А не пора ли подкрепиться: чем кормят людей, попавших в больницы, в разных странах мира

Государственное питание в больницах.

1. Обед в одной из больниц штата Массачусетс, США

Равиоли со шпинатом и рикоттой, брокколи, салат, хлеб и шоколадный мусс.

2. Обед в клинике в Ричмонде, Канада

Свинина в кисло-сладком соусе, рис, китайская капуста и медовая дыня.

3. Сингапур

Рыба и картофель фри, овощи и суп.

4. Обед в больнице Малверна, Австралия

Жаркое из ягненка, картофельное пюре, консоме из говядины, сэндвичи, панакота, ванильное мороженое.

5. Парижская клиника

Одна из парижских клиник предлагает пациентам салат с рыбой, жареную курицу с кабачками , фирменный багет и кусок пирога на десерт.

6. Обед в германской клинике

Шницель, клецки с лапшой, салат и торт. На второй десерт – пудинг.

7. Обед в шведском госпитале

Куриный карри, рис, овощи и апельсин.

8. Эстония

Картофельное пюре, салат, рагу из капусты и мяса, булочка, молоко.

9. Норвегия

Хлеб, салат, соус и большая котлета из натурального мяса с тушеной капустой.

10. Малайзия

Дёшево, сытно и вкусно: лапша с курицей .

11. Греция

Стейк, брокколи, картофель, запеченный с сыром, овощи, сыр и кекс.

12. Стандартный японский обед даже в больнице

13. Израиль

Чечевичный суп, картофельное пюре, тушеная морковь, салат, шницель.

14. Обед в одной из больниц Йоханнесбурга, ЮАР

Яйца пашот, сосиски, жареный томат, хашбраун, тосты.

15. Обед в одной из клиник Джакарты, Индонезия

Рисовая каша, лапша, яйца, курица.

16. Великобритания

Макароны с сыром, картофель фри, салат, хлебный пудинг с заварным кремом.

17. Индия

18. Россия

Суп, котлета с гарниром из гречки, овощной салат, хлеб и мандарины.

19. Южная Корея

Овсяная каша, салат, омлет и суп.

20. Финляндия

Рыба с гарниром из овощей, салат и кекс .