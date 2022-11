Впечатляющие игровые рекорды

Хардкордных игр в последние годы становится все меньше, а вот число хардкорных игроков только растет. В доказательство — наш сегодняшний материал, посвященный самым бессмысленным и от того особенно впечатляющим игровым рекордам, которые поставили игроки в возрасте от 6 до 85 лет.









Игровой механизм с самыми высокими продажами

Двенадцатилетняя партия в Civilization 2

Идеальный город в SimCity 3000

Мировой рекорд по количеству игровых свадеб за сутки

Два собранных кубика Рубика за игрой в Guitar Hero

Самое длинное слово в Words with Friends

55 часов непрерывной игры в GTA 4

Самый молодой профессиональный игрок в Halo

85-летний игрок набрал 8550 идеальных бросков в Wii Sports Bowling

85-й уровень в World of Warcraft без убийств

Наибольшее количество рекордных счетов в танцевальной игре

Самая большая коллекция игр для приставок

Самый большой игровой контроллер

Самый непобедимый игрок «Street Fighter»

Самый быстрый гонщик «Mario Kart»

Самая дорогая в истории реклама компьютерной игры

Игра с самым большим количеством огнестрельного оружия

Самая дорогая перепродажа игры PS3

Самое продолжительное время в игре

Первая игра, переизданная в высоком разрешении: «Tom Clancy’s Splinter Cell Trilogy HD»

Первая игра с встроенной инструкцией по прохождению: New Super Mario Bros. Will

Игрок с самым продолжительным временем игры внутри ящика: Джордан Уэйн

Игровой персонаж с самой большой грудью: Футаба Рихо – 2850 см в обхвате

Самая дорогая в мире игровая приставка: WII supreme

Первая в мире портативная игровая консоль: Mattel Auto Race

Игровой персонаж, больше всего становившийся главным героем: Марио

Установлен мировой рекорд прохождения Portal без использования порталов

По данным на 21 ноября 2011 года, было продано 153 млн экземпляров PS2, с момента ее выпуска в 2000 году. Кто же на втором месте, спросите вы? Это Nintendo DS. С период 2004 по 2011 год DS реализовало 147 млн. копий товара.Вторая часть Civilization вышла в 1996 году, а еще спустя шесть лет до нее добрался пользователь Reddit под ником Lycerius. Он захотел узнать, до какого предела возможно развить свою цивилизацию и достиг в этом вопросе определенных успехов. За более чем десять лет непрерывной игры ему удалось достичь 3991 года н.э., пережить гибель 90% населения после 2000-летней ядерной войны и глобальное потепление.Особенность Civilization в том, что в начале партии каждый ход приравнивается к 40 историческим годам, а потом течение времени постепенно замедляется. После 2050 года один ход равняется уже одному виртуальному году.Чтобы дойти до 3991 года, Lycerius совершил 2401 ход. В планах на ближайшие годы — подписание мира между выжившими тремя нациями, восстановление экологии на планете и вообще приведение Земли в порядок. Выжили к финалу, кстати, только кельты, викинги и американцы.Два года проектирования — и идеальный город SimCity готов. В созданном архитектором из Филиппин мегаполисе Магнасити нулевая преступность и нет пробок при населении в шесть с лишним миллионов человек. Игроку удалось получить такие результаты даже несмотря на высокий уровень безработицы и отсутствие в виртуальном городе школ и госпиталей. По словам автора, «жители Магнасити просто смогли смириться с этим». Что, впрочем, и логично — разве нужно в идеальном городе работать, учиться и болеть?Книга рекордов Гиннеса содержит массу странных игровых рекордов, и один из них — максимальное количество свадеб, оформленных за 24 часа в игре. Случилось это в онлайновой игре Rift: в феврале 2012 года за сутки там было зарегистрировано ровно 21879 свадеб. Коммерческий директор Rift по такому случаю отметил, что « горд результатом, как никогда». Представители книги рекордов Гиннеса прокомментировали рекорд, указав, что подсчеты количества свадеб велись очень точно.Любители многозадачного менеджмента могут попробовать повторить трюк, видеозапись которого собрала на YouTube больше миллиона просмотров. Игрок исполнил в Guitar Hero песню Оззи Осборна Mr.Crowley на экспертном уровне сложности, параллельно собирая два кубика Рубика один за другим. Чтобы собирать паззл и играть на гитарном контроллере одновременно, геймер бьет по виртуальным струнам локтем правой руки. Желающие повторить рекорд могут начать с задачки попроще — в прошлый раз парень собрал всего один кубик Рубика, исполняя композицию Smashing Pumpkins.Самым длинным словом в Words with Friends, популярном аналоге Scrabble от Zynga, стало название химического соединения «Оксифенбутазон» (oxyphenbutazone). Полное название этого противовоспалительного вещества, «4-бутил-1-пгидроксифенил-3,5- диоксо -2-фенилпиразолидинмоногидрат», включать в игру, видимо, не стали. Именно с его краткой версией игроки смогли получить максимальные баллы, а для его составления потребовалось поставить в один ряд четыре тайла, которые заняли всё горизонтальное поле в игре. Words with Friends не поддерживает кириллицу, поэтому проверить возможность использования русского варианта написания оксифенбутазона не получится.Наверное, даже в Rockstar не думали, что история иммигранта Нико Белича окажется настолько интригующей, чтобы провести за ней 55 часов к ряду. Но именно столько времени без перерыва провел за Grand Theft Auto 4 Дэвид Шерер, девятнадцатилетний ассистент тренера американской команды по плаванию. Основной задачей было продержаться перед телевизором максимально долго — поддерживать показатели жизнедеятельности во время затяжной игры парню помогали родственники. За свой марафон игрок попал в книгу рекордов Гиннеса, а его целью было собрать средства на поддержание своей команды, до этого существовавшей лишь на деньги родителей. Побить прежний рекорд Девиду было весьма непросто: до него первенство принадлежало 26-летнему жителю Индии Хирантану Патанаику, который играл в GTA 4 чуть более 40 часов подряд.Рожденный в Нью-Йорке в 1998 году Виктор Де Леон III начал играть в возрасте двух лет. К четырем годам парень уже участвовал в локальном нью-йоркском турнире по Halo. В возрасте шести лет он получил официальный статус Pro Gamer от лиги видеоигр Major League Gaming и стал известен под ником Lil Poison. Сегодня, в свои 16 лет за плечами у Виктора Де Леона III уже сотни игровых турниров и многочисленные публикации в прессе, от Time до Kotaku и MTV.Еще один игровой рекорд в книге Гиннеса принадлежит 85-летнему американцу Джону Бэйтсу, который смог набрать почти 9000 идеальных бросков в боулинге Wii Sports. На достижение такого результата ему потребовалось почти три года, в течение которых он каждый день играл в среднем по 10-20 партий в виртуальный боулинг. По его словам, за эти годы он смог значительно увеличить средний показатель страйков — бросков, сбивающих все кегли разом — с 20% до 90%.Среди игроков в онлайн-игры не так много пацифистов, и это легко объяснить — заданий, не предполагающих убийств, там практически нет. Однако девушке под ником Everbloom, играющей в World of Warcraft за ночного эльфа, удалось достичь 85 уровня, не доставив неприятностей ни одному живому существу в игре. Необходимый для развития персонажа опыт она получала, занимаясь сбором растений и крафтингом. Получив заветный 85-й уровень, девушка прокомментировала это событие: «впервые в жизни я чувствую, что смогла довести хоть какое-то дело до конца!».Элизабет Болингер из Айовы получила это звание за рекордный счет в 100 песнях в играх ‘Just Dance’ и ‘Dance Central’ и попала в издание Книги рекордов Гиннеса для геймеров 2012 года.Этот рекорд также установлен гражданином Америки. По данным на 22 декабря 2011 года, у Ричарда Лекке было подсчитано 8068 экземпляров игр для приставок.Самый большой игровой контроллер смастерили три студента Дельфтского университета технологий (Голландия) — Михаэль Верхульст, Бен Аллен и Стефан Вант Хоф. Размеры гигантского контроллера, предназначенного для игровой приставки NES, в тридцать раз больше стандартного: длина — 3,7 метра, ширину — 1,5 метра; высота — 20 сантиметрам. Вес контроллера примерно около 120 килограмм. На его изготовление фанаты компьютерных игр потратили пять месяцев и 4 тыс. фунтов стерлингов.Как говорят мудрые люди, стабильность — признак мастерства. Его и продемонстрировал англичанин Кройдон Райан Харт, одержавший 169 побед подряд в популярном файтинге Street Fighter IV — несомненный рекорд.Англичанин Сами Четин (Sami Cetin), которого многие знают по прозвищу «Скоростной демон», до сих пор является обладателем самого быстрого результата в игре «Mario Kart1». Два его самых высоких результата : 58.34 сек в версии PAL и 56.45 сек в версии NTSC.Известная актриса из Великобритании, Хелен Миррен, снялась в рекламе компьютерной игры Wii Fit Plus, от японской компании Nintendo. Обладательница Оскара за 2006 года, за исполнение роли Королевы Елизаветы II, получила гонорар в размере 500 000 фунтов стерлингов.Думаю, по заголовку, вы уже догадались о какой игре пойдет речь. И да вы не ошиблись, это «Borderlands», предшественник, в последнее время бьющей все рекорды по предзаказам «Borderlands2». Игра предлагает на выбор 17750000 видов различного оружия, например филинган, оставляя далеко позади себя остальные шутеры.Казалось бы, перепродать в интернете разонравившуюся игрушку – довольно обычное дело. Но вот некоторые игроки умудряются и такую ситуацию обыграть с пользой для себя. Вот, к примеру, израильский игрок Дэмиан Фрейморис перепродал не распакованную версию «NBA Elite 11″ игроку из США за 1500$. И это еще не все. Ранее он также сбыл другому американцу из Нью-Йорка экземпляр ограниченного выпуска «Dead Space» за приличную сумму в 2999$. Эти две сделки в лишний раз подтверждают факт, что евреи умеют вести торговлю.Всем известно, что видеоигры самые беспощадные пожирательницы времени. Пример тому, филиппинский игрок Кристофер Лоренс Трасмано, который без остановки протанцевал в аркаде «Just Dance» 16 часов 22 минуты 44 секунды.Со своей стороны подмечу, что это время маловато. Вот три игрока из Бельгии, Тони Десмет, Джессе Ребман и Джефри Геймон, провели в игре «Assassin’s Creed: Brotherhood» 109 часов!Ubisoft, пожалуй, является первой компанией, применившей технологию HD для переиздания старой версии классической игры, собственно, благодаря чему «Tom Clancy’s Splinter Cell Trilogy HD» и увидела в свет.С момента выпуска «New Super Mario Bros. Will» Nintendo, помимо одиночного (двухплеерного) режима игры, также специально добавила в игру так называемую систему «супергайда», привлекая таким образом еще больше интереса к своему творению.В июле позапрошлого года американский геймер Джордан Уэйн добровольно запер себя в ящике, вооружившись игрой «Lord of the Rings Online» с целью установить рекорд. Как ни странно, он добился своего.Неудивительно, что ее бюст в обхвате составляет 2850 см, учитывая ее гигантский рост – 48 м! Как показали дальнейшие вычисления, это показатель, увеличенного в 30 раз стандартного бюста Футаба, то есть ее изначальный размер – 95 см. Но и эта цифра звучит пугающе…Стоимость данной приставки составила 299 995 фунтов стерлингов. Известный дизайнер Стюарт Хьюз затратил около шести месяцев на ее создание. На покрытие корпуса ушло почти 2,5 кг 22-каратного золота, а также 78 бриллиантов, которые использовались для украшения кнопок. Данная приставка выпущена ограниченным тиражом в три экземпляра.Портативные игры берут свое начало с 1976 года, когда американская компания Mattel разработала серию игр Mattel Electronics Handheld Games. Первая модель, попавшая на рынок, получила название Mattel Auto Race. Она является предком консолей, применяющих светодиоды для электронных игр.За исключением мультиплатформенных и аркадных, количество игр, в которых Марио становился главным героем, уже достигло 102. Кроме того, Марио ранее побывал в роли приглашенного судьи в теннисной игре и антагониста в Donkey Kong. Никакой другой игровой персонаж не сможет потягаться с Марио в активности. Будет совершенно неудивительно, если наши дети и внуки в свое время сыграют оптимистичным водопроводчиком…Спидраннер под псевдонимом icy установил мировой рекорд по прохождению Portal без использования основной особенности игры – порталов.Результат icy составил 48 минут и 57 секунд. Рекорд «классического» прохождения составляет 7 минут 27 секунд.Скоростное прохождение без порталов выделяют в отдельную категорию. Для продвижения игроки используют различные ошибки игры, без которых прохождение стало бы невозможным. Например, один из багов позволяет подниматься на стены с помощью радиоприемника.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)