12 знаменитостей без макияжа

Кэти Перри
Кэти Перии — американская исполнительница и любительница модных луков.
Ева Лонгория
Эффектная «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория без косметики практически неузнаваема.
Гвинет Пэлтроу
Без макияжа Гвинет Пэлтроу практически не узнать.
Хлое Кардашян
Сестра Ким Кардашян Хлои выглядит не так выигрышно без косметики.
Келли Осборн
Нестандартная певица Келли Осборн практически незаметна в толпе без макияжа.
Мадонна
Годы не щадят даже Мадонну.
Мила Кунис
Роковую красотку не узнать!
Николь Ричи
Макияж превращает «серую мышку» Николь Ричи в роковую красотку.
Памела Андерсон
Памела Андерсон без макияжа — обычная женщина, каких много.
Шерон Стоун
Звезда «Основного инстинкта» Шерон Стоун не всегда на высоте.
Ума Турман
Ума Турман — приверженка натуральной красоты без макияжа.
Леди Гага
Кажется, что Леди Гага с макияжем и без — это две разные личности.
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