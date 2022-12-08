Куда ведут ложные двери в древних египетских гробницах, и Кто мог через них проходить

Эти «двери» называются ложными, потому что никуда не ведут и пройти сквозь них нельзя. Правда, это справедливо лишь для обычного, живого человека. Потому что, согласно представлениям древних египтян, ложная дверь выполняла весьма важные функции, и ее наличие в некоторых помещениях было совершенно необходимым – иначе жди беды. Кое-кто мог ходить только через такую дверь.
Кто и где начал делать ложные двери
Ложные двери – это типичный архитектурный элемент древнеегипетских погребальных сооружений. Считается, что создавали их еще в Месопотамии в четвертом тысячелетии до нашей эры, потом традиция пришла – возможно, принесенная строителями, – и в Египет.
Ложная дверь, Египет, XXV век до н.э.
Еще до строительства первых пирамид египтяне сооружали для своих покойников гробницы под названием мастабы. Снаружи они представляли собой усеченные пирамиды, а внутри – несколько помещений с подземными погребальными камерами. Кроме мумии, забальзамированного тела, в них размещали одну или несколько статуй, изображавших умершего. Разумеется, это касалось лишь богатых и знатных покойников –обустроить по всем правилам погребальные комнаты требовало серьезных вложений. Первые ложные двери стали появляться в египетских гробницах в XXVII-XXVI вв. до н.э., при Третьей династии Древнего царства.
Ложная дверь в египетской гробнице
Ничто в древнеегипетской архитектуре не появлялось просто так, случайно. Каждый архитектурный элемент был связан с системой верований в устройство мира, причем как мира живых, так и мира мертвых, которые, по представлениям древних египтян, находились в тесной взаимосвязи.
Смерть не становилась событием, ставящим точку в человеческом существовании, сам процесс устройства гробниц был продиктован необходимостью организовать загробную жизнь покойного. В частности, большую роль во всех этих приготовлениях играла вера в Ка, одну из нескольких «душ» умершего. Для него, для Ка, оставляли в гробнице подношения, пищу и напитки.
Плита для подношений перед ложной дверью, Гиза
Портал между мирами
Иногда ложная дверь выглядела как прямоугольное изображение на плоской стене, но чаще ее делали в виде ниши, напоминавшей настоящий дверной проем, только заложенный наглухо. Назначением этого «прохода» было соединить мир живых с миром мертвых. Обычно ложная дверь располагалась на западной стене комнаты-камеры, в которой оставляли подношения.
Запад был выбран для такой организации интерьера не случайно – эта сторона света вообще ассоциировалась египтянами с землей мертвых, ведь именно на западе они видели уходящее вечером Солнце. Ложная дверь, как и стены камеры, была изготовлена из известняка, после чего ее обычно красили в красный цвет. Карнизы и перемычки, как и «косяки» двери, создавали иллюзию объема и глубины, иногда в нише размещалась статуя, которая как будто двигалась сквозь проход. Порой ложную дверь делали деревянной, завешивали плетеной из тростника циновкой – такая использовалась и в настоящих дверных проемах в жилищах египтян.
Дверь украшали иероглифами, рассказывающими о покойном
Вокруг «двери» оставляли информацию о покойном: иероглифы, рассказывающие о его титулах, жизненных свершениях; там записывались пожелания уходящему в другой мир, порой появлялись и проклятия в адрес тех, кто причинял умершему вред. В семейных гробницах предусматривалось несколько ложных дверей – каждому из умерших. Так делали, например, при захоронениях супружеских пар. Перед ложной дверью устанавливался «стол», плита для подношений, куда требовалось приносить подарки для Ка.
Появившись более четырех с половиной тысяч лет назад в Египте, этот архитектурный элемент стал обычным составляющим древних гробниц – сначала мастабов, а потом и пирамид. Чередование выступов и углублений создавало особенный эффект, игру света на поверхностях камня, в более поздних сооружениях появился орнамент в виде растений или изображений умершего.
Иногда в проеме такой двери устанавливали статую
Кстати, порой отдельное помещение в гробнице, называемое сердаб, предусматривалось для «жилья» Ка, он вселялся в статую покойного. Часто это помещения не имело проходов, было замкнутым внутри гробницы, но там оставляли отверстия для глаз Ка, чтобы тот наблюдал за тем, как ему делают подношения родственники умершего.
Предполагалось, что за всем происходящим в гробнице наблюдают духи и разные ипостаси души покойного
Ложные двери в других культурах
Эта архитектурная традиция не осталась эксклюзивной особенностью Египта, она была заимствована и другими цивилизациями древности. Ложные двери были найдены в гробницах острова Сардиния, культура оциери оставила после себя каменные выдолбленные в скалах погребальные помещения, и там, на стенах, можно было увидеть такие же ведущие в никуда «проходы». Их, как и стены гробницы, а впрочем, как и самого покойника, окрашивали охрой – цветом Солнца.
Гробницы на Сардинии носили название «домус-де-янас», или «дом ведьм»
Этруски тоже практиковали украшение погребальных помещений ложными дверями. К организации интерьера этих комнат этруски подходили так же, как и к оформлению жилого дома. Относительно назначения этрусских ложных дверей существуют разные версии: эти элементы могли, как и в Древнем Египте, обозначать портал в иной мир, либо имели чисто практическое значение: в случае расширения гробницы в будущем ложная дверь указывала строителям место, где можно делать проход.
Гробница авгуров этрусского некрополя Монтероцци в Тарквинии
Традиция прижилась и в Риме, причем от мифологии порой отступали, изображая ложные двери лишь с эстетическими целями – не только в гробницах, но и на виллах. Такой прием позволял придать симметрию помещению – ложные двери создавались в пару к реальным. Кроме того, такие ниши-углубления визуально увеличивали пространство.
Изображения ложных дверей можно встретить на виллах Помпеи
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