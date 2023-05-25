Путешествие в Калифорнию — Золотой штат

Калифорния — самый густонаселенный штат в стране с 39.5 миллионами жителей — это больше, чем в 21 самом маленьком штате, причем взятом вместе.



Самый богатый и населенный «золотой штат» Соединённых Штатов. Поехали!







Вид на центр Лос-Анджелеса. (Фото Chris Delmas):







После обнаружения золота в 1848 году здесь началась так называемая «Золотая лихорадка». В это время численность населения Калифорнии выросла многократно. Отсюда, кстати, и название — Золотой штат. (Фото N. F. Photography):







Калифорния остаётся самым населённым штатом и у миллиардеров: 79 человек из списка Forbes «400 богатейших американцев 2006» живут в Калифорнии. (Фото George Rose):







Серфер. (Фото Bruce Bennett):







Вид на Сан-Франциско. (Фото Bill45):







Гуси взлетают с водно-болотных угодий. (Фото Gerald Corsi):







Национальный парк Ре́дву́д — национальный парк в штате Калифорния, США. Находится к северу от Сан-Франциско. Именно парку «Редвуд» обязана своим ландшафтом планета Эндор из «Звёздных войн» — здесь проходила значительная часть съёмок заключительного эпизода оригинальной трилогии. (Фото M-kojot):







Национальный парк «Секвойя» в США, расположен в южной части Сьерры-Невады. Парк наиболее известен своими гигантскими секвойями, включая экземпляр под названием Генерал Шерман — самое большое (по объёму древесины) дерево на Земле. В 2009 году объём древесины этого дерева был чуть менее 1500 кубометров, высота — 83.8 м, масса оценивается в 1910 т (оценка 1938 года), возраст — в 2300—2700 лет. (Фото PhotoAlto):







Ветряки. (Фото ChuckSchugPhotography):







Редондо-Бич — прибрежный город в округе Лос-Анджелес. (Фото Shabdro Photo):







Почти как у нас в деревне. (Фото Julien McRoberts):







Мост Сандайл (Солнечные часы) в городе Реддинг, Калифорния, построенный по проекту Сантиаго Калатрава. (Фото Jmoor17):







На большей части территории штата климат средиземноморский, с дождливой зимой и сухим летом. Влияние океана снижает разброс температур, приводит к прохладному лету и тёплой зиме. Из-за холодного Калифорнийского океанского течения вдоль берега часто стоит туман. (Фото George Rose):







Город Бе́йкерсфилд в округе Керн, штат Калифорния. (Фото DenisTangneyJr):







Национальный парк Долина Смерти является наиболее засушливым национальным парком в США, расположенном к востоку от горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния. Парк имеет самый сухой и самый жаркий климат среди национальных парков Соединённых Штатов, в нём в месте, известном как Бэдуотер, расположена вторая по глубине наземная точка в западном полушарии — 86 м ниже уровня моря. (Фото Bill45):







Национальный парк Джошуа-Три в США, расположенный в юго-восточной части Калифорнии.(Фото Saraporn):







Богато украшенный особняк . Здание было первоначально построено, как резиденция лесного барона Уильяма Карсона в 1886 году. (Фото Victoria Ditkovsky):







Мост Роки-Крик, по которому проходит шоссе №1 штата Калифорния. (Фото Chris Axe):







Динозавры Кабазона, также называемые Динозаврами Клода Белла, являются огромными, рельефными придорожными достопримечательностями, расположенными в Кабазоне, Калифорния. (Фото Tobyfraley):







Цветение полевых цветов. (Фото Jon Farmer):







Местный житель. (Фото Douglas Klug):







Санта-Каталина — скалистый остров в Тихом океане близ побережья Калифорнии. Назван в честь святой Екатерины Александрийской. Первые европейцы, высадившиеся на остров, включили его в состав Испанской империи. Спустя годы остров вошёл в состав Мексики, а позднее — в состав США. За это время остров периодически использовался для контрабанды, охоты на каланов, добычи золота. (Фото Bonandbon):







Гора Шаста является самой величественной горой, закрепляющей северный конец цепочки Гор Сиерра Невады. Она расположена в Северной Калифорнии, приблизительно в 33 милях от границы с Орегоном. Гора Шаста является конусом потухшего вулкана. (Фото Walter Bibikow):







Маяк Бэттери-Пойнт, открытый в 1856 году. (Фото Mitch Diamond):







Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известный своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев. (Фото Marcio Jose Sanchez):







Вид на долину Йосемити в национальном парке Йосемити в Калифорни. Всего на территории штата расположено 8 национальных парков и 87 парков штата. (Фото Bill45):







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