Британец придумал находчивый способ пополнить семейный бюджет, о котором многие только мечтают

Британец с одним очень специфическим хобби.
Британские учёные давно уже стали международным мемом. Мол, таких «профессионалов», получающих жалование не пойми, за что, ещё поискать надо. Но туманный Альбион вообще богат странными специалистами. К примеру, герой этого обзора сумел монетизировать одно весьма специфическое хобби. И его опыт может повторить каждый. Если нервов и наглости хватит.
Главный нытик Великобритании.
Знакомьтесь: это – Крис Оуэн, и он главный нытик Великобритании. Ничего оскорбительного в этом титуле нет, так как Крис сам себе его присвоил, да ещё и не без удовольствия. Дело в том, что у мужчины есть одно необычное хобби: он любит писать жалобы на всех и вся, требуя компенсации за некачественное обслуживание. И таким эмоциональным способом потихоньку пополняет семейный бюджет.
Тот самый «стол преткновения».
Свой «кляузовый» бизнес Крис начал три года назад. Как это часто бывает, вдохновением стала история из жизни. На 36-ой день рождения британец решил заказать шикарный стол с мраморной отделкой. В итоге покупку трижды доставляли с повреждениями, а на четвёртый и вовсе привезли без столешницы. И как тут не воспылать праведным гневом?
Не нравится? Жалуйся!
Мужчина написал жалобу и получил компенсацию в 200 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей), что составляло треть стоимости покупки. Ах да, столешницу, конечно, довезли. Так Крис серьёзно уверовал в силу слова и потребительских прав.
Причиной для жалобы может быть всё. Например, майонез в гамбургере.
С тех пор мужчина непрерывно жалуется на каждую погрешность работников сферы обслуживания. Особенно бесят Криса грубый персонал, плохо вымытые туалеты в кафе и долгое ожидание заказа. А ещё «лишние» ингредиенты в блюдах. Например, майонез в бургере. Почти за каждую жалобу британец получает пусть небольшую, но компенсацию: от дисконта или скидки до денежного чека.
В среднем жалобы приносят Крису около 1000 фунтов стерлингов в год.
Так за последний год Крис нажаловался на сумму в 1069 фунтов (90 тысяч рублей). Не считая всех клубных карт и «специальных скидок». А ещё накормил себя и троих друзей на 200 фунтов за счёт заведения. Хотя в той пиццерии, где им «так долго» несли графин с водой, сложно поесть даже на 25.
Интересно, а любимую не смущает ходить с Крисом по ресторанам?
Бросать своё хобби главный нытик Британии не намерен. Более того, в его планах установить новый денежный рекорд. Вот только теперь у «ревизора» появился серьёзный конкурент: мужчина обучил всем премудростям своего папу-пенсионера.
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