Забавные вещи, которые поймут только те, кто вырос в 90-ые

Детям «перестройки» и «развала» посвящается.
Все мы родом из детства. И если ваше прошло на советском/постсоветском пространстве, это точно оставило неизгладимый и очень колоритный отпечаток на личности. Притом на всю жизнь. И только наши люди узнают себя в примерах из этого обзора. А иностранцам останется лишь удивляться этому загадочному и непонятному наследию «USSR».
Вы точно росли-взрослели на постсоветском пространстве, если…
1. Вы жили с родителями лет до 27
В семейственности нам позавидуют даже итальянцы и греки.
Возможно, даже в одной комнате. Но это не точно.
2. Всё, что вы едите, имеет вкус чеснока или лука
Еда, которую можно есть, не зажмурившись, это не еда.
А ещё горчицы, хрена или аджики. Чем острее – тем лучше. Ведь нам так не хватает в жизни ярких ощущений.
3. В аэропорту ваш багаж видно издалека – это два самых огромных чемодана, обмотанных плёнкой
И не забудем о клетчатых сумках!
А ещё вы наверняка на нём сидите. Так надёжнее.
4. Вы можете прийти на вечеринку или день рождения друга на два часа позже…
Сюрприз!
… ведь знаете, что без вас веселье точно не начнётся!
5. В детстве лучшей «Кока-колой» был компот
И единственной.
Но и сейчас между забугорной газировкой и маминым дачным варевом вы без сомнения выберете второй вариант.
6. Вы долго даже не догадывались, что телевизор может работать и без ажурной салфетки сверху
Лучше не проверять!
А ваша бабушка до сих пор отказывается в это верить.
7. Мама вечно причитает из-за вашей «болезненной худобы»
И старается исправить ситуацию, накормив до отпада.
Даже, если ваш вес давно перевалил за сто кило.
8. Ассортименту лекарств в вашем доме позавидует любая аптека
А вдруг что?
Половину из них уже наверняка запретили в ряде стран и вовсе сняли с производства. А от чего вторая – вы и сами забыли. Но пусть будет.
9. У вас есть хотя бы одни носки, связанные бабушкой
Зато так теплее, чем в просто «найках» по морозу бегать.
Притом весьма экстравагантного дизайна.
10. Вы собираете мусор в пакет из супермаркета
Не пропадать же добру?
А ещё наверняка вешаете его на дверную ручку. Ну, чтобы точно не забыть выбросить. Когда-нибудь. Наверное.
11. И бережно храните пакет с пакетами
Фамильная ценность, которую можно передавать по наследству.
Неприкосновенный запас на случай ядерной войны и зомби-апокалипсиса.
12. Вы не используете мерные чашки, когда готовите
Чем повергаете иностранцев в культурный шок.
Потому что у нас есть «на глаз» – универсальная мера веса, объёма, расстояния и всего, что угодно.
13. Ваши родители звонят вам в течение дня, чтобы спросить: «А ты покушал?»
Судя по количеству звонков, кушать нужно много и часто. Очень часто.
Даже, если на часах полночь.
14. А ещё они наверняка ОЧЕНЬ ГРОМКО РАЗГОВАРИВАЮТ, когда звонят по Skype
«Заграница» ведь.
Надо же докричаться по ту сторону монитора!
15. Ваша младшая сестра может в лёгкую перепить любого американца
Возможностям нашего организма можно только позавидовать. Люди-Х, не иначе.
А ведь ей ещё даже не исполнилось 16.
16. Это нормально, когда на свадьбе 500 человек
«А что так скромненько?».
И это только «самых близких». Со стороны невесты.
17. Вы не слишком жалуете чёрных кошек
Суеверия – это каменный век. Но лучше перейду на другую сторону улицы.
И готовы делать крюк в квартал, если эта бестия перешла вам дорогу!
18. Вы всегда провезёте гораздо больше алкоголя, чем позволяют правила авиакомпаний
«А это точно вода?».
А для кого ещё придумали пустые пластиковые бутылки?
19. Ваши родители всё ещё покупают DVD
Такие шедевры увидишь только у нас.
Но только те, где хотя бы 8 фильмов на одном диске. Зачем растрачиваться на мелочи?
20. Вы точно узнали себя хотя бы в половине этих пунктов
Самоирония – вполне здоровая жизненная позиция.
И это замечательно! Смеяться над собой – это невредно. Вредно всё воспринимать слишком серьёзно.
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