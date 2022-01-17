10 известных упаковок, которые практически всеми ежедневно используются неправильно

Просто, удобно, практично. Главное знать в чем фишка.
Многие контейнеры для еды придуманы уже не одно десятилетие назад. Но большинство людей так и не знает до сих пор, как использовать их правильно. А ведь производители позаботились о максимальном комфорте, обеспечив контейнерам вполне конкретное и эффективное применение. Разработчики долгое время ломали голову, чтобы создать продуманные и удобные изобретения, а вам остается только проверить их в деле.
1. Больше никаких мучений с одним драже
А вы догадались сами? /Фото: rd.com
Многие любители сладких драже tic tac до сих пор пользуются их контейнером неправильно. Итальянская кондитерская компания начала выпускать вкусненькие конфетки еще в 1969 году. Сейчас они с успехом продаются более чем в 100 странах мира. Но несмотря на это большинство поклонников освежающих драже высыпает на ладонь несколько штук, берет одну, а остальные усердно возвращает обратно. А нужно просто встряхнуть заветную коробочку и держать ее горизонтально, когда будете открывать крышечку. О, чудо! На крышечку выпадает всего одно драже tic tac.
2. Пьем напитки правильно
Сплошное наслаждение напитком без ускользающей трубочки. /Фото: assets.rebelcircus.com
Газированные напитки в жестяных банках имеют маленький секрет. Все дело в правильном открывании. Кольцо, за которое вы тянете, ни в коем случае не следует отрывать и выбрасывать. Намного удобнее будет согнуть его и провернуть на 180 градусов, чтобы маленькое отверстие в кольце оказалось над большим в банке. Оно и придумано для того, чтобы туда было удобно вставлять трубочку и беззаботно наслаждаться напитком. Трубочка будет прочно держаться на месте.
3. Йогурт с топпингом может быть вкуснее
Когда раскроешь секрет, все кажется таким очевидным. /Фото: pbs.twimg.com
Современные производители продуктов питания чем только не удивляют покупателей. Например, йогурты от разных фирм сейчас модно делать с вкусным топпингом, который прячется в отдельной баночке, присоединенной к основной. Ароматный фруктовый джем, мед или сгущенка…пальчики оближешь! Но беря поочередно ложечку йогурта и ложечку топпинга, никогда не добьешься идеального сочетания вкуса. Оказывается, производители позаботились и об этом важном моменте. Двойной контейнер йогурта нужно складывать пополам, тогда вкусная начинка полностью попадет в молочную массу и ее можно будет спокойно размешать. Наслаждаться вкусом нужно по полной!
4. Особое печенье в особенной коробке
Изобретательность в еде не должна иметь границ. elitereaders.com
По совету производителя печенье Oreo вкуснее всего есть с молоком. Не многие знают, но упростить процедуру обмакивания можно с помощью коробки от самих печенюшек. После того как средний ряд контейнера освободится, туда можно залить молоко. Полная безмятежность и наслаждение от поедания десерта. Главное предварительно убедиться, что коробочка не повреждена и молоко не прольется.
5. Кетчуп в коробочках-трансформерах
Немного усилий, и дополнительное удобство вам обеспечено. /Фото: i.ytimg.com
Большинство коробочек для кетчупа можно развернуть, превратив в удобные мини-тарелочки. Применяя такую систему, окунать большие кусочки еды в заправку намного удобнее. Не надо мучиться и с трудом помещать их в малюсенький контейнер. Весь кетчуп точно будет съеден без остатков.
6. Секретное оружие соков
Родителям — спокойствие, детям — радость. /Фото: cdn1.umbrella.green
Замечали небольшие загнутые треугольнички на верхней части упаковки? Они там не для красоты или оригинальности. Производители определили им вполне практичное назначение — сделать упаковку более удобной. Отогнув треугольники, держать не особо удобную емкость станет намного проще. Особенно полезна такая страховка для детей.
7. Охлажденное пиво
Как держать правильно точно знают бармены. /Фото: magmens.com
Форма стеклянной бутылки для напитков придумана не просто так. Ее особенное строение призвано как можно дольше сохранять прохладу. Чтобы воплотить этот план в жизнь, нужно держать бутылку не за объемную часть, а за горлышко. Так рука не будет нагревать ваше пиво или мохито, и наслаждаться им можно намного дольше.
8. Крышечки-подставочки
Подставка под стакан убережет от пятен и ожогов. /Фото: elitereaders.com
Не спешите выбрасывать полупрозрачные крышечки на стаканчиках с горячими напитками. Намного практичнее будет подложить их под стакан. Такое простое действие обезопасит поверхность стола от мокрых следов и белых кругов, создаваемых перепадами температуры.
9. Удобные коробки с китайской едой
Даже если под рукой нет тарелки — не беда! /Фото: pbs.twimg.com
Как приятно бывает заказать себе доставку лапши или тяхана после тяжелого трудового дня или в перерыве между работой. Еда с китайскими палочками отлично подходит даже для романтического ужина под какой-нибудь интересный фильм. Чтобы насладиться трапезой на полную катушку, рекомендуем отвернуть боковые стороны коробки и получить импровизированную тарелку. Так не придется с трудом выуживать самые вкусные кусочки из тесного вместилища. Вся еда на виду и полностью доступна!
10. Немного креатива напоследок
Быстро, удобно, изящно. /Фото: img.wonderhowto.com
В руках баночка вкуснейшего йогурта или ароматного супа, а под рукой нет ложки? Пора проявить оригинальность и сделать столовый прибор из подручных средств. Крышечка из фольги подойдет как нельзя кстати. Именно из нее можно без труда свернуть вполне приличную ложечку. Главное снимать фольгу аккуратно, без резких движений, чтобы не порвалась.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии