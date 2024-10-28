10 случайных научных открытий, которые изменили мир

Как говорил Платон, наука покоится на ощущениях. 10 случайных научных открытий, приведенных ниже — лишнее тому подтверждение. Разумеется, научные школы, научную работу, и вообще целые жизни, посвященные науке, никто не отменял, но удача и случайность порой тоже могут сделать свое дело.
Пенициллин
Изобретение пенициллина — целой группы антибиотиков, которая позволяет лечить множество бактериологических инфекций — одна из давних научных легенд, но на деле это всего лишь история о грязной посуде., которая убила все бактерии.
Микроволновая печь
Порой для научного открытия достаточно легкой закуски. Американский инженер Перси Спенсер, работавший на компанию «Raytheon», однажды, проходя мимо магнетрона (вакуумной трубы, излучавшей микроволны), заметил, что шоколад в его кармане растаял. В 1945 году после серии экспериментов (в том числе и со взрывающимся яйцом) Спенсер изобрел первую микроволновую печь. Первые микроволновки, как и первые компьютеры, выглядели громоздкими и нереалистичными, но в 1967 году компактные микроволновые печи стали появляться в домах американцев.
Липучки
Не только закуска может быть полезна науке, но и прогулка на свежем воздухе. Путешествуя по горам в 1941 году, швейцарский инженер Джордж Местраль заметил репейник, который прицепился к его штанам и шерсти его собаки. При более детальном осмотре он увидел, что крючки репейника цеплялись ко всему, что имело форму петли. Так появилась застежка типа липучка. По-английски она звучит как «Velcro», что есть комбинация слов «velvet» (вельвет) и «crochet» (вязание крючком). Самым заметным пользователем липучек в 60-х стало НАСА, использовавшее их в костюмах космонавтов и для того, чтобы закрепить предметы в невесомости.
Теория Большого взрыва
Открытие господствующей сегодня теории происхождения Вселенной началось с шума подобного радиопомехам. В 1964 году, работая с антенной Холмдела (большая антенна в форме рога, которая в 60-х годах использовалась в качестве радиотелескопа), астрономы Робер Уилсон и Арно Пензиас услышали фоновый шум, который их сильно озадачил. Отбросив большинство имевшихся причин возникновения шума, они обратились к теории Роберта Дикке, согласно которой радиационные остатки от сформировавшего Вселенную Большого взрыва стали фоновой космической радиацией. В 50 километрах от Уилсона и Пензиаса, в университете Принстона поисками этой фоновой радиации занимался сам Дикке, и когда он услышал об их открытии, он сказал коллегам: «Ребята, похоже, это сенсация». Позднее Уилсон и Пензиас получили Нобелевскую премию.
Тефлон
В 1938 году ученый Рой Планкетт работал на тем, как сделать холодильники более пригодными для дома и заменить имевшееся тогда охлаждающееся вещество, состоявшее в основном из аммиака, двуокиси серы и пропана. После того, как он открыл контейнер с одним из образцов, над которым работал, Планкетт обнаружил, что газ внутри испарился, оставив после себя странное скользкое подобие канифоли, которое было устойчиво к высоким температурам. В 1940-х этот материал использовался в проекте по разработке ядерного оружия, а спустя десятилетие — в автомобильной промышленности. И лишь в 60-х тефлон стали использовать привычным для нас образом — для антипригарной посуды.
Вулканизат
В 1830-х растительный каучук использовался для производства водоотталкивающих ботинок, но у него была одна большая проблема — неустойчивость к высоким и низким температурам. Считалось, что у каучука нет будущего, однако Чарльз Гудьир был с этим несогласен. После нескольких лет попыток сделать каучук более надежным, ученый наткнулся на то, что превратилось в его величайшее открытие, совершенно случайно. В 1839 во время демонстрации одного из своих последних экспериментов Гудьир случайно уронил каучук на горячую печку. В результате получилась обуглившаяся кожеподобная субстанция в эластичном ободе. Таким образом каучук стал устойчивым к температурам. Гудьир не получил прибыли от своего изобретения, и умер, оставив огромные долги. Уже спустя 40 лет со дня его смерти его имя взяла известная до сих пор компания «Goodyear».
Кока-кола
Изобретателем кока-колы не был бизнесмен, торговец сладостями или кто-либо другой, мечтавший разбогатеть. Джон Пембертон всего лишь хотел изобрести нормальное лекарство от головных болей. Будучи фармацевтом по профессии, он использовал два ингредиента: листья коки и орех кола. Когда его лаборант случайно смешал их с газированной водой, мир увидел первую кока-колу. К сожалению, Пембертон умер до того, как его микстура стала одним из самых популярных напитков на Земле.
Радиоактивность
К научному открытию может привести и плохая погода. В 1896 году французский ученый Антуан Анри Беккерель проводил эксперимент над обогащенным ураном кристаллом. Он считал, что солнечный свет был причиной того, что кристалл прожигал свой образ на фотопластинке. Когда солнце скрылось, Беккерель решил собрать вещи, чтобы продолжить эксперимент в другой ясный день. Спустя несколько дней он достал кристалл из ящика стола, однако образ на фотопластинке, лежавшей сверху, был, как он описал, туманным. Кристалл излучал лучи, которые и затуманили пластинку. Беккерель не стал думать над названием этого феномена и предложил продолжить эксперимент двум коллегам — Пьеру и Марии Кюри.
Виагра
Стенокардия — распространенное название для болей в груди, особенно спазмов в коронарных артериях. Фармацевтическая компания «Pfizer» разработала пилюлю под названием UK92480, чтобы сужать эти артерии и ослаблять боль. Однако таблетка, провалившаяся в своем изначальном предназначении, имела очень сильный побочный эффект (вы, наверное, догадались, какой) и позже была переименована в «Виагру». В прошлом году «Pfizer» продала этих маленьких синих таблеток на сумму 288 миллионов долларов.
Умная пыль
Работа по дому порой выводит из себя, особенно, когда пыль покрывает все ваше лицо. Джеми Линк, химик из Университета Калифорнии в Сан-Диего, работала над одним силиконовым чипом. Когда он случайно разбился, крошечные кусочки все равно продолжали посылать сигналы, выступая в роли маленьких сенсоров. Эти маленькие самособирающиеся частицы она окрестила «умной пылью». Сегодня у «умной пыли» гигантский потенциал, особенно в борьбе с опухолями в организме.
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