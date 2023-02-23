С нами не соскучишься!

8 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

12 знаменитостей без макияжа

Кэти Перри




Фотографии: Kulturologia.ru

Фотографии: Kulturologia.ru




Кэти Перии — американская исполнительница и любительница модных луков.

Ева Лонгория


12 знаменитостей без макияжа

Эффектная «отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория без косметики практически неузнаваема.

Гвинет Пэлтроу


12 знаменитостей без макияжа

Без макияжа Гвинет Пэлтроу практически не узнать.

Хлое Кардашян


12 знаменитостей без макияжа

Сестра Ким Кардашян Хлои выглядит не так выигрышно без косметики.

Келли Осборн


12 знаменитостей без макияжа

Нестандартная певица Келли Осборн практически незаметна в толпе без макияжа.

Мадонна


12 знаменитостей без макияжа

Годы не щадят даже Мадонну.

Мила Кунис


12 знаменитостей без макияжа

Роковую красотку не узнать!

Николь Ричи


12 знаменитостей без макияжа

Макияж превращает «серую мышку» Николь Ричи в роковую красотку.

Памела Андерсон


12 знаменитостей без макияжа

Памела Андерсон без макияжа — обычная женщина, каких много.

Шерон Стоун


12 знаменитостей без макияжа

Звезда «Основного инстинкта» Шерон Стоун не всегда на высоте.

Ума Турман


12 знаменитостей без макияжа

Ума Турман — приверженка натуральной красоты без макияжа.

Леди Гага


12 знаменитостей без макияжа

Кажется, что Леди Гага с макияжем и без — это две разные личности.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





12 знаменитостей без макияжа

И не забудьте:
12 знаменитостей без макияжаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх