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Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

За последние несколько десятилетий популярность религии в странах западного мира значительно снизилась, поэтому множество культовых сооружений оказались заброшены. В своих фотографиях Джеймс Кервин (James Kerwin) попытался передать мистическую атмосферу, царящую в этих величественных зданиях, которые не утратили своего шарма даже несмотря на весьма ветхое состояние.

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина


Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

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