Мифы о нашем здоровье, которые были развенчаны в этом году

Каждый год очередные «здоровые тренды» сдают позиции, уступая другим. Нам обещают вечную молодость и красоту… а ничего не работает! Вот какие мифы были развенчаны учеными в этом году.





Миф: пробиотики полезны всем

Миф: санитайзеры неэффективны

Миф: антиперспиранты вызывают рак

Миф: каждый день нужно пить мультивитамины

Миф: сахар делает детей гиперактивными

Миф: яблочный уксус помогает похудеть

Миф: активированный уголь — средство от всех болезней