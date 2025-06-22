Какой путь прошла необычная обувь мюли, чтобы стать повседневной в гардеробе

Мюли - это обувь, которую мы привыкли видеть на ногах женщин. Она сочетает в себе элементы балеток и туфель. И, как правило, имеют закрытый носок и открытую пятку, а также невысокий каблук или же высокий и жесткий, что делает их удобными для повседневного ношения. История возникновения мюли ушла в древние времена, когда они были распространены в различных культурах. Однако мало кто знает, что в далеком прошлом мюли были предметом гардероба исключительно мужчин.
Древние мюли /Фото:dzen.ru
История возникновения мюли началась во времена Древнего Рима. В те дни мюли носили спартанцы и нобелитетные римляне. Эти широкие и удобные туфли с каблуками были прекрасным дополнением к пышным одеяниям и соответственно символом высокого статуса. Мюли - это обувь, которая издревле сочетает в себе статус и роскошь. Происхождение термина «мюли» отсылает к латинскому выражению «mulleus Calceus», означающему «торжественная обувь без задника». Первоначально изготовленные из кожи алого оттенка, мюли также стали привилегированной обувью авгуров, жрецов и высокопоставленных лиц Древнего Рима.
Римские патриции /Фото:himki-chip.ru
Позже мюли приобрели популярность среди простолюдинов, однако их высокая стоимость и непрактичность оставались преградой для широких слоев населения. Следовательно, носили их по-прежнему в большинстве своём состоятельные и знатные граждане. Считается, что изначально мюли были исключительно мужской обувью, доступной привилегированным слоям общества.
Тогда европейский мир впервые увидел обувь-мюли — элегантными ярко-красными парчовыми туфельками на изящном каблуке, которые графиня Д'Олон, жена маршала де ля Фертэ, элегантно носила на церковной мессе. Эти изысканные туфли быстро завоевали популярность среди высших слоев общества: мадам де Помпадур, королева Мария-Антуанетта и вся знать 18 века с большим восторгом заказывали себе эти восхитительные элементы гардероба. Эпоха рококо, отмеченная своим изысканным великолепием, оказала неизгладимое влияние на моду. Популярность чуть более коротких юбок позволила женщинам демонстрировать свою привлекательную обувь вышитую золотыми нитями и украшенную всевозможными драгоценными камнями и перьями птиц.
Мюли 18 века /Фото:emilia-spanish.ru
В рамках концепции гедонизма, где главным ориентиром является получение удовольствия, доминировала жизнь аристократических кругов, формируя повседневные привычки представителей элиты. В своей работе «Веселые минуты на качели», Жан Оноре Фрагонар полностью передал разгульные традиции этой эры галантности. Барон де Сен-Жюльен, заказчик этой картины, попросил мастера не только изобразить его молодую возлюбленную, но и любимую деталь в ней - ноги в мюлях.
С течением времени стиль и предпочтения людей изменились, и мюли стали исключительно женской обувью. Со временем мюли стали ассоциироваться не только с комфортом и удобством, но и с сексуальностью и соблазнительностью, особенно после скандальной картины «Олимпия» Эдуapда Maне, созданной в 1863 году. На этой картине изображена обнаженная девушка в мюли, что вызвало шквал возмущения из-за откровенного символизма, присутствия темнокожей служанки и других деталей, которые ассоциировались с женским легким поведением и недостойным способом заработка. Со временем, мюли начали ассоциироваться исключительно с женщинами низкого социального статуса, что привело к тому, что уважаемые дамы отвергали ношение такого вида обуви. Они были в центре скандала и были противопоставлены приличной обуви.
Картина Олимпия /Фото:rg.ru
В начале 20-го века мюли вновь появились в гардеробах и всё также остались популярны среди девушек легкого поведения. Порядочные женщины избегали этого вида обуви, опасаясь недопонимания со стороны окружающих. Кроме того, мюли всегда были дорогим предметом гардероба, и не каждый мог позволить себе такую роскошь.
Джин Харлоу, известная американская актриса была одной из самых ярких звёзд и секс-символов тридцатых годов. Её стиль и элегантность оказали значительное влияние на моду того времени. Обувь, особенно туфли на высоком каблуке, была неотъемлемой частью её образа. Андре Перуджа был знаменитым итальянским дизайнером обуви, который создавал уникальные и эксклюзивные модели для многих звёзд, включая Джин Харлоу. Его работы отличались высоким качеством, изысканным дизайном и использованием экзотических материалов, таких как замша, змеиная кожа и меха. Мюли, которые он сделал для Джин Харлоу были изысканными и украшенными искусственными камнями, что подчеркивало её статус звезды и добавляло элегантности её нарядам.
Джин Харлоу в мюли /Фото:shabby-decor.ru
Мистангет, французская певица, также была клиенткой Перуджи. Её ноги, по слухам, были застрахованы на миллион долларов, что говорит о том, насколько важную роль играла обувь в её сценическом образе. Перуджа создавал для неё мюли из зеленой замши с имитацией змеиной кожи и опушкой из меха оцелота, что делало их еще более экстравагантными и запоминающимися.
Однако в пятидесятые уже другая секс-символ Мэрилин Монро начала носить мюли, и они снова стали желанным аксессуаром для всех женщин, перестав быть символом непристойности. Вскоре многие начали отдавать предпочтение этой обуви, но не на всех они сидели комфортно и постоянно соскальзывали с ног. Даже сейчас, в наше время, не все девушки считают мюли удобными, жалуясь на нестабильность и неудобство.
Мэрилин Монро в мюли /Фото:humus.livejournal.com
Бет Левайн первая женщина в мире дизайна обуви, стала автором обуви для Мэрилин Монро. Она оказалась источником вдохновения для миллионов женщин, которые стремились скопировать ее образ, а мюли, созданные Левайн, мгновенно стали безумно модными. В 1956 году Бет Левайн представила новую модель обуви под названием Спринголатор, которая отличалась наличием упругого супинатора, обеспечивающей идеальную посадку и дополнительный комфорт при ходьбе.
Та, кто вернул пристойность мюли /Фото:blog.rendez-vous.ru
К концу шестидесятых годов мюли вышли из моды, но в начале восьмидесятых Терри де Хевилленд, известный дизайнер по созданию эксклюзивной обуви, придал этому стилю новую жизнь, выпустив целую линейку стильных туфель. Оживив мюли, он регулярно добавлял новые модели в каждую из своих коллекций, поддерживая интерес к этому уникальному типу обуви. Мода — это действительно интересное явление: то в тренде, то нет, то вновь возвращается к пиковой популярности.
В девяностые мюли снова оказались в центре внимания и по -прежнему остаются актуальными в наши дни. Обсуждений вокруг них много, но не все решаются на их ношение - это вполне понятно. Не всегда модные тенденции приходятся по вкусу каждому.
Постепенно они стали популярными у всех /Фото:xxx-shoping.ru
Сегодня дизайнеры радуют разнообразными моделями мюли— от каблуков до изящных шпилек, от ювелирных вышивок до анималистических принтов. И противники такой обуви сейчас не сетуют на то, что когда-то их носили падшие женщины, наоборот они считают её не совсем удобной. Когда пятка не закреплена и при этом подобная обувь имеет каблук, ходить на ней становится совсем некомфортно. А вот если такие туфли не имеют каблука уже больше похожи на шлёпки, то могут быть вполне удобны.
Сегодня мюли представлены в разных вариантах: на плоской платформе, на устойчивом каблуке или на шпильке. Некоторые дизайнеры любят выпускать такие модели с мехом внутри, преподнося их как зимние варианты. Такую обувь носят как летом, так и зимой, если есть возможность передвигаться на автомобиле. Они не считаются исключительно летней обувью. Они могут быть украшениями с различными деталями - бантиками, камнями, перьями и т. д., что делает их еще более привлекательными для модниц. Мюли идеально дополняют повседневный образ, такой и вечерний наряд, который делает их универсальной обувью в гардеробе каждой женщины.
Есть мюли и для мужчин /Фото:youla.ru
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