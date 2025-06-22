Какой путь прошла необычная обувь мюли, чтобы стать повседневной в гардеробе

Древние мюли /Фото:dzen.ru

Римские патриции /Фото:himki-chip.ru

Мюли 18 века /Фото:emilia-spanish.ru

Картина Олимпия /Фото:rg.ru

Джин Харлоу в мюли /Фото:shabby-decor.ru

Мэрилин Монро в мюли /Фото:humus.livejournal.com

Та, кто вернул пристойность мюли /Фото:blog.rendez-vous.ru

Постепенно они стали популярными у всех /Фото:xxx-shoping.ru

Есть мюли и для мужчин /Фото:youla.ru