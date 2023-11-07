Откуда на необитаемом остнове взялись свиньи, ставшие достопримечательностью Багам

Тем, кто посещает Багамские острова, предлагается всякое – поплавать с акулами, познакомиться с игуанами, посетить затонувший самолет, понаблюдать за морскими звездами и много других интересных занятий, за которые туристы с удовольствием выкладывают немаленькие суммы. А среди самых популярных развлечений – посещение маленького островка, не заселенного людьми, но ставшего, как утверждают рекламные проспекты, домом для нескольких десятков свиней. Только дом ли это? К острову свиней есть некоторые вопросы.
Плавающие свинки Багамского архипелага
Выглядит это так – к небольшому островку в 143 километрах от Нассау подъезжает скоростной катер. Еще до того, как туристы ступят на берег, происходит знакомство со свинками – те, заметив гостей, бросаются в воду и плывут навстречу катеру. Свиньи – отличные пловцы, особенно если знают, что такой вид физической активности гарантирует получение чего-то вкусного. Это привычный ритуал для животных – и яркие впечатления для прибывших на остров впервые.
Покормить свинок, поплавать с ними и сфотографироваться - такие услуги предлагаются туристам
На самом острове общение можно продолжить: например, покормить свинок – с соблюдением установленных правил и не предлагая, из соображений безопасности, еду с рук. Поскольку в числе постоянных обитателей острова есть поросята, туристам предоставляется возможность подержать их на руках. Со взрослыми животными можно поплавать в бирюзовых водах теплого южного моря и, самое главное, сделать сотни прекрасных фоточек для соцсетей и для сохранения воспоминаний о путешествии.
Свиньи - отличные пловцы, и посетителям Биг-Мэйджор-Кей удается это увидеть собственными глазами
Остров Pig Beach или, как он называется официально, Big Major Cay, не может жаловаться на недостаток внимания со стороны туристов. Несмотря на более чем скромные размеры – меньше 1 квадратного километра – он принимает тысячи и тысячи посетителей, которые и сами остаются в восторге от плавающих свинок, и других вдохновляют совершить подобную поездку. «Вы почти нигде не увидите плавающих свиней» – таким не безупречным по своей правдивости аргументом завлекают на экскурсию багамские турфирмы. Как же появился этот феномен и за счет чего продолжает существовать?
История появления хрюкающих робинзонов
Свинки острова в районе Эксума Багамских островов известны широкой общественности уже несколько десятилетий, но их происхождение остается загадкой. Вернее, существует несколько версий о том, как животные оказались на острове, совершенно не подходящем им с точки зрения географии и биологии. Например, предполагается, что некогда на берег высадили несколько свиней с проходящего мимо морского судна. Моряки собирались вернуться позже и съесть их. Но что-то пошло не по плану, и животные остались на острове, расплодились и приспособились к жизни в таких экзотических условиях.
Откуда именно взялись свиньи на острове - доподлинно не известно. Источник: pinterest.com
Еще одна версия – что свинки могли потерпеть кораблекрушение и сумели доплыть до острова. А раз уж могли приплыть с тонущего поблизости корабля, почему бы не допустить, что животные были в состоянии добраться сюда вплавь и с одного из соседних островов? Тем более, что расстояние до них исчисляется всего сотнями метров. Более прозаическая гипотеза связана с местным жителями – не этого острова, а соседнего, которые по каким-то своим соображениям некогда перевезли на Пляж свиней часть своего домашнего хозяйства и ежедневно приплывали кормить животных.
Условия для выживания и размножения на острове есть - имеется некоторая растительность, источники пресной воды. Источник: pinterest.com
Возможно также, что свинки с самого начала предназначались для создания острову репутации интересного туристического объекта и поселились тут из практического расчета. Если так, то с экономической точки зрения план сработал – экскурсионный бизнес получил хорошее развитие. Но вот насколько такое развлечение соответствует принципам гуманного обращения с животными – вопрос спорный, и с годами он становится все острее.
Жизнь в раю?
Разумеется, тропический остров – не самое подходящее место для свиней. На острове есть три источника пресной воды, и можно утолить жажду. Но растительности на нем мало, к тому же, в жаркие месяцы и с имеющимися источниками бывают проблемы – они пересыхают. Жаркий климат плохо сказывается на здоровье свиней – в естественных условиях они защищают кожу от солнечных ожогов и повреждений, валяясь в лужах, в грязи – на острове у них такой возможности нет.
С точки зрения свиньи, возможно, на рай куда больше похожа фотография слева, а не справа
Неоднократно приходили сообщения о том, что сразу несколько свиней из колонии в пару десятков особей находили мертвыми. Причиной их смерти называли и алкоголь, который привозили туристы, и наличие в органах пищеварения животных большого количества песка – он попадал внутрь вместе с едой, брошенной гостями на пляже. Ни о какой здоровой еде речи тоже не идет – и вообще, содержание животных на острове никак не регулируется, за исключением пары простых правил на табличках для туристов.
Регулируется разве что численность – разумеется, в условиях отсутствия естественных врагов и большого количества еды популяция диких свиней давно должна была вырасти в несколько раз – она же остается на уровне двух десятков. Кто «убирает» лишних животных? Жители близлежащих островов, забирающие свинок для употребления в пищу. Так заодно поддерживается и приемлемый уровень безопасности для экскурсантов – чрезмерное количество диких свиней в случае проявления агрессии к человеку были бы опасны, а значит, вредны для репутации острова как туристического объекта.
Интерес туристов к животным часто вредит интересам самих животных - Багамы не исключение
Эксплуатация животных в туристической индустрии – слишком распространенное явление, достаточно вспомнить, что от Острова свиней гости уезжают к дельфинам, акулам, игуанам, аллигаторам и прочим экзотическим для городских жителей существам. Кормление свинок и купание с ними – все еще популярное развлечение у тех, кто приезжает на Багамы.
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