Мозамбика и Южной Африки. Ежедневные вторжения вооруженных браконьеров привели к войне за носорогов в Национальном парке Крюгера. Средняя продолжительность жизни носорога, который забредет на границу парка Крюгера со стороны Мозамбика составляет… всего 24 часа.Есть в Африке и борцы-одиночки за благополучие носорогов. Так, фотограф Брент Стиртон посетил удивительное ранчо Джона Хьюма — крупнейшего в мире «владельца носорогов». Он тратит более 150 000 фунтов стерлингов в месяц на безопасность и перемещение животных из опасных мест, а так же на их содержание. Всего на ранчо находятся уже 1 500 носорогов!Это как раз момент перемещения носорога с опасного участка:Рога у носорогов приходится регулярно подрезать, чтобы они становились неинтересны браконьерам. Оставляется всего 110 мм, такая длина позволяет не повредить ткань у основания рога. А так, рог у носорога обычно растет и набирает вес со скоростью 1 кг/год.Вот такая часть рога отрезается:Впрочем, хозяин ранчо тоже непрост. Он активно продвигает идею по легализации международной торговли рогами носорогов, ведь у него уже собрано и спрятано более пяти тонн рогов. При текущих ценах на азиатском рынке эта «коллекция» около 40 миллионов долларов. Критики торговли рогами утверждают, что легализация бизнеса создаст лазейки, которые увеличат количество убийств носорогов. Однако мощные лобби в Намибии, Южной Африке и Свазиленде продолжают настаивать на легализации этого вида деятельности.А еще фотограф посетил неправительственную организацию «Уход за дикой Африкой», которая специализируется на уходе за ранеными животными. Здесь живет множество маленьких носорожиков, чьи матери пали от рук браконьеров.Этого малыша зовут Лулу. Её обнаружили рейнджеры в тот момент, когда на неё напали гиены. Они покусали маленькому носорогу уши , часть носа и оставили тяжелый укус на задней правой ноге. Но ничего, она поправится. И сейчас находится в безопасности.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)