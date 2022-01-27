Атмосфера заброшенных церквей на фотографиях Джеймса Кервина

За последние несколько десятилетий популярность религии в странах западного мира значительно снизилась, поэтому множество культовых сооружений оказались заброшены. В своих фотографиях Джеймс Кервин (James Kerwin) попытался передать мистическую атмосферу, царящую в этих величественных зданиях, которые не утратили своего шарма даже несмотря на весьма ветхое состояние.

































































































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