Британец придумал находчивый способ пополнить семейный бюджет, о котором многие только мечтают

Британец с одним очень специфическим хобби.

Главный нытик Великобритании.

Тот самый «стол преткновения».

Не нравится? Жалуйся!

Причиной для жалобы может быть всё. Например, майонез в гамбургере.

В среднем жалобы приносят Крису около 1000 фунтов стерлингов в год.

Интересно, а любимую не смущает ходить с Крисом по ресторанам?