Как правильно хранить картофель в доме

Считается, что для хранения овощей нужна особая температура и влажность. Однако многие дачники умудряются сберечь урожай вплоть до середины весны. Как же им это удается?

Картофель – продукт довольно привередливый, и особенно его «характер» проявляется в период хранения. Где только не хранят картошку! В подвале на даче, дома на балконе, в ящике в коридоре многоэтажки. Клубни очень чувствительны к перепадам температуры – при ее понижении они подмерзают, при повышении – начинают гнить и прорастать. А еще они могут засохнуть и позеленеть. Чтобы этого не произошло, нужно создать для картофеля практически идеальные условия. Например, одним из следующих способов.



Способ 1. Хранение картофеля в погребе

Способ 2. Хранение картофеля в коридоре или подъезде

Способ 3. Хранение картофеля на балконе

Недостатки хранения картофеля на балконе:

Способ 4. Хранение картофеля в холодильнике

Способ 5. Хранение картофеля в квартире

Какие сорта картофеля хранятся лучше всего

«Заглубленное» хранилище хорошо тем, что и зимой, и летом в нем поддерживается постоянная температура – примерно 4-6°C.Хранение картофеля в погребе потребует подготовительных мероприятий:каждый год перед закладкой урожая 2 раза с интервалом в 7-10 дней обрабатывайте помещение смесью поваренной соли (150 г), гашеной извести (2 кг), медного купороса (1 кг) и воды (10 л);обеспечьте вентиляцию подвала, при необходимости почистите систему или замените ее;обязательно проветрите помещение.Прежде чем заложить картофель на хранение, его нужно перебрать и отбраковать больные и поврежденные клубни.Именно они могут стать источником инфекции, и вы рискуете лишиться урожая. После этого следует тщательно просушить клубни на свежем воздухе под прямыми солнечными лучами. Это нужно сделать для того, чтобы не допустить процессов гниения.Закладывать картофель в погреб на хранение нужно не в мешках, а в деревянных ящиках с небольшими прорезями шириной 4-6 см для свободной циркуляции воздуха. Просушите тару и обработайте перманганатом калия (марганцовкой). Можно просто усыпать пол опилками или застелить брусом и досками. Картофель засыпают слоем не выше 1,5 м и для надежности укрывают мешковиной.Температура в погребе должна составлять около 2-4°C, а влажность воздуха – 70-85%. В хранилище не должно быть источников света, иначе в картофеле начнет вырабатываться соланин, и корнеплоды нельзя будет употреблять в пищу.В детстве меня всегда интересовало, что спрятано в массивных деревянных ящиках в коридоре, закрытых на тяжелые амбарные замки. Как оказалось, в них тоже хранили картофель до весны. В чем преимущества такого метода:в подъезде (особенно многоквартирного жилого дома) всегда прохладнее, чем в квартире, но теплее, чем на улице. Часто температура достигает идеальных для картофеля 4-6°C;картофель всегда «под рукой»;он не требует специального ухода в период хранения.В советское время картофель хранили именно так, хотя это привлекало к нему любителей дармовщинкиОднако у такого способа есть и ряд недостатков:температура в подъезде и коридоре постоянно «скачет», что может привести к засыханию, гниению и порче картофеля;способ не подходит для длительного хранения клубней, хотя, конечно, многое зависит от сорта и сроков уборки урожая. Сразу после выкопки у картофеля наступает состояние физиологического покоя. В этот период (от 40 до 100 суток) клубни не прорастают даже при температуре 18-20°C. Однако к концу февраля – началу марта они в любом случае начинают пускать ростки;возможны конфликты с соседями из-за массивного ящика и запаха овощебазы в коридоре, а также повышенный интерес некоторых людей к чужим запасам.Деревянный ящик на балконе – отличное место для хранения «второго хлеба». Основное его отличие от «погребного» варианта заключается в том, что «балконный» ящик должен быть сколочен «доска к доске», практически без щелей и дополнительно утеплен, например, старым одеялом или пенопластом, если балкон не застеклен. Если остекление полное и надежное, то емкость можно дополнительно не утеплять.температура хранения остается относительно постоянной на протяжении всей зимы;можно следить за состоянием клубней и регулировать температуру и влажность;при таком хранении картофель может пролежать почти до середины весны.из-за резкого ночного похолодания клубни могут подмерзнуть, и процессы гниения пойдут быстрее. Если на балконе будет слишком тепло, картофель начнет сохнуть и терять первоначальный вкус;без вентиляции клубни также могут подгнить;нужно следить, чтобы на картофель не попадал свет, и поддерживать уровень влажности около 40-50%.Предназначенный для зимовки картофель собирают в сухую и теплую погоду и просушивают его на свежем воздухе. Поврежденные клубни лучше сразу употребить в пищу (если повреждения не слишком сильные). Ящики для хранения обеззараживают и обрабатывают хлорной известью (400 г на 10 л воды) или медным купоросом (100 г на 10 л воды). В качестве дополнительной прослойки можно использовать солому – она позволит сдерживать прорастание картофеля при балконном хранении.Бывалые огородники рекомендуют также пересыпать клубни мелом, луковой шелухой или золой, укладывать в ящик листочки мяты, мешочки с полынью или бузиной. Это поможет снизить уровень влажности в ящике.Казалось бы, что может быть естественнее и проще, чем хранить картофель в холодильнике. Ведь этот метод обладает целым рядом преимуществ:можно стабильно, на протяжении всей зимы, поддерживать оптимальную температуру (3-5°C);не требуется предварительная подготовка и дезинфекция хранилища.При хранении в холодильнике картофель приобретает сладкий привкусв него можно положить всего несколько килограммов картофеля;неясно, в чем хранить картофель. Полиэтиленовая и пластиковая упаковка не позволяет картофелю «дышать», через сетчатые мешки высыпается мусор, а лучшим (но не очень надежным) вариантом являются бумажные пакеты;долго хранить картофель в холодильнике не рекомендуется – крахмал начинает превращаться в сахар, что влияет на вкус, текстуру и пользу картофеля для организма.Этот способ больше подходит для небольших запасов клубней, которые могут пролежать максимум 7-10 дней.Это, пожалуй, один из самых ненадежных способов хранения картофеля. В отапливаемом помещении зимой температура достигает 20-25°C, что для клубней картофеля равноценно условиям тропиков. Его, конечно, стараются размещать в кладовке, шкафу в прихожей, под мойкой на кухне, в туалете или вблизи балконной двери. Однако долго сохранить картофель в таких условиях не получится – максимум 10-14 дней. Затем начнутся процессы гниения или высыхания.Помните, что на картофель не должен попадать свет, иначе клубни начнут зеленеть и станут опасными для здоровья.Продолжительность хранения зависит и от сорта картофеля. Разумеется, «на зиму» следует закладывать средне- и позднеспелую картошку. Хорошей лежкостью обладают следующие сорта:Продолжительность хранения картофеля зависит от многих факторов. Не всегда подходящий сорт или стабильная невысокая температура являются гарантией того, что картофель в доме пролежит до середины весны. Поэтому можно попробовать часть картофеля хранить, скажем, на балконе, а часть − в погребе. В этом случае вероятность сохранения урожая существенно увеличится.