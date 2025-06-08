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Мифы о нашем здоровье, которые были развенчаны в этом году

Каждый год очередные «здоровые тренды» сдают позиции, уступая другим. Нам обещают вечную молодость и красоту… а ничего не работает! Вот какие мифы были развенчаны учеными в этом году. Мифы о нашем здоровье, которые были развенчаны в этом году

Миф: пробиотики полезны всем


Этот вопрос ученые обсуждают не первый год. Считается, что пробиотики увеличивают число полезных бактерий в кишечнике.
Но становится ли каждый от этого здоровее? Специалисты израильского Института Вайзмана считают, что эффект пробиотиков зависит от работы каждого конкретного организма, и чтобы они приносили пользу, их нужно очень тщательно подбирать.

Миф: санитайзеры неэффективны


После некоторых исследований многие поверили, что санитайзеры менее эффективны, чем простое мытье рук. Однако новые исследования доказали, что при использовании дезинфицирующих жидкостей, например, в офисе заболеваемость снижается почти на четверть!

Миф: антиперспиранты вызывают рак


Многие женщины беспокоятся, что соли алюминия в дезодорантах влияют на гормональный статус. Но ни одно исследование не подтвердило корреляцию между алюминием и гормонами (и тем более раком). Для тех, кто все равно боится, на рынке немало альтернативных видов антиперспирантов.

Миф: каждый день нужно пить мультивитамины


Исследования показали, что постоянный прием витаминов может быть опасен! Передозировка витаминов, А и Е, а также железа вредна для организма. Специалисты советуют пить конкретные комбинации микроэлементов после консультации с врачом.

Миф: сахар делает детей гиперактивными


Отчасти это правда, но не вполне. Да, некоторые дети более чувствительны к скачкам сахара в крови, но сахар не влияет напрямую на поведение или познавательные способности ребенка.
Все хорошо в меру.

Миф: яблочный уксус помогает похудеть


В последние годы эта не самая вкусная жидкость стала эликсиром буквально от всего. Уксус добавляют в разные блюда, а самые смелые даже пьют его целыми ложками. Да, он немного ускоряет пищеварение и контролирует уровень холестерина, но похудеть точно не поможет. А если пить слишком много уксуса, можно испортить зубы и повлиять на работу сердца.

Миф: активированный уголь — средство от всех болезней


Национальный институт здоровья США заявляет, что уголь может быть полезен при передозировке или боли в животе, но не в любом случае. Использовать его для детокса кожи или пищеварительного тракта, а также для чистки зубов — бессмысленно.

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