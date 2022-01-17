10 известных упаковок, которые практически всеми ежедневно используются неправильно

Просто, удобно, практично. Главное знать в чем фишка.

1. Больше никаких мучений с одним драже

А вы догадались сами? /Фото: rd.com

2. Пьем напитки правильно

Сплошное наслаждение напитком без ускользающей трубочки. /Фото: assets.rebelcircus.com

3. Йогурт с топпингом может быть вкуснее

Когда раскроешь секрет, все кажется таким очевидным. /Фото: pbs.twimg.com

4. Особое печенье в особенной коробке

Изобретательность в еде не должна иметь границ. elitereaders.com

5. Кетчуп в коробочках-трансформерах

Немного усилий, и дополнительное удобство вам обеспечено. /Фото: i.ytimg.com

6. Секретное оружие соков

Родителям — спокойствие, детям — радость. /Фото: cdn1.umbrella.green

7. Охлажденное пиво

Как держать правильно точно знают бармены. /Фото: magmens.com

8. Крышечки-подставочки

Подставка под стакан убережет от пятен и ожогов. /Фото: elitereaders.com

9. Удобные коробки с китайской едой

Даже если под рукой нет тарелки — не беда! /Фото: pbs.twimg.com

10. Немного креатива напоследок

Быстро, удобно, изящно. /Фото: img.wonderhowto.com