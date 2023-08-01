Сделайте крепкий водостойкий супер-клей из доступных ингредиентов, таких как желатин и уксусная кислота. Такой клей прочно склеивает дерево, пенопласт, пластик, стекло, картон. Идеально подойдёт для различных самоделок.
В чистую консервную банку налейте 3 ст. л. воды, нагрейте.
В горячую воду всыпьте пакетик желатина, размешайте.
Следом влейте по 1 ст. л. уксусной кислоты 70 % и глицерина.
Клей готов, можно пользоваться!
Перед применением его нужно будет каждый раз разогревать до жидкого состояния. Клей прозрачный, что немаловажно, а также довольно-таки мощный.
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Супер-клей из уксуса и желатина
Сделайте крепкий водостойкий супер-клей из доступных ингредиентов, таких как желатин и уксусная кислота. Такой клей прочно склеивает дерево, пенопласт, пластик, стекло, картон. Идеально подойдёт для различных самоделок.
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