Супер-клей из уксуса и желатина

Сделайте крепкий водостойкий супер-клей из доступных ингредиентов, таких как желатин и уксусная кислота. Такой клей прочно склеивает дерево, пенопласт, пластик, стекло, картон. Идеально подойдёт для различных самоделок.







В чистую консервную банку налейте 3 ст. л. воды, нагрейте.







В горячую воду всыпьте пакетик желатина, размешайте.







Следом влейте по 1 ст. л. уксусной кислоты 70 % и глицерина.







Клей готов, можно пользоваться!







Перед применением его нужно будет каждый раз разогревать до жидкого состояния. Клей прозрачный, что немаловажно, а также довольно-таки мощный.





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