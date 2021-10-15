Легендарные сладости СССР: вкус, о котором многие мечтают даже сейчас

1. Пирожное «Эклер»

Никто не мог устоять от такого лакомства. /Фото: scontent-sea1-1.cdninstagram.com

2. Пирожное «Картошка»

/Фото: lh3.googleusercontent.com Готовили такой десерт повсеместно: как в дорогих заведениях, так и в студенческих общежитиях или дома./Фото: lh3.googleusercontent.com

3. Трубочки со сливочным кремом

Очень простой рецепт, но невероятно вкусное исполнение. /Фото: i0.wp.com

4. Тортик «Наполеон»

Невероятный вкус и приятная мягко-твердая консистенция делали этот десерт одним из самых востребованных в СССР. /Фото: i.pinimg.com

5. Пирожное «Корзиночка»

Цена такого сладкого сокровища была всего 22 копейки. /Фото: s00.yaplakal.com

6. Лимонное пирожное

Такое лакомство было частым гостем на праздничном столе. /Фото: porosenka.net

7. Бисквитное пирожное

Такие вкусности можно найти и сейчас. /Фото: ic.pics.livejournal.com

8. Пирожное «Безе»

Изысканный внешний вид и не менее тонкий вкус десерта могли покорить любого. /Фото: sensum-club.pro

9. Пирожное «Буше»

Особое лакомство для всех истинных сладкоежек — пирожное «Буше». /Фото: cn15.nevsedoma.com.ua