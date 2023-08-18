Как взрослые люди играют в куклы: Зачем куклам дают алкоголь, сигареты и даже связывают их

Все мы привыкли, что дети любят играть в куклы. Это никому не кажется странным или необычным. Однако взрослые тоже не прочь повозиться с игрушками. И часто их игры сильно отличаются от детских. Зачем люди наряжают кукол в красивые наряды, доверяют им свои тайны, предлагают сигареты и алкоголь и даже связывают? Это непонятная игра или что-то другое?
Япония: кукла Дзидзо, помогающая отыскать пропавших детей
Кукла Дзидзо в красном капюшоне. /Фото: images.fineartamerica.com
Кукла Дзидзо олицетворяет японское божество, к которому японцы относятся с огромным почтением. Каменные Дзидзо находятся повсюду: храмы, кладбища, на обочинах дорог, на пересечении городских улиц. Пришел Дзидзо в страну восходящего солнца из Китая в 18 веке и считается главным защитником детей.
Дзидзо оберегает души ушедших и нарожденных малышей. Японские придания гласят, что душа младенца, который умер раньше родителей, не способна переправиться через реку в мир иной. Она находится на берегу, занимаясь складыванием башен из огромных камней. Когда злые демоны прилетают, чтобы сломать башенки, появляется Дзидзо для спасения ребенка и дальнейшей опеки над ним. Если ребенок пропадает, божество приходит на помощь и помогает его отыскать. Также Дзидзо защищает путешественников. Этим объясняется факт, что статуи Дзидзо находятся на обочинах дорог. Опекает он и пожарных, спасая страдающие души погибших.
В каждой стране свои куклы, через которые люди обращаются к небесам.
Каменную фигуру с лицом ребенка одевают в одежду красного цвета. Японцы считают, что этот цвет способен защитить от злых сил. Младенцев очень часто наряжают в красное, стараясь предотвратить болезни и неприятности. В храмах статуи Дзидзо часто «носят» детские нагрудники, а также красные капюшоны.
Когда случается горе и ребенок умирает, родители приходят в храм и приносят Дзидзо лакомства и игрушки, порой складывают рядом башенки из камней. Таким образом они молят Дзидзо помочь своему маленькому ангелочку.
В некоторых храмах фигурки Сибарарэ Дзидзо («связанного Дзидзо»), обматывают веревками, которые обещают развязать после того, как божество найдет потерявшегося человека или предмет.
Статуи божества есть в каждом городе Японии. Туристам они очень нравятся, так как атмосфера около Дзидзо действительно умиротворяющая. Считается, что этот бог очень добрый, и помогает всем, у кого случилась беда. В магазинах можно приобрести каменных кукол и увезти с собой, чтобы оберегать себя и свою семью от зла и болезней.
Гватемала: кукла Машимон, которая обожает курить
Святого Машимона угощают сигаретой. /Фото: gezekalin.files.wordpress.com
Кукла, сделанная из тряпок и дерева, воплощает бога Машимона, божество народа майя. Имя этого бога в переводе звучит как «обвязанный», и для этого есть две причины: первая — когда проходят праздничные шествия, куклу Машимона прикрепляют к шесту и несут по городу, и вторая — деревянная кукла от души обвязана большим количеством разноцветных галстуков. Их преподносят почитатели, которые стремятся заручиться расположением божества.
Есть версия что настоящее имя бога звучит как Риладж Мам, в переводе «дедуля». Да, Машимон мало напоминает традиционного католического святого. Никакого аскетизма! Кукла выглядит очень необычно: с удовольствием носит ковбойскую шляпу, а во рту держит сигарету. Гватемальцы приходят поклониться ему и приносят с собой галстуки, алкоголь табачные изделия.
Куклу Машимон украшают галстуками. /Фото: i.ytimg.com
В Сантьяго-Атитлана Машимон постоянно меняет место жительства, переезжая из дома в дом. Временные дома принадлежат братству Святого Креста. Раз в году проводится - торжественное шествие братства. Статую Машимона относят в часовню. Там он будет ждать, когда найдется новый дом для комфортного проживания в следующем году. Машимона можно попросить о помощи в разных делах и в решении проблем, и он обязательно должен помочь. Правда, не стоит забывать о подарках (и лучше, если они будут качественными и дорогими) — так можно будет задобрить божество, и оно быстрее откликнется на просьбы!
Индия: кукла Дурги, избавляет от страданий и дурных привычек
Энергия Дурги может быть созидательной и разрушительной. /Фото: tds.indianeagle.com
В Индии очень распространены мурти. Так называются куклы из глины и соломы, в которые якобы вселяется божество. Чтобы преодолеть дурные привычки и не столкнуться со страданиями, индуисты используют мурти многорукой богини Дурги. Это чаще всего происходит в октябре, — в это время проходит празднование Дурга-пуджу. Люди перемещаются от одной куклы к другой, а когда праздник подходит к концу, все мурти опускают в водоемы. Это делается для того, чтобы смыть глину и вернуть ее на место, откуда она была взята, а духу богини дать возможность вылететь из мурти и подняться в небеса.
Слово «Дурга» имеет несколько значений: труднодоступность, непобедимость, неприступность. Интересно, что слог «ду» — ассоциация с демонами, которые олицетворяют беды (плохие привычки, мучения, бедность и голод). В середине находится звук «Р», который ассоциируется с немощью, болезнью. Слог «га» говорит о жестокости, неверии, агрессии и насилии, страшных пороках и грехах. Богиня Дурга способна противостоять таким проблемам, а ее имя означает ни что иное, как победу над злом.
Она настойчива, решительна, непобедима, может легко преодолевать даже очень сложные преграды. Энергия богини имеет две стороны: с одной, она разрушительна, а с другой — созидательна.
В честь богини Дурги устраивают праздники. Проходят они осенью и весной. Целую неделю разыгрываются спектакли. Люди поют и танцуют, прославляя великое божество. Они не жалеют финансов, чтобы украсить дома, закупить фейерверки и салюты. Это обязательно нужно делать, так как в ином случае Дурга будет недовольна. А вернуть ее ценнейшее покровительство не так уж и просто.
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