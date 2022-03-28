Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые

Детям «перестройки» и «развала» посвящается.

Вы точно росли-взрослели на постсоветском пространстве, если…

1. Вы жили с родителями лет до 27

В семейственности нам позавидуют даже итальянцы и греки.

2. Всё, что вы едите, имеет вкус чеснока или лука

Еда, которую можно есть, не зажмурившись, это не еда.

3. В аэропорту ваш багаж видно издалека – это два самых огромных чемодана, обмотанных плёнкой

И не забудем о клетчатых сумках!

4. Вы можете прийти на вечеринку или день рождения друга на два часа позже…

Сюрприз!

5. В детстве лучшей «Кока-колой» был компот

И единственной.

6. Вы долго даже не догадывались, что телевизор может работать и без ажурной салфетки сверху

Лучше не проверять!

7. Мама вечно причитает из-за вашей «болезненной худобы»

И старается исправить ситуацию, накормив до отпада.

8. Ассортименту лекарств в вашем доме позавидует любая аптека

А вдруг что?

9. У вас есть хотя бы одни носки, связанные бабушкой

Зато так теплее, чем в просто «найках» по морозу бегать.

10. Вы собираете мусор в пакет из супермаркета

Не пропадать же добру?

11. И бережно храните пакет с пакетами

Фамильная ценность, которую можно передавать по наследству.

12. Вы не используете мерные чашки, когда готовите

Чем повергаете иностранцев в культурный шок.

13. Ваши родители звонят вам в течение дня, чтобы спросить: «А ты покушал?»

Судя по количеству звонков, кушать нужно много и часто. Очень часто.

14. А ещё они наверняка ОЧЕНЬ ГРОМКО РАЗГОВАРИВАЮТ, когда звонят по Skype

«Заграница» ведь.

15. Ваша младшая сестра может в лёгкую перепить любого американца

Возможностям нашего организма можно только позавидовать. Люди-Х, не иначе.

16. Это нормально, когда на свадьбе 500 человек

«А что так скромненько?».

17. Вы не слишком жалуете чёрных кошек

Суеверия – это каменный век. Но лучше перейду на другую сторону улицы.

18. Вы всегда провезёте гораздо больше алкоголя, чем позволяют правила авиакомпаний

«А это точно вода?».

19. Ваши родители всё ещё покупают DVD

Такие шедевры увидишь только у нас.

20. Вы точно узнали себя хотя бы в половине этих пунктов

Самоирония – вполне здоровая жизненная позиция.