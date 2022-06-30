Аргентинская актриса и телезвезда в 64 года снялась обнаженной, и это оказалось красиво

Как удивить поклонников, если тебе 64 года? Аргентинская актриса, телеведущая и модель Грасиела Инес Альфано решила сделать это, продемонстрировав в соцсетях свои формы, близкие к идеальным. Она выложила свои обнаженные фотографии в Twitter и Instagram. На самом деле она постоянно публикует свои фотографии в купальнике и не только, под которыми собирается множество комментариев.











В подписи к одной из таких фотографий Грасиела написала: «Это — результат здорового образа жизни». Разумеется, в ответ тут же посыпались комментарии из серии «это силикон, липосакция и хирургия», «это фотошоп», «это пластические операции».







Нашлись и более добрые комментаторы, которые написали, что хотят выглядеть так же в этом возрасте. Действительно, какая разница — каким образом, ведь факт налицо: Грасиела совершенно не выглядит как чья-то бабушка. Такой фигуре и удачному омоложению можно только позавидовать. Если это сделал хирург, то он — мастер.







Сейчас Грасиела Альфано играет роль эксперта по коррупции в мюзикле Las Corruptelli, популярном в Аргентине. Больше всего она известна ролями в комедиях конца 1970-х — начала 1980-х годов, благодаря которым приобрела статус секс-символа у себя на родине.



































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