С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lenivka
    Просто ересь.Иван Грозный не убивал своего сына.Картина это выдумки художника.И вообще Грозный был довольно грамотный...10 монархов, кото...
  • lenivka
    Им не хватает миллиона мигрантов таджиков.А ключи от квартир мы в поселке пригородном держали под ковриками у дверей....Страна, где двери...
  • Grandad
    Зато в Исландии есть военная база США и она в НАТО.Страна, где двери...

Британец придумал находчивый способ пополнить семейный бюджет, о котором многие только мечтают



Британец с одним очень специфическим хобби.

 

Британские учёные давно уже стали международным мемом. Мол, таких «профессионалов», получающих жалование не пойми, за что, ещё поискать надо. Но туманный Альбион вообще богат странными специалистами. К примеру, герой этого обзора сумел монетизировать одно весьма специфическое хобби. И его опыт может повторить каждый. Если нервов и наглости хватит.

Главный нытик Великобритании.

Главный нытик Великобритании.

 

Знакомьтесь: это – Крис Оуэн, и он главный нытик Великобритании. Ничего оскорбительного в этом титуле нет, так как Крис сам себе его присвоил, да ещё и не без удовольствия. Дело в том, что у мужчины есть одно необычное хобби: он любит писать жалобы на всех и вся, требуя компенсации за некачественное обслуживание. И таким эмоциональным способом потихоньку пополняет семейный бюджет.
Тот самый «стол преткновения».

Тот самый «стол преткновения».

 

Свой «кляузовый» бизнес Крис начал три года назад. Как это часто бывает, вдохновением стала история из жизни. На 36-ой день рождения британец решил заказать шикарный стол с мраморной отделкой. В итоге покупку трижды доставляли с повреждениями, а на четвёртый и вовсе привезли без столешницы. И как тут не воспылать праведным гневом?

 


Не нравится? Жалуйся!

Не нравится? Жалуйся!

 

Мужчина написал жалобу и получил компенсацию в 200 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей), что составляло треть стоимости покупки. Ах да, столешницу, конечно, довезли. Так Крис серьёзно уверовал в силу слова и потребительских прав.
Причиной для жалобы может быть всё. Например, майонез в гамбургере.

Причиной для жалобы может быть всё. Например, майонез в гамбургере.

 

С тех пор мужчина непрерывно жалуется на каждую погрешность работников сферы обслуживания. Особенно бесят Криса грубый персонал, плохо вымытые туалеты в кафе и долгое ожидание заказа. А ещё «лишние» ингредиенты в блюдах. Например, майонез в бургере. Почти за каждую жалобу британец получает пусть небольшую, но компенсацию: от дисконта или скидки до денежного чека.
В среднем жалобы приносят Крису около 1000 фунтов стерлингов в год.

В среднем жалобы приносят Крису около 1000 фунтов стерлингов в год.

 

Так за последний год Крис нажаловался на сумму в 1069 фунтов (90 тысяч рублей). Не считая всех клубных карт и «специальных скидок». А ещё накормил себя и троих друзей на 200 фунтов за счёт заведения. Хотя в той пиццерии, где им «так долго» несли графин с водой, сложно поесть даже на 25.
Интересно, а любимую не смущает ходить с Крисом по ресторанам?

Интересно, а любимую не смущает ходить с Крисом по ресторанам?

 

Бросать своё хобби главный нытик Британии не намерен. Более того, в его планах установить новый денежный рекорд. Вот только теперь у «ревизора» появился серьёзный конкурент: мужчина обучил всем премудростям своего папу-пенсионера.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх