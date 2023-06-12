Как защищаются от злых духов берберские женщины

В деревнях на территории Алжира еще можно встретить женщин, которые до сих пор украшают свои лица и тела языческими узорами. Они причисляют себя к берберам — коренному населению Северной Африки. Берберские женщины славятся своими татуировками, но мало кто знает их тайный смысл. Женщины уверены, что эти татуировки защищают их от злых духов.







«Если бы это не было так больно, я бы сделала себе татуировки по всему телу. Когда девушка хочет быть красивой — ей надо делать татуировки», — говорит восьмидесятилетняя бабушка Рокайа из горного района Аурес на севере Алжира.







Дело в том, что до носителей древних культур не дошли современные методы нанесения татуировок и в этих горных селениях татуировки делают путем болезненных надрезов и втирания в них печной сажи.







Символ креста в качестве татуировки встречается редко, но это объясняется мусульманизацией населения. Сейчас древнее искусство угасает в связи с растущим исламским фундаментализмом. Его идеологи утверждают, что Коран категорически запрещает делать татуировки.































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