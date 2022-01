Чего мы не знали о Битлз

Группа Битлз, пожалуй, больше, чем кто-либо другой ассоциируется с поп-культурой и музыкальной индустрией 20 века. Знаменитая четвёрка произвела революцию в звуке, стиле и подходе к популярной музыке и открыла двери рок-н-ролла для новой волны британских рок-групп.



Они навсегда изменили способ восприятия музыки. К какому бы поколению вы ни принадлежали – юному, мало знающему о наиболее популярной группе в истории, или старшему, желающему освежить свои воспоминания – в любом случае вам будет любопытно прочесть нашу подборку фактов.



Джон Леннон основал группу в 1957 году, назвав её «Quarry Men». Позже он пригласил Пола Маккартни, который привёл с собой Джорджа Харрисона. Вскоре Ринго Старр заменил ударника Питера Беста и самая популярная в истории группа стала реальностью.







Группа много раз меняла название, пока не пришла к окончательному варианту. После «Quarry Men» они поочерёдно назывались «Moondogs», «the Rainbows», и «British Everly Brothers». Хорошо, что они в конце концов остановились.







Никто не может сказать точно, откуда взялось название Beatles. Множество поклонников верят, что Джону Леннону нравилось название Crickets (так называлась группа Бадди Холли). Другие полагают, что влияние оказала банда Beetles из фильма Марлона Брандо «Дикарь», причём Леннон изменил название на Beatles, чтобы отразить принадлежность группы к стилю бит.

Название первой из композиций, ставших номером один в Британии – «From Me to You» – было навеяно названием журнальной рубрики писем – «From You to Us». Сама песня была написана на борту автобуса во время совместного концертного тура с певицей Хелен Шапиро.Джон Леннон очень любил кошек. В доме, где он жил со своей первой женой Синтией, обитало десять кошек . Его мать была настолько большой поклонницей Пресли, что дала своей кошке имя Элвис. Неудивительно, что позже Леннон произнесёт фразу «До Элвиса ничего не было».Группа сначала хотела дать альбому «Abbey Road» название «Everest», но когда записывающая компания предложила им посетить Гималаи, чтобы сделать фото обложки , они решили остановиться на названии улицы, где находилась студия.Любопытно, что именно Джон Леннон и Пол Маккартни написали первый хит для своих основных конкурентов – Роллинг Стоунз . Композиция «I Wanna Be Your Man» вышла в 1963 году, добравшись до 12 места в британских хит-парадах. Позже Леннон в шутку сказал: «Мы не собирались делиться с ними ничем существенным, не так ли?» Джон Леннон написал песню «Good Morning Good Morning», вдохновившись телевизионной рекламой кукурузных хлопьев.В течение недели в апреле 1964 года Битлз занимали двенадцать мест в хит-параде «Billboard Hot 100» в том числе все пять первых строк. За последние 52 года никто не смог побить этот рекорд , и большинство музыкальных экспертов считают, что он вряд ли будет побит в обозримом будущем.Считалось, что песня 1966 года «Got to Get You into My Life» написана о девушке, но позже в интервью Маккартни заявил , что она была посвящена марихуане.Если вы внимательно прислушаетесь к легендарной песне «Hey Jude», то где-то на 2:58 сможете расслышать, как Пол чертыхается по поводу неправильно сыгранного аккорда.Мэй Уэст поначалу отказывалась от предложения разместить её фото на обложке альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», но смягчилась, получив личное письмо от группы. На обложке также присутствует фото и других знаменитых женщин – Мэрилин Монро и Ширли Темпл.Фрэнк Синатра часто публично выражал своё восхищение группой и даже однажды назвал «Something» самой лучшей из когда-либо написанных песен о любви . Джон Леннон считал, что он написал только две правдивых песни: «Help!» и «Strawberry Fields Forever». Он признался, что лишь эти песни он написал на основе личного опыта , а не представляя самого себя в различных ситуациях.В марте 1966 Джон Леннон допустил спорное высказывание, что христианство приходит в упадок и Битлз становятся более популярны, чем Иисус. Это замечание вызвало возмущение на юге США, где записи Битлз подверглись публичному сожжению. Протесты распространились и на другие страны – Мексика, Испания, ЮАР Группа вошла в «Зал славы рок-н-ролла» в 1988 году, а все её члены по отдельности вошли туда же с 1994 по 2015 годы.Битлз были так очарованы творчеством Дж. Р. Р. Толкиена, что мечтали сняться в фильме « Властелин колец », режиссёром которого стал бы Стэнли Кубрик. Однако Кубрик и его студия не нашли эту идею привлекательной и несколько десятилетий спустя Питер Джексон дал нам возможность насладиться кинематографическим шедевром . Никто не уверен на все сто, почему группа распалась. Говоря о причинах разлада, Пол Маккартни заявил: «Личностные трения, деловые трения, музыкальные трения – но главное, что мне важнее проводить время с моей семьёй».Битлз участвовали в прослушивании в студии Decca Records в январе 1962 года, но получили отказ, так как «группы с гитарами выходят из моды» и « у участников недостаточно таланта». Вместо них Decca выбрала группу под названием «Tremeloes», о которой уже никто не помнит. Многие считают это событие крупнейшей ошибкой в музыкальной истории 20 века.В 1967 году, будучи на пике фазы употребления наркотиков, Битлз решили купить остров. Они приобрели милый островок у берегов Греции, в надежде жить там вместе, подальше от шумных фанатов. К сожалению, когда группа распалась, продажа острова была неизбежна.Некоторые учёные полагают, что часть песен Битлз могут помочь детям с аутизмом и другими нарушениями. Особенно они выделяют песни «Here Comes the Sun», «Octopus's Garden», «Yellow Submarine», «Hello Goodbye», «Blackbird», и «Lucy in the Sky with Diamonds». Возможно , здесь есть связь с тем, что Джон Леннон страдал дислексией и имел очень плохое зрение, а в юности даже считал, что болен аутизмом.