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Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые


Детям «перестройки» и «развала» посвящается.

Детям «перестройки» и «развала» посвящается.

 

Все мы родом из детства. И если ваше прошло на советском/постсоветском пространстве, это точно оставило неизгладимый и очень колоритный отпечаток на личности. Притом на всю жизнь. И только наши люди узнают себя в примерах из этого обзора. А иностранцам останется лишь удивляться этому загадочному и непонятному наследию «USSR».

Вы точно росли-взрослели на постсоветском пространстве, если…


 

1. Вы жили с родителями лет до 27


В семейственности нам позавидуют даже итальянцы и греки.

В семейственности нам позавидуют даже итальянцы и греки.

 

Возможно, даже в одной комнате. Но это не точно.

2. Всё, что вы едите, имеет вкус чеснока или лука


Еда, которую можно есть, не зажмурившись, это не еда.

Еда, которую можно есть, не зажмурившись, это не еда.

 

А ещё горчицы, хрена или аджики. Чем острее – тем лучше. Ведь нам так не хватает в жизни ярких ощущений.

3. В аэропорту ваш багаж видно издалека – это два самых огромных чемодана, обмотанных плёнкой


И не забудем о клетчатых сумках!

И не забудем о клетчатых сумках!

 

А ещё вы наверняка на нём сидите. Так надёжнее.

4. Вы можете прийти на вечеринку или день рождения друга на два часа позже…


 

 
Сюрприз!

Сюрприз!

 

… ведь знаете, что без вас веселье точно не начнётся!

5. В детстве лучшей «Кока-колой» был компот


 

 
И единственной.

И единственной.

 

Но и сейчас между забугорной газировкой и маминым дачным варевом вы без сомнения выберете второй вариант.

6. Вы долго даже не догадывались, что телевизор может работать и без ажурной салфетки сверху


 

 
Лучше не проверять!

Лучше не проверять!

 

А ваша бабушка до сих пор отказывается в это верить.

7. Мама вечно причитает из-за вашей «болезненной худобы»


 

 
И старается исправить ситуацию, накормив до отпада.

И старается исправить ситуацию, накормив до отпада.

 

Даже, если ваш вес давно перевалил за сто кило.

8. Ассортименту лекарств в вашем доме позавидует любая аптека


 

 
А вдруг что?

А вдруг что?

 

Половину из них уже наверняка запретили в ряде стран и вовсе сняли с производства. А от чего вторая – вы и сами забыли. Но пусть будет.

9. У вас есть хотя бы одни носки, связанные бабушкой


 

 
Зато так теплее, чем в просто «найках» по морозу бегать.

Зато так теплее, чем в просто «найках» по морозу бегать.

 

Притом весьма экстравагантного дизайна.

10. Вы собираете мусор в пакет из супермаркета


Не пропадать же добру?

Не пропадать же добру?

 

А ещё наверняка вешаете его на дверную ручку. Ну, чтобы точно не забыть выбросить. Когда-нибудь. Наверное.

11. И бережно храните пакет с пакетами


Фамильная ценность, которую можно передавать по наследству.

Фамильная ценность, которую можно передавать по наследству.

 

Неприкосновенный запас на случай ядерной войны и зомби-апокалипсиса.

12. Вы не используете мерные чашки, когда готовите


Чем повергаете иностранцев в культурный шок.

Чем повергаете иностранцев в культурный шок.

 

Потому что у нас есть «на глаз» – универсальная мера веса, объёма, расстояния и всего, что угодно.

13. Ваши родители звонят вам в течение дня, чтобы спросить: «А ты покушал?»


Судя по количеству звонков, кушать нужно много и часто. Очень часто.

Судя по количеству звонков, кушать нужно много и часто. Очень часто.

 

Даже, если на часах полночь.

14. А ещё они наверняка ОЧЕНЬ ГРОМКО РАЗГОВАРИВАЮТ, когда звонят по Skype


Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые

«Заграница» ведь.

 

Надо же докричаться по ту сторону монитора!

15. Ваша младшая сестра может в лёгкую перепить любого американца


Возможностям нашего организма можно только позавидовать. Люди-Х, не иначе.

Возможностям нашего организма можно только позавидовать. Люди-Х, не иначе.

 

А ведь ей ещё даже не исполнилось 16.

16. Это нормально, когда на свадьбе 500 человек


Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые

«А что так скромненько?».

 

И это только «самых близких». Со стороны невесты.

17. Вы не слишком жалуете чёрных кошек


Суеверия – это каменный век. Но лучше перейду на другую сторону улицы.

Суеверия – это каменный век. Но лучше перейду на другую сторону улицы.

 

И готовы делать крюк в квартал, если эта бестия перешла вам дорогу!

18. Вы всегда провезёте гораздо больше алкоголя, чем позволяют правила авиакомпаний


Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые

«А это точно вода?».

 

А для кого ещё придумали пустые пластиковые бутылки?

19. Ваши родители всё ещё покупают DVD


Такие шедевры увидишь только у нас.

Такие шедевры увидишь только у нас.

 

Но только те, где хотя бы 8 фильмов на одном диске. Зачем растрачиваться на мелочи?

20. Вы точно узнали себя хотя бы в половине этих пунктов


Самоирония – вполне здоровая жизненная позиция.

Самоирония – вполне здоровая жизненная позиция.

 

И это замечательно! Смеяться над собой – это невредно. Вредно всё воспринимать слишком серьёзно.

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Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые

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Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ыеПодписаться на мой Instagram
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