Как взрослые люди играют в куклы: Зачем куклам дают алкоголь, сигареты и даже связывают их

С нами не соскучишься!





Все мы привыкли, что дети любят играть в куклы. Это никому не кажется странным или необычным



Все мы привыкли, что дети любят играть в куклы. Это никому не кажется странным или необычным . Однако взрослые тоже не прочь повозиться с игрушками. И часто их игры сильно отличаются от детских. Зачем люди наряжают кукол в красивые наряды, доверяют им свои тайны, предлагают сигареты и алкоголь и даже связывают? Это непонятная игра или что-то другое?







Япония: кукла Дзидзо, помогающая отыскать пропавших детей

Кукла Дзидзо в красном капюшоне. /Фото: images.fineartamerica.com

В каждой стране свои куклы, через которые люди обращаются к небесам.

Гватемала: кукла Машимон, которая обожает курить

Святого Машимона угощают сигаретой. /Фото: gezekalin.files.wordpress.com

Куклу Машимон украшают галстуками. /Фото: i.ytimg.com





Индия: кукла Дурги, избавляет от страданий и дурных привычек





Энергия Дурги может быть созидательной и разрушительной. /Фото: tds.indianeagle.com