Ошибки, которые делают интерьер безликим

Дизайн интерьера имеет множество подводных камней. Казалось бы, делаем все так, как написано в книгах и на профессиональных сайтах, но обстановка в квартире все равно выглядит скучно.







Рассказываем, какие ошибки приводят к такому эффекту, и что делать, чтобы интерьер стал стильным и уютным, а не безликим, будто номер в отеле.





Ошибка 1: Оставлять стены пустыми

Ошибка 2: Расставлять мебель по периметру

Ошибка 3: Забывать про контрасты

Ошибка 4: Использовать идеи из магазина

Ошибка 5: Мало фактур

Ошибка 6: Сочетать много разных стилей

Стену над диваном можно заполнить постерамиЕсть ошибочное мнение, что стены нужно оставлять пустыми, чтобы не перегружать пространство, особенно в маленьких квартирах. На самом деле большие по площади поверхности, которые вы оставляете незаполненными, создают ощущение недоработанности и безликости, особенно если их не закрывает высокая мебель.Это вовсе не значит, что нужно заказывать десять огромных постеров или распечатывать фотографии из семейного архива за последние несколько лет, чтобы завесить ими все стены. Перебарщивать с декором тоже не нужно. Оптимальный вариант – повесить две-три больших картины или сделать стильный коллаж из любимых снимков. Также можно повесить несколько полок – тогда декор станет еще и функциональным. А если вам нужно визуально увеличить пространство, обратитесь за помощью к зеркалу – так вы сможете убить сразу двух зайцев.Базовое расположение мебели в гостиной.Здесь примерно та же ситуация, что и со светлой цветовой гаммой – мебель расставляют вдоль стен в те моменты, когда боятся ошибиться и не хотят рисковать. Это самое простое и популярное решение, но в то же время оно весьма предсказуемо, а от того – скучное. К тому же, в некоторых случаях, мебель перегружает стены, в то время как центр комнаты остается пустым.Поэтому, прежде чем приступать к расстановке шкафов, тумб, диванов, столов и прочих предметов интерьера, необходимо внимательно окинуть взглядом комнату и оценить планировку. Если у вас не узкое вытянутое помещение, с которым невозможно экспериментировать, попробуйте разные варианты расположения мебели, а затем выберите идеальный для вас. Мебель можно расставить спинкой друг к другу, полукругом, под углом – если подумать, вариантов масса. Кстати, таким образом вы сможете не только создать более интересный дизайн квартиры, но также разделить пространство на зоны (особенно актуально, если у вас студия или однушка).Черные детали на белой кухне создают нужный контрастПожалуй, главным вопросом при оформлении интерьера квартиры является цветовая палитра. Совсем неважно, каким оттенкам вы отдали предпочтение: нейтральным светлым, изысканным темным или ярким, которые сейчас на пике популярности. Намного важнее создать контраст тонов. Если его не будет, взгляду не за что будет зацепиться, и пространство станет слишком ровным, плоским и безликим.Все, что вам нужно сделать, чтобы избежать подобного негативного результата – добавить в обстановку несколько контрастных деталей, которые будут отличаться по цвету от остального интерьера. Обратите внимание, что выбранные оттенки не обязательно должны быть яркими и насыщенными. Если у вас светлый интерьер, даже темно-серые или коричневые элементы будут выделяться на общем фоне. Всего несколько таких деталей, и обстановка квартиры сразу заиграет другими красками, станет более объемной и интересной.В магазинах часто представляют готовые интерьеры ванных комнат.А вы когда-нибудь замечали, что самые скучные подушки – те, которые предлагают приобрести вместе с кроватью или диваном? Очень многие люди идут на поводу у идеальных картинок, созданных в магазине, и принимают решение купить всю витрину шоурума, чтобы не мучиться с подбором предметов для своей квартиры. Увы, это решение заранее является провальным, так как приводит к созданию интерьера «как у всех» – без характера, изюминки и отражения индивидуальности жителей квартиры.Да, вы смогли мысленно приготовить блинчики на этой кухне, начать утро в этой ванной, и повесить одежду в этот шкаф. Однако нет никакой гарантии, что в камерных условиях вашей квартиры этот интерьер будет смотреться так же гармонично. Скорее всего, вы будете воспринимать его абсолютно по-другому, и не факт, что в таком интерьере вы сможете чувствовать себя уютно. И задумайтесь еще вот над каким вопросом: разве подобный подход к оформлению квартиры чем-то отличается от советских гарнитуров, которые активно покупали наши мамы и бабушки? В некоторых хрущевках до сих пор можно встретить знаменитые мебельные «стенки» с тумбами, шкафами и сервантом для посуды.Не уверены в своих дизайнерских навыках? Создавайте интерьер из базовых предметов, но не пытайтесь полностью скопировать картинку из журнала или повторить то, что вы видели в магазине. В ином случае обстановка вашей квартиры ничем не будет отличаться от сотен других. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя уютно и комфортно в своем доме, чтобы вам было удобно пользоваться каждой деталью. Красота и стиль – это хорошо, но нельзя ради них жертвовать собственным удобством, иначе однажды вы поймаете себя на мысли, что не хотите возвращаться в собственную квартиру.В интерьере квартиры представлено много разных фактур.А вы знаете, почему квартиры, оформленные в стиле минимализм, выглядят настолько интересно и привлекательно. «Всему виной» наличие в интерьере разнообразных фактур и их гармоничное сочетание. Однако их присутствие является необходимым не только в минималистичных обстановках. Любое направление в дизайне – сканди, лофт, прованс, классика – нуждается в фактурах. Даже роскошный интерьер со сложной многоцветной палитрой, брендовыми вещами и дорогим ремонтом будет выглядеть невыразительно, если вы ограничитесь одной или двумя скучными фактурами.Поэтому так важно обращать внимание не только на цвет и материал мебели, отделки, аксессуаров, но также на особенности их поверхности. Так, например, плитка может быть не гладкой, а с легким рельефом, плед – вязаным, наволочки на декоративные подушки – вельветовыми, ламинат – имитировать дерево. Для усиления эффекта подбирайте фактуры таким образом, чтобы предметы, соседствующие друг с другом, создавали необходимый контраст: холодные находились рядом с теплыми, грубые – рядом с мягкими.Большое количество стилей в одной комнате создают хаос.Очень сложно выбрать один стиль для оформления интерьера, потому что в большинстве случаев нас вдохновляет сразу несколько. Нам нравится скандинавский уют, позолоченные детали, характерные для классики, «цветочный» текстиль из прованса и пр. Искать в этих вещах вдохновение можно и нужно, но пытаться использовать «все лучшее сразу» не стоит, иначе в результате получится полный хаос. Эклектика сейчас в моде, и дизайнеры всячески стараются сочетать в одном пространстве элементы разных стилей. Но делать это нужно с умом, чтобы итоговая картинка смотрелась гармонично, а не беспорядочно. Не всякий профессиональный дизайнер справляется с этим, не говоря уже о людях без опыта.Оптимальный вариант – придерживаться при оформлении квартиры «правила 70 на 30», где первая цифра – это один стиль, а вторая – другой. Например, за основу можно взять скандинавский стиль, а в качестве дополнительного – лофт. Или создать классическое пространство, а затем добавить в него несколько современных деталей. Помните – во всем важна мера и гармония.