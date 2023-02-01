Как вандалы разграбили Рим в 455 году н. э.: Перемирие, предательство, экономический крах

Вандалы в Северной Африке

Мозаичная мостовая с изображением всадника и виллы, конец V-VI века н.э. \ Фото: artsandculture.google.com.

Гиппон-Регий - древний город в доримской и римской Африке. \ Фото: es.m.wikipedia.org.

Слева направо: Бюст императора Валентиниана III. \ Аврелий Августин Блаженный (Святой Августин).

Узурпация

Слева направо: Мозаика с изображением Хунериха. \ Король вандалов Гейзерих.

Золотая монета с изображением Петрония Максима, 425-455 гг. н.э. \ Фото: stringfixer.com.

Любовные распри

Слева направо: Элия Евдокия Августа — супруга византийского императора Феодосия II Малого. \ Лициния Евдоксия — дочь императора Восточной Римской империи Феодосия II и Евдокии.

Флавий Феодосий II, также известный как Феодосий Младший или Феодосий Каллиграф — император Восточной Римской империи. \ Фото: twitter.com.

Божественное вмешательство

Гравюра, изображающая встречу Аттилы Гунна и папы Льва I, Себастьян Леклерк I, около 1699 года. \ Фото: google.com.

Аттила – великий повелитель гуннов.

Разграбление Древнего Рима

Вандальная позолоченная медная пряжка для ремня, конец V века н. э. \ Фото: twitter.com.

Слева направо: Собор Святого Петра — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана. \ Интерьер: Базилика Святого Павла.

Упадничество Рима

Разграбление Рима вандалами. \ Фото: welt.de.

Нашествие Гейзериха на Рим, эскиз Карла Павловича Брюллова, ок. 1834 год. \ Фото: ellinoistorin.gr.

Наследие

Разрушение из серии Курс империи, Томас Коул, 1836 год. \ Фото: voxpopulisphere.com.

Армия Юстиниана. \ Фото: blogspot.com.