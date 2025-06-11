В Красноярске есть уникальный природный заповедник «Красноярские столбы», основанный еще 1925 году. Здесь есть глубокие пещеры, скалы достигают почти 100-метровой высоты, а возраст некоторых горных пород превышает 600 млн. лет (кембрий)! Мы уже рассказывали об этом природном заповеднике и как он выглядит летом.

Пришла пора посмотреть, как смотрятся «Красноярские столбы» зимой! Конечно, основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни. Различают «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине заповедника, доступ к которым ограничен.Почти вершина 1-го столба: Поднялись довольно быстро, пару раз я соскользнул вниз и чуть не упал с 60 метровой высоты на камни. Но обошлось: Даже в буран желающих подняться на Столбы хоть отбавляй. На первом мы встретили человек 10. Взгляд с вершины О Красноярских столбах написано множество книг и статей, снято множество фильмов . Им посвящены стихи, о них написаны песни, они служат источником вдохновения художников. Здесь воспитаны некоторые выдающиеся скалолазы и альпинисты. 2-й столб:А это уже практически вершина второго столба, кроме нас туда никто не решился лезть. Это, пожалуй, самое опасное место на 2-м столбе. Зимой без страховки забраться туда непросто:Флора заповедника включает около около 740 растений и 260 видов мхов. А преобладает здесь пихтовая тайга, типичная для среднегорья Восточных Саян. Столб Перья. Этот столб известен тем, что на него нет простых ходов:К сожалению, со столбов очень часто срываются и гибнут люди, т.к. большинство лазает без страховки, а лететь вниз не один десяток метров. 4-й столб: Сказочные пейзажи:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: