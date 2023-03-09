Тогда и сейчас: как выглядели первые прототипы привычных сегодня технологий

1. RouteFinder - предок GPS

Трудно представить, что сто лет назад так выглядел навигатор. /Фото: geektech.me

2. Iter Avto - первый автомобильный навигатор

Мало кто знает, как именно произошла эволюция навигатора. /Фото: consent.yahoo.com, tehno.guru

3. FaceTime из пятидесятых

Не самый привычный вариант знакомой технологии из прошлого. /Фото: dailymail.co.uk

4. Ранняя модификация Skype

Оказывается, первый Skype придумали довольно давно. /Фото: pinterest.com

5. «Fiske» - первая попытка создать электронную книгу

Поразительная трансформация для технологии электронной книги. /Фото: p-dpa.net, wikiрedia.org