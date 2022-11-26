Впечатляющие игровые рекорды

Хардкордных игр в последние годы становится все меньше, а вот число хардкорных игроков только растет. В доказательство — наш сегодняшний материал, посвященный самым бессмысленным и от того особенно впечатляющим игровым рекордам, которые поставили игроки в возрасте от 6 до 85 лет.









Игровой механизм с самыми высокими продажами

Двенадцатилетняя партия в Civilization 2

Идеальный город в SimCity 3000

Мировой рекорд по количеству игровых свадеб за сутки

Два собранных кубика Рубика за игрой в Guitar Hero

Самое длинное слово в Words with Friends

55 часов непрерывной игры в GTA 4

Самый молодой профессиональный игрок в Halo

85-летний игрок набрал 8550 идеальных бросков в Wii Sports Bowling

85-й уровень в World of Warcraft без убийств

Наибольшее количество рекордных счетов в танцевальной игре

Самая большая коллекция игр для приставок

Самый большой игровой контроллер

Самый непобедимый игрок «Street Fighter»

Самый быстрый гонщик «Mario Kart»

Самая дорогая в истории реклама компьютерной игры

Игра с самым большим количеством огнестрельного оружия

Самая дорогая перепродажа игры PS3

Самое продолжительное время в игре

Первая игра, переизданная в высоком разрешении: «Tom Clancy’s Splinter Cell Trilogy HD»

Первая игра с встроенной инструкцией по прохождению: New Super Mario Bros. Will

Игрок с самым продолжительным временем игры внутри ящика: Джордан Уэйн

Игровой персонаж с самой большой грудью: Футаба Рихо – 2850 см в обхвате

Самая дорогая в мире игровая приставка: WII supreme

Первая в мире портативная игровая консоль: Mattel Auto Race

Игровой персонаж, больше всего становившийся главным героем: Марио

Установлен мировой рекорд прохождения Portal без использования порталов