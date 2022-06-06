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Загадки зеркал на известных картинах

Шедевры живописи XV-XVI веков рассматривать особенно интересно, ведь они скрывают в себе немало загадок. Одной из них считаются зеркала. На первый взгляд, в них нет ничего примечательного, но если присмотреться ближе, то можно обнаружить немало любопытных деталей. Что же художники прошлого скрывали в зеркальных отражениях, рассмотрим далее в обзоре.

Загадки зеркал на известных картинах

Портрет четы Арнольфини


Загадки зеркал на известных картинах

Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк, 1434 год.

Пожалуй, самым известным зеркалом в картине является то, которое изобразил Ян ван Эйк на своем полотне «Портрет четы Арнольфини». В XV веке этот предмет интерьера был довольно редким. Его наличие в комнате свидетельствует о высоком социальном положении владельца. Но здесь больше привлекает не принадлежность зеркала, а те, то в нем отражаются.

Загадки зеркал на известных картинах

Портрет четы Арнольфини. Фрагмент.

Считается, что человек в синем тюрбане – это сам художник. Тем более, что над зеркалом есть надпись «Johannes de eyck fuit hic 1434», что в переводе означает «Ян ван Эйк был здесь».

Святой Элигий в своей мастерской


Загадки зеркал на известных картинах

Святой Элигий в своей мастерской. Петрус Кристус, 1449 год.

Некоторые считают, что живописец Петрус Кристус скопировал прием Ван Эйка в своем полотне «Святой Элигий в своей мастерской». Святой Элигий считался покровителем ювелиров.
По сюжету, к нему приходит обрученная молодая пара заказать кольца. А сбоку от мастера находится зеркало с отражением двух людей. Искусствоведы не пришли к единому мнению, кто бы мог быть изображенным в зеркале, но одно ясно – художники начинают часто прибегать к приему с зеркалами в своем творчестве.

Загадки зеркал на известных картинах

Святой Элигий в своей мастерской. Фрагмент.

Меняла с женой


Загадки зеркал на известных картинах

Меняла с женой. Квентин Массейс, 1514 год.

Весьма любопытные детали раскрываются в картине Квентина Массейна «Меняла с женой». По сути, сюжет довольно тривиальный: меняла взвешивает на весах какое-то изделие, а жена контролирует процесс. Все бы ничего, но вот только в зеркальном отражении виднеется фигура человека. У мужчины довольно скорбное выражение лица, ясно говорящее, что он не от хорошей жизни пришел к меняле.

Загадки зеркал на известных картинах

Меняла с женой. Фрагмент.

Менины


Загадки зеркал на известных картинах

Менины. Диего Веласкес, 1657 год.

В знаменитой картине Диего Веласкеса «Менины» также есть зеркало, отражающее испанского короля Филиппа IV и Марианну Австрийскую. Живописец так выстроил композицию, будто инфанта Маргарита и придворные стоят перед Их Величествами.

Загадки зеркал на известных картинах

Менины. Фрагмент

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