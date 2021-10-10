Казалось бы, ну что может быть проще, чем сварить яйца? Залил водой, подождал 10 минут — и готово! Но каждому знакома ситуация, когда яйца лопаются, плохо чистятся, а желток приобретает синеватый цвет.



Важно не только время варки яиц, но также температура воды и самого продукта. В этой статье мы расскажем, каких распространенных ошибок следует избегать.







ВРЕМЯ ВАРКИ ЯИЦ

В какой воде варить яйца

У такого простого действия, как варка яиц, есть довольно много своих нюансов. Время приготовления зависит от того, какую консистенцию готового продукта ты хочешь получить. Есть три варианта: всмятку, в мешочек и вкрутую.Чтобы сварить яйцо всмятку, достаточно будет 3 минут. В таком случае белок затвердеет только по внешнему краю. Остальная часть белка останется жидкой, как и желток.Яйцо в мешочек — это когда белок полностью сварился, а желток остается жидким в середине. Для получения такой консистенции нужно подождать 4–5 минут.Если предпочитаешь яйцо вкрутую, то правильное время варки может варьироваться от 7 до 14 минут. Если варить яйцо не более 10 минут, белок сварится полностью, а желток схватится, но останется мягким в середине. 14 минут — белок и желток полностью сварятся. Это оптимальное время варки для длительного хранения продукта или использования в приготовлении салатов.Если варить яйца дольше 14 минут, они будут переваренными, желток посинеет, белок станет резиновым и яйцо потеряет свои вкусовые качества.Многие допускают ошибку и заливают яйца, которые только что достали из холодильника, горячей водой либо кладут в кипяток. Так делать нельзя. Во-первых, они могут лопнуть, и белок вытечет прямо в кастрюлю.Во-вторых, именно температура играет особую роль при отваривании яиц. Равномерность приготовления, текстура и даже вкус зависят от того, какой температуры была не только вода, но и сами яйца. Чтобы идеально отварить яйца, вода и сам продукт должны быть комнатной температуры. Перед приготовлением яйца обязательно следует очистить от загрязнений, отбраковывая те, у которых есть повреждения скорлупы.Кроме того, для варки яиц нужно использовать небольшую кастрюлю. Вода должна полностью покрывать яйца, но не заполнять кастрюлю до верха. Варить яйца лучше на среднем огне. Чтобы яйца легко очищались от скорлупы, после варки следует слить горячую воду и сразу обдать их холодной водой.Если важно сохранить целостность скорлупы, можно с тупого конца яйца сделать крохотный прокол. Тогда воздух из воздушного пузыря в яйце будет выходить во время варки. Также можно добавить в воду соль, примерно столовую ложку на литр воды. В таком случае, даже если яйцо треснет, белок из него не вытечет.