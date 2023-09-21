10 любовных историй Болливуда, над которыми рыдали в СССР

В Советском Союзе индийские фильмы неизменно пользовались популярностью и обеспечивали достаточно большие кассовые сборы. Некоторые фильмы просматривались по нескольку раз подряд в кинотеатре, хотя сюжет и реплики героев уже знали наизусть. Непривычная музыка, яркие костюмы, множество песен и танцев буквально завораживали советского зрителя. Далеко не каждый отечественный фильм мог похвастаться таким успехом, как, к примеру, «Танцор диско» или «Зита и Гита».
«Танцор диско»
«Танцор диско». / Фото: www.kino24.su
История об уличном певце Аниле, его пути к славе и любви к дочери кровного врага вышла на экраны летом 1984 года и мгновенно завоевала сердца советских зрителей. Митхун Чакраборти, сыгравший главную роль, стал любимцем миллионов женщин, а песни из фильма стали настоящими хитами. Правда, в советский прокат «Танцор диско» вышел в укороченном варианте. Для отечественных кинотеатров несколько укоротили танцевальные отрывки, а одну из сцен просто вырезали. На сюжет и популярность фильма это никоим образом не повлияло, в кинотеатрах картину посмотрели более 60 миллионов зрителей.
«Бродяга»
«Бродяга». / Фото: www.pinimg.com
Советские зрители смогли увидеть фильм Раджа Капура в 1954 году через три года после премьеры картины в Индии. Популярность «Бродяги» была столь высока, что ещё четырежды его снова выпускали в советский прокат: в 1959, 1965, 1977 и 1985 годах. Художественная ценность фильма была высоко оценена не только в Советском Союзе. Фильм номинировался на Гран-При Каннского кинофестиваля и стал самым кассовым фильмом за всю многолетнюю историю Болливуда.
«Жажда мести»
«Жажда мести». / Фото: www.kinozon.tv
Индийская мелодрама о богатой вдове Арти завоевала множество наград в Индии и стала одной из любимых индийских картин в Советском Союзе. Исполнительницу главной роли актрису Рекха на русском языке озвучила Ольга Остроумова, что лишь добавило очарования фильму. Наивная и доверчивая Арти Саксена, лишь чудом избежавшая смерти, в конце картины смогла жестоко отомстить своему обидчику: он погибает так, как когда-то хотел убить героиню.
«Зита и Гита»
«Зита и Гита». / Фото: www.mycdn.me
Душераздирающая история о разлучённых в детстве сестрах-близнецах была одновременно веселой и грустной. Зрители сопереживали Зите, которая после смерти родителей вынуждена была делать всю чёрную работу в доме, сочувствовали Гите, устраивающей вместе с друзьями цирковые представления. И следили за любовными историями обеих сестёр, поменявшихся местами. В результате обе девушки обрели своё счастье. Картина пользовалась огромной популярностью у советских зрителей. В кинотеатрах СССР её посмотрело более 55 миллионов человек.
«Месть и закон»
«Месть и закон». / Фото: www.citaty.info
Этот индийский фильм был настолько популярен в СССР, что не сходил с экранов на протяжении нескольких лет. Впрочем, в Бомбее, в кинотеатре «Минерва» «Месть и закон» показывали без перерывов больше пяти лет. В фильме снимались лучшие индийские актёры, герои в их исполнении были очень достоверны и близки зрителям. Историю честного и смелого полицейского инспектора Тхакура зрители смотрели снова и снова, каждый раз сопереживая герою и всем жителям посёлка, которых третировали жестокие преступники.
«Неприкасаемая»
«Неприкасаемая». / Фото: www.kinozon.tv
Над перипетиями судьбы бедной девочки Суджаты, удочерённой высокопоставленными приёмными родителями, рыдала вся женская часть населения Советского Союза. Нелюбовь приёмной матери, робкая борьба за право быть счастливой, трогательные романтичные сцены: зрители плакали и смеялись вместе с главной героиней и радовались победе добра над злом в финале.
«Клятвы и обещания»
«Клятвы и обещания». / Фото: www.hindcine.net
В 1978 году фильм стал самым популярным среди картин иностранного производства, демонстрируемых в СССР. «Клятвы и обещания», в общем-то был похож на другие индийские картины: много музыки, танцев, встреча двойников, прекрасная девушка, ради которой герой готов свернуть горы и изменить всю свою жизнь. Вместе с тем в картине присутствовала ещё и некая детективная линия, связанная с драгоценными камнями.
«Люби и верь»
«Люби и верь». / Фото: www.kinozon.tv
История талантливого певца Рави, который отправляется покорять большой город, и его придуманной жены, внезапно появившейся на пороге арендованной ним квартиры, увлекала с первых же кадров. Потрясающе красивые актёры, колоритные сцены танцев и драк, похожих на ритуальное действо, всё это не могло оставить зрителя равнодушным.
«Бобби»
«Бобби». / Фото: www.retrozal.com
Среди фильмов 1970-х годов «Бобби» по кассовым сборам уступил лишь картине «Месть и закон». Юные влюблённые готовы на любые жертвы ради своего первого и светлого чувства. Конечно, любовь помогла Раджи и Бобби преодолеть все преграды, а чудесный финал оставлял от фильма радостное и лёгкое послевкусие.
«Сокровища древнего храма»
«Сокровища древнего храма». / Фото: www.kinohity.com
Драматическая история борьбы за наследство Сингхов в индийском прокате с треском провалилась, а вот советскими зрителями была воспринята весьма благосклонно. Поиски сокровищ, извечная борьба с человеческими пороками и традиционная победа добра над злом. Этот индийский фильм похож на многие другие произведения киноиндустрии Индии и в то же время неуловимо от них отличается.
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