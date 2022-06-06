Загадки зеркал на известных картинах

Шедевры живописи XV-XVI веков рассматривать особенно интересно, ведь они скрывают в себе немало загадок. Одной из них считаются зеркала. На первый взгляд, в них нет ничего примечательного, но если присмотреться ближе, то можно обнаружить немало любопытных деталей. Что же художники прошлого скрывали в зеркальных отражениях, рассмотрим далее в обзоре.









Портрет четы Арнольфини

Святой Элигий в своей мастерской

Меняла с женой

Менины