Вещи, о которых гости в глаза не скажут, а за спиной будут кости мыть

Считается неприличным оценивать квартиру тех, кто пригласил нас в гости. Но все-таки мы не можем ходить с закрытыми глазами и так или иначе изучаем обстановку. Также поступают и другие люди. Поэтому перед приходом гостей лучше спрятать или убрать из виду вещи, которые могут вызвать любопытство или стать объектом обсуждения.



1. Специфические книги, оставленные на виду

2. Отсутствие нужных мелочей в туалете

3. Кусковое мыло

4. Попытки насильно «подружить» гостей с домашними животными

5. Привычка убирать на ходу

6. Разбросанные вещи и отсутствие свободных полок

7. Непрезентабельная посуда

8. Неразбериха с полотенцами

9. Захламленная прихожая

10. Грязные полки и предметы декора

11. Негласное правило «здесь все свои»

Вы просто увлекаетесь чтением книг о гипнозе или целительстве, но некоторые гости могут отнестись к этому с подозрением. Хотя перед друзьями можно не скрывать свои увлечения, но если вы ожидаете не самых близких людей, лучше убрать эти книги из виду. Так можно избежать ненужных подозрений и неприятных разговоров, которые могут испортить атмосферу в доме.Несколько лет назад я попыталась познакомить подругу с моим знакомым. Все шло гладко, пока парень не пригласил ее к себе домой. Вскоре после этого я получила звонок от подружки, которая находилась в состоянии истерики: «Я зашла в его комнату и увидела на кровати книгу по уринотерапии. Как мне с ним теперь общаться?»В кино герои могут не ходить в туалет в течение целого дня, но реальные люди имеют физиологические потребности. И оказаться в чужой уборной, где отсутствуют необходимые предметы гигиены, не очень-то приятно. Гость не должен искать все необходимое самостоятельно — добрый хозяин положит все на видное место или подскажет, где искать. Но если гость находит только туалетную бумагу, но не видит ершика, освежителя воздуха, у него возникают некоторые сомнения: может, хозяевам жалко каких-то принадлежностей или они сами ими не пользуются?Кусковое или жидкое мыло — вопрос личных предпочтений. Однако если стоит задача — принять гостей, то предпочтение лучше отдать последнему. Не каждому приятно трогать кусок мыла, который до него брали в руки другие люди. Лучше поставить красивый диспенсер с жидким мылом.Положить на черные брюки белого пушистого кота может быть не лучшей идеей, если вы хотите порадовать гостей. Для некоторых людей близкий контакт с домашними животными может вызвать стресс, а многие коты и собаки также могут тяжело реагировать на посторонних людей. Иногда для блага всех лучше закрыть животное в другой комнате.Мы были в гостях у родственников, мне предложили сесть в кресло, поставили на стол чай с печеньками. Сижу пью чай, вдруг на стол запрыгивает пушистый кот и кладет хвост в тарелку с печеньями. Хозяева восхищаются, а я говорю: «Он на печенье лег». Мне в ответ: «Но это его стол, его место, он всегда там лежит». Мне кажется, что предложить гостю пить чай в кошачьем углу — это проявление неуважения.Если хозяин начинает мыть посуду в середине застолья или в панике хватает тряпку, когда кто-то роняет крошку на столе, это может вызвать некоторое недоумение у гостей. Они будут чувствовать себя неуютно, будто их обвиняют в неряшливости, или думать, что им пора уходить. Чтобы не создавать никаких неудобств, лучше расслабиться и наслаждаться компанией гостей, а уборкой заняться после их ухода.Если у гостя есть планы остаться на ночь, то будет вежливо предоставить ему отдельную полку или тумбочку, куда он сможет убрать свои вещи. Мало кто будет рад идеи складывать свою одежду на полу или перемещать хозяйские вещи, чтобы освободить место для своих.Если же гость навестил вас ненадолго, то хорошо бы освободить место для его верхней одежды и обуви.Сегодня все меньше людей хранят лучшую посуду только для гостей, однако это не означает, что гости будут чувствовать себя комфортно, если будут есть из плохо вымытых тарелок или пить из грязных кружек. К слову, налет от чая и кофе легко удаляется при помощи пищевой соды.Мне когда-то пришлось побывать в гостях у знакомой, которая взяла мою тарелку и поставила ее на пол, затем позвала свою собаку. Собака подошла и начала вылизывать мою тарелку. После этого я уже не посещал ее дом.Когда человек оказывается в чужой ванной комнате впервые, у него возникает множество вопросов: чем вытереть руки? можно ли использовать большое пушистое полотенце или для гостей предназначено другое?Поэтому перед приходом гостей следует приготовить отдельное чистое полотенце в ванной комнате. Желательно разместить его рядом с раковиной, чтобы было понятно, что именно его можно использовать для вытирания рук.Допустим, вы приходите в гости к кому-то и сразу же спотыкаетесь о разбросанную обувь, натыкаетесь на прислоненный к стене велосипед и заканчиваете свой полет, перевернув тумбочку с цветочным горшком. Такое начало дружеских посиделок не самое приятное. Поэтому хозяину стоит заранее освободить место в прихожей. А если к вам приезжают в частный дом, то прибрать на крыльце тоже не будет лишним. Также не стоит забывать про чистоту и порядок: протереть дверную ручку не помешает, ведь она часто грязнее, чем кажется.Согласно некоторым исследованиям, одна пятая часть гостей замечает пыль у вас дома. Конечно же, они неспециально выискивают, где в квартире непорядок, но приятно им точно не будет. Поэтому старайтесь тщательно вытереть пыль со всех предметов и полочек. И лучше, конечно, чтобы полки не были чересчур захламлены сувенирами.Некоторые люди без задней мысли могут оставить кошачий лоток в кухне или гостиной, где кот будет делать свои дела прямо при гостях. Хотелось бы думать, что такие хозяева являются исключением, но, к сожалению, часто приходится готовиться к неприятным ситуациям во время посещения друзей или знакомых.Конечно, держать дом в чистоте и убирать лишние предметы перед приходом посторонних людей — это непреложное правило хорошего хозяина. К тому же иногда личные вещи не только вызывают какие-либо чувства у гостей, но и могут многое рассказать о личности хозяина.