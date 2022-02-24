Неожиданный ингредиент для утреннего кофе, который поможет не набрать за зиму лишнего

Неожиданный, но вкусный ингредиент для кофе.
Начинать своё утро с чашки горячего кофе – привычка, которой хранят верность получше супружеской. Ну разве можно сделать её ещё приятнее и хоть чуточку полезнее? Можно. Но только, если добавить в крепкий напиток вот этот неожиданный ингредиент. И нет, это не сахар!
Можешь проснуться без кофе? Герой!
Тот, кто способен функционировать с самого раннего утра без чашки (трёх?) кофе, явно заслуживает медали и тщательных клинических исследований. А не робот ли он часом? И хотя у кофеиновой привычки есть немало побочных эффектов, вроде учащённого сердцебиения и неприятного дыхания, если не злоупотреблять с утренним напитком, всё будет в рамках нормы. Но зачастую кофеманы перебарщивают с другим: сахаром и жирными сливками. Подумать только: самые популярные кофейные напитки в Starbucks могут запросто «весить» более 1000 килокалорий! Конечно, такой «кофе» быстро отразится на талии и не лучшим образом. Так что, довольствоваться горьким чёрным?
Сливки и сахар – вкусно, но калорийно.
Нет. Оказывается, есть один ингредиент, которые не только сделает кофе куда вкуснее и пикантнее, но и поможет держать талию в рамках допустимого. Это – знакомая всем корица. Маленькая щепотка популярной специи слегка подсластит напиток и сделает его вкус богаче. А заодно существенно ускорит обмен веществ.
Корица для ускорения метаболизма.
Учёные из Мичиганского университета провели эксперимент: воздействовали на клетки человеческого жира циннамальдегидом, тем самым веществом, которое даёт корице характерный вкус и запах. На «корицу» клетки реагировали однозначно: начинал вырабатывать энзимы и гены, ответственные за ускорение метаболизма. А в итоге жир сгорал. Тем самым подтвердив гипотезу, что корица способствует похудению.
Кофе и корица – сладкая и полезная парочка.
Но это не значит, что стоит лопать булочки с корицей в промышленных масштабах. Достаточно маленькой щепотки специи в утреннем кофе. Кофеин также известен своим свойством ускорять обмен веществ. А потому комбинация «кофе-корица» покажет лучший результат. А ещё, так просто вкуснее.
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