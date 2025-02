Инстаграм самых нестандартных туалетных вывесок

Писательница Линор Горалик 4 декабря рассказала в фейсбуке, что собирает своеобразные вывески на дверях туалетов. Это рисунки, которые обыгрывают форму мужских и женских половых органов, шуточные метафоры и известные люди: скажем, в одном заведении таблички сменили по следам секс-скандалов с участием Харви Вайнштейна и Кевина Спейси.

Москва, ресторан «Одесса-мама».Отель в Санкт-Петербурге.Туалет ресторана в Ашхабаде. О, как же неисчерпаем ты, творческий выбор синекдох.Туалет на фермерском рынке , Москва. // Photo by Darya Basistaya.Туалет в гей-баре, Амстердам. Интересно, подразумевается ли, что посетитель волен трактовать эту маркировку на свое усмотрение. // Photo by Dmitry Neiaglov.Туалет в Доме писателя, Тбилиси. // Photo by Miri Kunkes.Туалет в офисе, Москва.«У кого-то наболело», – пишет автор фотографии Alexander Svezhenets. Общественный туалет , север Норвегии.Библиотека Университета внутренних дел в Днепропетровске . Male gaze, говорите? Old boys club, говорите? // Photo by Pavel Goldin.Узбекский ресторан, Киев // Uzbek restaurant, Kiev. By Vladimir Epifanov.Москва, парк. // Moscow, public garden . Photo by Denis Kopylov.Кафе в Андалузии. Прекрасная загадка про гендерную маркировку.Таверна в Одессе. Дырочки в мисочке , значит.