5 фактов о человеческих эмоциях, которые заставят задуматься и заглянуть в себя

Эмоция – это зафиксированный миг нашего ментального состояния, когда некое ощущение и отношение к окружающему миру преобладает над спектром других. Эмоциональное состояние человека постоянно изучается врачами и психологами во всём мире. Материал расскажет пять фактов об эмоциях, с которыми есть над чем задуматься.
1. Не все люди понимают, что именно они чувствуют
Алекситимия - это неспособность понимать собственные эмоции и эмоции остальных. / Фото: pinterest.com
Около одной десятой человечества довольно регулярно не могут понять, какую именно эмоцию они испытывают. Это состояние называется алекситимией. Она считается одним из симптомов РАС, но и люди без спектра могут её испытывать. В этом случае человеку трудно описать, что чувствует он сам, а также то, что чувствуют другие (трудности со считыванием эмоций окружающих).
2. Эмоции человека, злоупотребившего ботоксом, могут притупляться
Господи, прости... / Фото: youtube.com
Существует огромное количество шуток и мемов на тему того, могут ли выражать эмоции люди, чьи лица заколоты ботоксом. Вот только дело в том, что эти шутки – не совсем шутки. Центральная нервная система – очень сложная штука, и наше внешнее выражение эмоций может менять на внутреннее, и наоборот. Для примера приведем знаменитый способ борьбы с паникой и тревогой – нарочно и долго широко улыбаться. ЦНС оказывается в замешательстве, полагает себя счастливой и успокаивается. Если человек не может проявлять эмоции мышцами лица, это влияет на нервную систему, эмоции стираются, в результате чего эмоциональный фон существенно снижается.
3. За доброту отвечают четыре эмоции
Трепет. / Фото: tdf.org
Весь комплекс положительный качеств человека закреплён на самом деле за четырьмя эмоциями. Иными словами, если вы – добрый человек, то вы регулярно испытываете:
• сострадание
• благодарность
• смущение
• трепет.
Сострадание - это то, что мы привыкли на современном отрезке времени называть «эмпатия». Трепет – это чувство ещё чуть более сильное, это когда, сопереживая за кого-то или что-то другое, мы возвышаемся для самого себя.
4. Настроение – главный менеджер эмоций
Многогранность человеческих эмоций. / Фото: con-text.pro
Настроение длится дольше, чем эмоция. Считается, что самая чистая эмоция изначально длится 12 секунд, а всё остальное – уже постлюдия эмоции. Настроение же длится от нескольких минут до суток и влияет на то, как вы испытываете ваши эмоции.
5. Многие культуры соединяют эмоции с внутренними органами
Да-да-да, культовые БАБОЧКИ В ЖИВОТЕ - это из этой же оперы. / Фото: pinterest.com
В русском языке есть выражение «нутром чую», в английском – «a gut feeling», и т.п. выражения во многих европейских языках. То есть эмоции традиционно связывают с кишками, как бы странно это ни звучало. Это неспроста. Эмоции влияют на вегетативную нервную систему и способны влиять на пищеварение, кровоток и либидо.
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