Откуда на необитаемом остнове взялись свиньи, ставшие достопримечательностью Багам

Плавающие свинки Багамского архипелага

Покормить свинок, поплавать с ними и сфотографироваться - такие услуги предлагаются туристам

Свиньи - отличные пловцы, и посетителям Биг-Мэйджор-Кей удается это увидеть собственными глазами

История появления хрюкающих робинзонов

Откуда именно взялись свиньи на острове - доподлинно не известно. Источник: pinterest.com

Условия для выживания и размножения на острове есть - имеется некоторая растительность , источники пресной воды. Источник: pinterest.com

Жизнь в раю?

С точки зрения свиньи, возможно, на рай куда больше похожа фотография слева, а не справа

Интерес туристов к животным часто вредит интересам самих животных - Багамы не исключение