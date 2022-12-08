Куда ведут ложные двери в древних египетских гробницах, и Кто мог через них проходить

Кто и где начал делать ложные двери

Ложная дверь, Египет, XXV век до н.э.

Ложная дверь в египетской гробнице

Плита для подношений перед ложной дверью, Гиза

Портал между мирами

Дверь украшали иероглифами, рассказывающими о покойном

Иногда в проеме такой двери устанавливали статую

Предполагалось, что за всем происходящим в гробнице наблюдают духи и разные ипостаси души покойного

Ложные двери в других культурах

Гробницы на Сардинии носили название «домус-де-янас», или «дом ведьм»

Гробница авгуров этрусского некрополя Монтероцци в Тарквинии

Изображения ложных дверей можно встретить на виллах Помпеи